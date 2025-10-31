Так рождаются мафиозные легенды: почему новый фильм с Эджертоном может стать “Крестным отцом” XXI века
Валлийский актер Тэрон Эджертон, которого зрители помнят по фильмам "Рокетмен" и "Kingsman", примет участие в новом криминальном триллере "Kockroach". Компанию ему составят Ченнинг Татум и Зази Битц — знакомые публике по картинам "Подай знак" и "Джокер". Об этом сообщило издание Deadline.
От Оскара Айзека к Тэрону Эджертону
Сюжет "Kockroach" основан на романе Уильяма Лашнера и расскажет историю загадочного мужчины, который бросает вызов криминальной системе Нью-Йорка. Начав как безымянный новичок, герой постепенно превращается в влиятельного босса, чье имя становится легендой в преступных кругах.
Изначально главную роль должен был исполнить Оскар Айзек, однако плотный рабочий график заставил актера покинуть проект. Его место занял Эджертон, для которого этот фильм станет новым шагом в сторону мрачных и многослойных ролей.
Творческая команда и стиль фильма
Режиссером выступит Мэтт Росс, известный по фильму "Капитан Фантастик". Сценарий написал Джонатан Эймс, а финальные штрихи внес сам Росс. Продюсерами стали Эндрю Лазар ("Американский снайпер") и Кевин Фрэйкс.
Съёмки стартуют в Австралии в феврале 2026 года. За визуальную составляющую отвечает художник Колин Гибсон ("Безумный Макс: Дорога ярости"), оператором станет Адам Аркапау ("Вершина озера"), а за спецэффекты отвечает Джонатан Диринг, работавший над "М3ГАН".
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: Ставка только на экшен без драматического наполнения.
• Последствие: Потеря глубины и эмоциональной связи с героем.
• Альтернатива: Фокус на психологии персонажей и их мотивации, как это сделано в "Рокетмене".
А что если…
А что если герой Эджертона окажется не злодеем, а антигероем, пытающимся изменить систему изнутри? В таком случае "Kockroach" может стать не просто криминальной драмой, а философским размышлением о природе власти и человеческой жадности.
FAQ
— Как выбрать похожие фильмы, чтобы подготовиться к премьере?
Посмотрите "Славные парни", "Крестный отец" и "Лицо со шрамом" — они передают атмосферу криминальной эволюции.
— Кто играет главного злодея?
Подробности кастинга второстепенных ролей пока держатся в секрете.
Мифы и правда
Миф: "Kockroach" — это ремейк "Лица со шрамом".
Правда: нет, фильм основан на оригинальном романе Уильяма Лашнера и лишь стилистически напоминает классику.
Миф: Оскар Айзек вернётся в проект.
Правда: его участие исключено — график актёра расписан на несколько лет вперёд.
Миф: Съёмки пройдут в Нью-Йорке.
Правда: основные сцены снимут в Австралии, где воссоздадут атмосферу мегаполиса.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru