Шеф-повар в ресторане в процессе приготовления блюда
© commons.wikimedia.org by Journalistgm is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 14:58

Не только чебуреки и вино: в Крыму нашли способ превратить каждый обед в туристический объект

В Крыму подвели итоги первой гастрономической премии "Прорест-2026", отметив лучших рестораторов полуострова. На участие в конкурсе заявились 128 заведений из разных городов региона. Организаторы совместно с профильным министерством курортов определили победителей, оценив их работу по строгим отраслевым стандартам. Церемония награждения ознаменовала запуск масштабного проекта по развитию гастрономического туризма в текущем туристическом сезоне.

Стандарты и отбор участников

Процесс выбора лучших заведений был организован на экспертном уровне с привлечением тайных комиссаров. Специалисты оценивали работу ресторанов по 120 различным параметрам, что позволило выявить лидеров индустрии. Победители получили специальные знаки отличия, подтверждающие соответствие высоким требованиям качества.

По мнению соучредителя премии Романа Лужного, основной задачей конкурса стало не только продвижение локальных кулинарных традиций, но и внедрение понятных стандартов обслуживания. Участники стремятся донести до гостей потенциал местной кухни через призму современной международной практики.

Бренд-шеф Илья Захаров подчеркнул, что планка будет только повышаться, а контроль за качеством — ужесточаться. В случае нарушения установленных правил заведения могут лишиться полученных отличительных знаков, что стимулирует рестораторов придерживаться высокого уровня постоянно.

"Развитие гастрономического сектора напрямую влияет на привлекательность региона для туристов. Формирование четких критериев оценки повышает конкурентоспособность наших заведений на общем рынке. Это системная работа, которая превращает разрозненные рестораны в полноценный туристический продукт. Подобные инициативы задают правильный вектор всему муниципальному гостеприимству".

Управленец муниципального уровня, эксперт по вопросам развития регионов Андрей Власов

Новая инициатива "Вкусные истории Крыма"

Важным событием сезона-2026 стал запуск совместного проекта "Вкусные истории Крыма". Концепция предполагает обновление меню в соответствии с сезонными продуктами, доступными на полуострове. В планах организаторов пять смен тематических блюд в течение года.

Весенне-летний календарь начнется с "Ягодных историй" в июне, а далее к ним добавятся "Фруктовые истории" в июле и августе. Финальным аккордом года станет новогоднее меню, объединенное общим названием "Праздничные истории". Такое деление помогает гостям лучше ориентироваться в локальных предложениях.

Для каждого сезона рестораторы обязаны разработать гастро-пару, состоящую из блюда на основе главного местного продукта и подходящего напитка. Стоимость такого набора ограничена планкой в 550 рублей, при этом цена гастро-пары должна быть выгоднее покупки компонентов по отдельности.

Развитие гастрономического туризма

Министр курортов и туризма Сергей Ганзий отметил, что проект направлен на популяризацию ресторанного бизнеса и создание нового формата — гастрономических путешествий. Участие в подобных инициативах обещает заведениям дополнительный поток клиентов и узнаваемость.

Со стороны властей участники проекта получают информационную поддержку в рамках рекламной кампании Года крымского гостеприимства. Это создает синергию между государственным сектором и частным бизнесом, помогая продвигать региональную кухню на широкую аудиторию.

Развитие данного направления должно превратить гастрономию в одну из визитных карточек полуострова. Сочетание местных продуктов, жестких критериев качества и ценовой доступности призвано сформировать устойчивое предложение для туристов разного уровня достатка.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

