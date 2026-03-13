Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Солнечная тропа в Крыму
© Own work by Vetra is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Андрей Волков Опубликована сегодня в 13:15

Морской бриз по цене ужина: новые апарт-отели в Крыму предлагают отдых с видом на историю

В прошлом июле на крымском пляже под Керчью пара с детьми тащила чемоданы по жаре, а потом обнаружила, что их апартаменты в новеньком комплексе — в двух шагах от набережной, с видом на море и свежей выпечкой по утрам. Цены на такие туры тогда стартовали от 35 тысяч рублей за неделю на двоих, и это без лишних переплат за трансфер. Лето 2026 обещает похожий сценарий: апарт-отели множатся, старые здравницы обновляются, а один комплекс вернулся под знакомую вывеску с полным пансионом. Туристы уже бронируют, чтобы не остаться без моря и экскурсий в историческом центре.

"В Крыму апарт-комплексы растут как грибы после дождя, потому что сочетают частное жилье с арендой для туристов. Это удобно: хозяева зарабатывают, а отдыхающие получают свежую инфраструктуру без переплат за бренд. Лето 2026 покажет, как такие объекты потянут поток, особенно в Керчи и Коктебеле. Главное — проверять расположение и услуги заранее, чтобы не разочароваться в шаговой доступности."

Эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Новые апарт-отели и комплексы

В сезоне 2026 крупные отели с нуля не появятся, но апарт-отели заполнят пробелы. В Керчи запускают комплекс "Боспор" прямо в историческом центре, у набережной и пляжа. Туристы смогут чередовать купание с экскурсиями по древним местам, а туры на семь ночей в конце мая уже продают за 35 тысяч рублей на двоих.

В Коктебеле ждут "Скай Соул", который стартует летом. На Южном берегу тоже готовят новинку, хотя точная дата неизвестна. Туроператоры вроде АЛЕАН и "Мультитур" уже включают эти объекты в линейку, чтобы дать выбор под разные кошельки.

Апарт-комплексы строят с расчетом на смешанное использование: часть для продажи, часть в аренду. Это тренд, который подтверждают в "Интуристе" и "Дельфине": инфраструктурных отелей меньше, зато апартаментов хватает на всех.

Реновация отелей и санаториев

Существующие объекты вкладывают в обновление перед сезоном. В Алуште "Сосновая роща" полностью перестроила номера, зоны отдыха и общественные пространства. Санатории "Ай-Петри", "Золотой берег" и "Гурзуфский" модернизируют лечебную базу, рестораны и фонд номеров поэтапно.

В "Ай-Петри" 3* в Ялте доделывают "супериор двухместный" и "семейный люкс": тур на неделю в июле с полным пансионом и оздоровлением — от 133,3 тысячи рублей на двоих в супериоре, от 147,5 тысячи в люксе. В "Династии" под Орджоникидзе и "Феодоре" в Алуште открывают бассейны на открытом воздухе.

Группа "Новый Свет" планирует инфинити-бассейн, сроки уточняются. В Mriya Resort & SPA номерной фонд обновят к середине июня, основной этап закончат к концу мая. Такие вложения поднимают комфорт без строительства с чистого листа.

Возвращение Ателика Таврида

Гостиничный комплекс "Таврида мыс Лукулл" в поселке Угловое теперь "Ателика Таврида" под управлением Atelika Hotel Group. Это семейный отдых с "все включено", фирменной анимацией и обновлением инфраструктуры. Объект раньше входил в сеть и вернулся к ней.

В Евпатории "Украина Палас" 4* ребрендировался в "Палас" 3*. Такие смены имен идут рука об руку с реновацией, чтобы привлечь больше гостей. Туроператоры вроде "Интуриста" и "Русского Экспресса" уже продают туры в эти места.

В "Консоль-Спорт", "СПА-Никита" 4*, "Ателика Таврида" и "Крымское Приазовье" тоже расширяют ассортимент. В "Крымском Приазовье" неделя с 1 июня на полном пансионе — от 38,7 тысячи рублей на двоих.

"Реновация в Крыму — это не косметика, а серьезные инвестиции в номера и услуги, чтобы конкурировать с новостройками. Семейные отели вроде Ателика добавляют анимацию и полное питание, что держит спрос. Цены растут, но за качество платят охотно. Проверяйте бассейны и оздоровление — они решают многое для отдыха с детьми."

Эксперт по туризму, обозреватель туристических направлений и сервисов Елена Кузнецова

Питание и ориентировочные цены

Крымские отели держат проверенные форматы: полный пансион остается хитом. Массового "все включено" нет, но предложения растут. В "Рассветы и Закаты" 4* ввели "делюкс на вилле" с ультра все включено — неделя в июле от 240,4 тысячи рублей на двоих.

В "Дельфине" отмечают стабильность в этом сегменте без скачков. Туристы ценят знакомое меню без сюрпризов. Альтернативы вроде Дубая отходят на второй план, Крым держит цены.

FAQ

Какие новинки апарт-отелей ждут в Крыму летом 2026?
Откроются "Боспор" в Керчи и "Скай Соул" в Коктебеле, плюс объект на ЮБК. Цены от 35 тысяч за неделю на двоих.

Сколько стоит тур в санаторий с реновацией?
В "Ай-Петри" — от 133 тысяч на двоих с пансионом и лечением в июле.

Будет ли больше все включено?
Тренд на рост, как в "Ателика Таврида", но массово не переходят.

Проверено экспертом: эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

