На Урале растёт преступность: Свердловская область обошла почти всю страну
Свердловская область вошла в топ-3 регионов России по числу зарегистрированных преступлений за 2025 год. Данные приводит аналитическое агентство "ПромРейтинг", подготовившее рейтинг на основе официальной статистики МВД РФ.
Кто возглавил антирейтинг
По итогам января-сентября Свердловская область заняла второе место, зарегистрировав 34 684 преступления. На первом месте оказалась Челябинская область с показателем 38 331 преступление, а замыкает тройку Красноярский край - 32 519 случаев.
В первую десятку также вошли:
-
Новосибирская область,
-
Иркутская область,
-
Кемеровская область,
-
Алтайский край,
-
Приморский край,
-
Тюменская область,
-
Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО).
Что говорят эксперты
По мнению аналитиков, лидирующие позиции крупных промышленных регионов объясняются высокой плотностью населения, развитой экономикой и активной миграцией, что увеличивает статистические показатели по всем видам правонарушений. Кроме того, в таких регионах выше раскрываемость преступлений, что тоже отражается на цифрах.
Тем не менее, эксперты отмечают, что рост числа преступлений не всегда означает ухудшение криминогенной обстановки - иногда это следствие усиления работы правоохранительных органов и активного ведения учётных баз.
