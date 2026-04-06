Клещ
© commons.wikimedia.org by John Tann from Sydney, Australia is licensed under CC BY 2.0
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 10:46

Зелёная ловушка Крымских гор: скрытая угроза поджидает туристов в самых живописных парках региона

С начала текущего года на территории Крымского полуострова зафиксирована 71 жалоба на укусы клещей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, ситуация остается в пределах среднемноголетних показателей. Несмотря на то, что уже выявлены единичные случаи иксодового клещевого боррелиоза, общая активность членистоногих не выходит за рамки привычной сезонной динамики. Специалисты ведомства начали плановую дезинсекцию территорий, общая площадь которой составит более 2,5 тысяч гектаров.

География обитания и борьба с паразитами

Клещи на территории Крыма не имеют строго ограниченных зон локализации и встречаются как в лесных или горных массивах, так и внутри населенных пунктов. По словам главного специалиста отдела эпидемиологического надзора Лейлы Моховой, спрогнозировать конкретное место встречи с паразитом невозможно, поэтому жителям следует проявлять бдительность при посещении парковых зон и открытой местности.

Муниципальные власти совместно с надзорными органами ежегодно организуют профилактическую обработку территорий, где чаще всего скапливаются люди. Эти меры направлены на снижение плотности популяции насекомых и минимизацию рисков для населения. Работы по опрыскиванию территорий ядохимикатами уже стартовали в ряде районов полуострова и будут продолжены согласно утвержденному плану.

"Эффективное сдерживание численности вредителей напрямую зависит от качества взаимодействия муниципальных служб и профильных ведомств. Регулярная дезинсекция мест массового отдыха является обязательной частью поддержания комфортной городской среды. Мы прикладываем значительные усилия, чтобы охватить все потенциально опасные зоны общественного пользования в границах наших полномочий. Системный подход к обработке территорий позволяет существенно снизить эпидемиологическую угрозу для жителей и гостей региона"

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Иммунизация и методы защиты

Медики настоятельно рекомендуют проходить вакцинацию против клещевых инфекций, причем сделать это можно в любое время года. Тем не менее после введения препарата организму требуется период для формирования иммунного ответа, поэтому в течение двух недель после прививки крайне нежелательно посещать лесные и горные участки, где риск контакта с клещом наиболее высок.

Помимо вакцинации, критически важно использовать барьерные методы защиты. При покупке репеллентов необходимо обращать внимание на состав: средство должно содержать действующие акарицидные или инсектицидные компоненты. Такие препараты следует наносить строго по инструкции — на одежду или открытые участки кожи, что создает надежный защитный барьер при выходе на природу.

Эксперты сходятся во мнении, что пренебрежение элементарными правилами безопасности нередко приводит к печальным последствиям. Комплексный подход, включающий профилактические прививки и использование современных химических средств защиты, остается самым действенным способом предотвращения опасных заболеваний, передающихся через укусы членистоногих.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

