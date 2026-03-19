Мечты становятся реальностью: Крым достиг своего дня с историческими переменами в инфраструктуре

В день двенадцатилетия воссоединения полуострова с Российской Федерацией, состоялось совещание Президента Владимира Путина с членами Правительства. В формате видеоконференции Глава Республики Крым Сергей Аксёнов доложил об итогах социально-экономического развития региона и планах по модернизации инфраструктуры до 2030 года. Ключевыми темами обсуждения стали реализация профильной госпрограммы, расширение дорожной сети и обновление системы водоотведения. В рамках мероприятий состоялось открытие новых объектов, включая современный детский реабилитационный центр в Евпатории и очистные сооружения в поселке Миндальное.

Масштабные преобразования инфраструктуры

В ходе совещания заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин подвел промежуточные итоги реализации государственной программы, направленной на развитие Крыма и Севастополя. Основное внимание уделяется совершенствованию дорожного полотна, которое приводится в соответствие с современными нормативными показателями безопасности.

Профильные специалисты ведут строительство новой трассы в обход Алушты, а также работают над созданием важного съезда до Судака и проектированием аналогичного маршрута к селу Приветному. Параллельно масштабные работы ведутся на трассе "Новороссия" на участке от Симферополя до Джанкоя — здесь дорожники расширяют полотно до четырех полос.

Помимо расширения транспортных коридоров, власти планируют реконструкцию прибрежных территорий в популярных курортных местах. Работы коснутся почти 11 километров набережных, включая ключевые локации в Коктебеле, Саках и Евпатории, что позволит существенно повысить комфорт для жителей и гостей региона.

Экологический вектор: обновление очистных систем

Система водоотведения стала центральным вопросом доклада Сергея Аксёнова, так как модернизация этих объектов критически важна для экологии Черного моря. Глава республики подчеркнул, что программа предусматривает строительство и реконструкцию 24 очистных сооружений общей стоимостью около 54 миллиардов рублей.

Новым объектом, запущенным в поселке Миндальное под Судаком, стала станция производительностью 15 тысяч кубометров в сутки. Мощность этого комплекса кратно превышает показатели всех очистных сооружений, работавших в данном районе до 2014 года. Теперь инновационная система будет обслуживать не только жилой сектор Судака, но и инфраструктуру арт-кластера "Таврида".

"Реализация столь масштабных инфраструктурных проектов на территории Крыма требует комплексного подхода и строгого соблюдения графиков строительства. Запуск новых очистных сооружений — это не просто технологический прорыв, а жизненная необходимость для сохранения уникальной экологической системы региона. Модернизация сетей водоотведения в долгосрочной перспективе напрямую влияет на туристическую привлекательность и качество жизни крымчан. Работы по таким сложным объектам показывают высокую эффективность взаимодействия властей и подрядных организаций" Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Стратегическое развитие до 2030 года

В настоящее время в Крыму продолжается работа над 12 объектами очистки воды, которые в приоритетном порядке закроют потребности инфраструктуры Южного берега. Параллельно специалисты перешли к этапу проектирования еще четырех крупных очистных станций, что должно радикально изменить ситуацию со стоками в регионе.

Реализация намеченного на ближайшие годы плана позволит вывести работу коммунальных сетей на совершенно иной качественный уровень. Ожидается, что к 2030 году система очистки будет охватывать до 95 процентов стоков, которые ранее без надлежащей обработки попадали в море, что соответствует строгим современным природоохранным стандартам.

Подводя итог выступлениям, Глава Крыма отметил, что реализация всех запланированных мероприятий проходит при поддержке Правительства России и федерального центра. Сергей Аксёнов подчеркнул, что республика продолжает уверенно двигаться по пути модернизации, а оперативное решение инфраструктурных вопросов остается приоритетным направлением общей работы до конца десятилетия.