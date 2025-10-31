Так рождаются мафиозные легенды: почему новый фильм с Эджертоном может стать “Крестным отцом” XXI века

Валлийский актер Тэрон Эджертон, которого зрители помнят по фильмам "Рокетмен" и "Kingsman", примет участие в новом криминальном триллере "Kockroach". Компанию ему составят Ченнинг Татум и Зази Битц — знакомые публике по картинам "Подай знак" и "Джокер". Об этом сообщило издание Deadline.

От Оскара Айзека к Тэрону Эджертону

Сюжет "Kockroach" основан на романе Уильяма Лашнера и расскажет историю загадочного мужчины, который бросает вызов криминальной системе Нью-Йорка. Начав как безымянный новичок, герой постепенно превращается в влиятельного босса, чье имя становится легендой в преступных кругах.

Изначально главную роль должен был исполнить Оскар Айзек, однако плотный рабочий график заставил актера покинуть проект. Его место занял Эджертон, для которого этот фильм станет новым шагом в сторону мрачных и многослойных ролей.

Творческая команда и стиль фильма

Режиссером выступит Мэтт Росс, известный по фильму "Капитан Фантастик". Сценарий написал Джонатан Эймс, а финальные штрихи внес сам Росс. Продюсерами стали Эндрю Лазар ("Американский снайпер") и Кевин Фрэйкс.

Съёмки стартуют в Австралии в феврале 2026 года. За визуальную составляющую отвечает художник Колин Гибсон ("Безумный Макс: Дорога ярости"), оператором станет Адам Аркапау ("Вершина озера"), а за спецэффекты отвечает Джонатан Диринг, работавший над "М3ГАН".

FAQ

— Как выбрать похожие фильмы, чтобы подготовиться к премьере?

Посмотрите "Славные парни", "Крестный отец" и "Лицо со шрамом" — они передают атмосферу криминальной эволюции.

— Кто играет главного злодея?

Подробности кастинга второстепенных ролей пока держатся в секрете.

Мифы и правда

Миф: "Kockroach" — это ремейк "Лица со шрамом".

Правда: нет, фильм основан на оригинальном романе Уильяма Лашнера и лишь стилистически напоминает классику.

Миф: Оскар Айзек вернётся в проект.

Правда: его участие исключено — график актёра расписан на несколько лет вперёд.

Миф: Съёмки пройдут в Нью-Йорке.

Правда: основные сцены снимут в Австралии, где воссоздадут атмосферу мегаполиса.