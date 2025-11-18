Пензенец средних лет — идет на кражу: силовики составили портрет типичного поволжского преступника

В Пензенской области с января по октябрь 2025 года было зарегистрировано 9 589 преступлений. Это на 21,7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Преступления против собственности: основная доля нарушений

Почти половина преступлений (49,6%, или 5 721 случай) связаны с деяниями против собственности. Каждый пятый случай — это кража.

Снижение случаев мошенничества и хищений

В регионе также отметили снижение числа преступлений, связанных с хищением денег с банковских счетов, на 23,53%. За отчетный период зарегистрировано 494 таких преступления.

"Мошенничество с использованием информационно-телекоммуникационных технологий совершено в 2 098 случаях, снижение составило 8,5%", — сообщили в областной прокуратуре.

Профиль наиболее часто совершающего преступления

По данным прокуратуры, основными преступниками в регионе являются мужчины в возрасте 30-49 лет (77,6%), из которых большинство (78,8%) ранее уже нарушали закон. Также среди нарушителей много тех, кто не имеет постоянного источника дохода (43,2%) и находился в состоянии алкогольного опьянения на момент преступления (24,6%).