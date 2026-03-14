Космонавт на Луне
Космонавт на Луне
© Pravda.Ru by Малова Алёна is licensed under public domain
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 12:53

От Адыгеи до орбиты: как дублёр Crew-13 Арутюн Кивирян поднимает престиж своей родины через космонавтику

Дублёр экипажа миссии Crew-13 Арутюн Кивирян, уроженец Майкопа в Адыгее и космонавт Роскосмоса, начал гипоксические тренировки в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Через маску он вдыхает газовую смесь с пониженным содержанием кислорода, имитируя условия космоса. Врачи отслеживают электрокардиограмму, давление, пульс, сатурацию крови и уровень углекислого газа. Космонавт применяет дыхание с задержкой выдоха, чтобы глубже насыщать ткани кислородом. Центр проводит такой курс ежегодно — минимум десять занятий — и повторяет перед стартом с Байконура.

От Майкопа до Звёздного городка

Арутюн Кивирян родился в Майкопе, столице Адыгеи, и теперь готовится как дублёр для Crew-13. Его путь привёл в Центр подготовки космонавтов, где собираются те, кто проверяет себя на прочность. Республика Адыгея гордится таким сыном — от кавказских гор к орбите.

Тренировки уже в разгаре, и Кивирян демонстрирует стойкость. Центр имени Гагарина сообщил о старте курса, подчёркивая роль таких специалистов в миссиях. Дублёры всегда на шаг позади основных, но их подготовка не уступает.

Миссия Crew-13 требует полной готовности экипажа, и дублёры обеспечивают запасной вариант. Кивирян вписывается в эту систему, где каждый этап оттачивает навыки. Адыгея теперь на карте космических имён.

Гипоксия: как тело учится дышать вразрез с природой

Газовая смесь с низким кислородом бьёт по биохимии организма — клетки кричат о дефиците, запускается эритропоэтин в почках. Он стимулирует костный мозг вырабатывать больше эритроцитов, переносящих кислород. Кивирян дышит через маску, и тело адаптируется, как у тибетцев на высотах, где воздух разрежен.

Врачи фиксируют все: ЭКГ ловит ритм сердца, датчики меряют давление и пульс. Сатурация крови падает, углекислый газ растёт — это сигналы для корректировки. Космонавт добавляет задержку на выдохе, усиливая обмен газами в лёгких по законам физики диффузии.

Такие сессии повторяют не меньше десяти раз в год. Перед Байконуром курс усиливают, чтобы гипоксия не застала врасплох. Организм накапливает резервы, антропология эволюции тут на стороне человека — мы потомки тех, кто осваивал вершины.

Физика газов в замкнутом пространстве станции добавляет вызовов. Давление падает, кислород уходит — тренировки моделируют это заранее. Кивирян чувствует, как кровь густеет от новых эритроцитов, готовясь к нулевой гравитации.

Резервы для полёта и возвращения

Цель курсов — поднять функциональные резервы тела, чтобы нагрузки в космосе и после спуска казались легче. Перегрузки на старте, невесомость, возвращение с её рывком — всё требует запаса. Кивирян наращивает его сейчас, на земле.

Годовой ритм тренировок держит форму на пике. Каждый цикл учит тело экономить кислород, распределять его по мышцам и мозгу. Это не просто выносливость, а глубокая перестройка метаболизма.

"Подготовка космонавтов вроде Кивиряна поднимает престиж регионов вроде Адыгеи. Такие кадры показывают, что малые республики дают таланты для национальных проектов. Это стимулирует молодёжь браться за сложное, развивает инфраструктуру подготовки. В итоге территории выигрывают в имидже и экономике от космических успехов".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Дублёр Crew-13 выходит сильнее, с запасом на любые сценарии. Миссия ждёт, а тренировки продолжаются.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

