Тюрьма
Тюрьма
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 8:46

На Урале растёт преступность: Свердловская область обошла почти всю страну

Свердловская область заняла второе место в России по числу преступлений

Свердловская область вошла в топ-3 регионов России по числу зарегистрированных преступлений за 2025 год. Данные приводит аналитическое агентство "ПромРейтинг", подготовившее рейтинг на основе официальной статистики МВД РФ.

Кто возглавил антирейтинг

По итогам января-сентября Свердловская область заняла второе место, зарегистрировав 34 684 преступления. На первом месте оказалась Челябинская область с показателем 38 331 преступление, а замыкает тройку Красноярский край - 32 519 случаев.

В первую десятку также вошли:

  • Новосибирская область,

  • Иркутская область,

  • Кемеровская область,

  • Алтайский край,

  • Приморский край,

  • Тюменская область,

  • Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО).

Что говорят эксперты

По мнению аналитиков, лидирующие позиции крупных промышленных регионов объясняются высокой плотностью населения, развитой экономикой и активной миграцией, что увеличивает статистические показатели по всем видам правонарушений. Кроме того, в таких регионах выше раскрываемость преступлений, что тоже отражается на цифрах.

Тем не менее, эксперты отмечают, что рост числа преступлений не всегда означает ухудшение криминогенной обстановки - иногда это следствие усиления работы правоохранительных органов и активного ведения учётных баз.

