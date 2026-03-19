Солнечная тропа в Крыму
© Own work by Vetra is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 11:52

Дипломатия тишины дала результат: десятки стран начали активно работать с российским Крымом

Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что значительное количество государств фактически признало статус полуострова как части России. По словам чиновника, на территорию регулярно прибывают иностранные послы, представители деловых кругов и общественные деятели из различных стран мира. При этом официальная позиция западных держав и Украины остается неизменной и отрицает данные изменения. Заявления были озвучены в ходе интервью информационному агентству ТАСС 19 марта.

Фактическое взаимодействие с регионами

Георгий Мурадов подчеркнул, что республика активно развивает международные связи, несмотря на внешнее давление. В Крым прибывают делегации дипломатов, в частности, фиксировались визиты групп глав дипмиссий из ряда африканских государств. Подобные контакты, по мнению постпреда, свидетельствуют о реальном положении дел, где прагматичное общение заменяет формальные декларации.

Помимо официальных лиц, регион посещают международные журналисты и бизнес-структуры. Поток визитеров охватывает географию практически всего мира, что создает базу для неформального признания российского статуса территории. Эти рабочие поездки позволяют представителям бизнеса оценивать инвестиционный потенциал полуострова напрямую.

Мурадов отметил важность такого обмена опытом и ресурсами, указывая на то, что экономические интересы часто становятся драйвером для укрепления связей. Де-факто сотрудничество с зарубежными партнерами продолжается успешно, невзирая на отсутствие юридического закрепления этого факта со стороны некоторых стран.

Геополитическое противостояние и оценки эксперта

По мнению представителя Республики Крым, противодействие признанию статуса полуострова сосредоточено в руках западных стран и руководства Украины. Мурадов связал текущую европейскую политику с историческими попытками экспансии на Восток, корнями уходящими еще в эпоху наполеоновских войн. Это систематическое давление нацелено на завладение ресурсами и ослабление российского влияния.

Собеседник охарактеризовал современную ситуацию как состояние, близкое к холодной войне, которое вряд ли изменится после окончания специальной военной операции. Активное вовлечение Киева в использование разрушительных видов вооружений и внешних разведданных описывается им как взаимодействие по типу "режима-наемника", управляемого извне для проведения конкретных операций.

"Региональное развитие в современных условиях требует не только внутренней стабильности, но и гибкого подхода к международному позиционированию. Мы видим, как выстраиваются новые логистические и экономические цепочки, невзирая на существующие политические барьеры. Работа постпредств в данном ключе является ключевым инструментом для демонстрации реальных достижений территорий. Важно продолжать эту деятельность, ориентируясь на прагматичных партнеров, готовых к открытому диалогу и сотрудничеству"

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Перспективы международного признания

Относительно позиции властей США, постпред допустил возможность изменения риторики при определенных условиях. Он акцентировал внимание на фигуре Дональда Трампа, предположив, что интерес могут вызвать конкретные инвестиционные проекты на крымской территории. В предложении таких инициатив, по мнению Мурадова, и кроются потенциальные точки соприкосновения.

В то же время эксперт весьма скептично оценивает готовность текущего руководства Украины к пересмотру своих позиций по вопросу принадлежности полуострова. Глубокая вовлеченность киевских властей в конфликт и зависимость от внешней поддержки делают любые дипломатические уступки со стороны Украины маловероятными. Отказ от признания реальности, с точки зрения постпреда, остается базовым вектором их стратегии.

Окончательное возвращение Крыма в состав России в марте 2014 года стало итогом референдума, вызванного неприятием смены власти в Киеве. Этот исторический акт, по словам Мурадова, стал необратимым, обеспечив преображение полуострова в составе Российской Федерации. Дальнейшие же международные процессы будут зависеть от глобального изменения баланса сил в будущем.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Свежий ветер обновлений: Волгоград на пути к превращению водного туризма в мощный экономический рычаг 16.03.2026 в 19:49

Волгоградская область обновляет водную инфраструктуру и готовится к рывку в международном туризме, создавая новые условия для отдыха.

Читать полностью » Южное гостеприимство без жадности: крымские отели готовят приятный сюрприз в новом сезоне 16.03.2026 в 19:46

Власти подготовили план по сдерживанию тарифов на проживание у моря, однако транспортные сложности и конкуренция с другими регионами внесли свои коррективы.

Читать полностью » Трансграничный путь открыт для всех: кто заплатит за качество трассы Астрахань — Атырау 16.03.2026 в 18:54

Владельцы авто получили разъяснения о будущем одного из самых востребованных трансграничных маршрутов, который готовится к масштабному обновлению.

Читать полностью » Тихий убийца урожая в фурах: 19 тонн импортных томатов в Астрахани оказались биологической угрозой 16.03.2026 в 18:51

Крупная партия овощей была задержана на границе из-за подозрительной находки, способной нанести непоправимый урон местным аграрным предприятиям региона.

Читать полностью » Кошелёк почувствует это осенью: новые цифры в квитанциях за ЖКХ готовят волгоградцам весомый сюрприз 16.03.2026 в 17:55

В квитанциях жителей региона скоро появятся обновлённые суммы за горячую воду и свет, пока лишь одна категория расходов демонстрирует обратную тенденцию.

Читать полностью » Связь оборвалась на подлёте: планы по созданию бесплатных Wi-Fi зон в Краснодаре отменены 16.03.2026 в 15:05

Власти столицы Кубани поставили точку в вопросе появления беспроводных сетей в общественных местах, выбрав иной путь для обеспечения потребностей граждан.

Читать полностью » Рыбные места закрываются на замок: весенние ограничения ставят под запрет лов в водоемах Ростовской области 16.03.2026 в 14:59

Весенний сезон в южных водоемах накладывает серьезные обязательства на любителей отдыха с удочкой, требуя соблюдения строгих временных правил.

Читать полностью » Секретный борт в закрытом Платове: футболисты приземлились там, куда нельзя обычным рейсам 16.03.2026 в 13:45

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников рассказал, что команда смогла напрямую прилететь в закрытый аэропорт Платов на Red Wings благодаря разрешению, согласованному в последний момент.

Читать полностью »

Новости
Наука
Арктика кричит через кабели связи: глубоководная акустика зафиксировала рождение ледяного хаоса
ЮФО
Больше чем пляжи: Сочи меняет правила игры, запуская обновленную стратегию отдыха для всех
ЮФО
Счастье в котловане: рынок недвижимости Краснодара резко сменил вектор предпочтений покупателей
ЮФО
Городские струи ломают зимнее оцепенение: подготовка фонтанов в Краснодаре вышла на финишную прямую
ЮФО
Донские просторы открываются заново: подготовлен план по запуску уникальных турмаршрутов
ЮФО
Цена привычки выросла вдвое: в Ростове готовят неприятный финансовый сюрприз для водителей
ЮФО
Мечты становятся реальностью: Крым достиг своего дня с историческими переменами в инфраструктуре
ПФО
Семь шагов до восточной сказки: в Казани нашли идеальный ритм для прогулок по истории
