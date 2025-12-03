Тюмень удивила Россию: регион, который ассоциировался с нефтью, стал лидером креативной экономики

Признание Тюменской области одним из центров креативного развития страны стало итогом 2025 года, об этом сообщили в Информационном центре правительства региона. Субъект получил национальную премию в сфере креативных индустрий в номинации "Креативный регион", а символ награды — серебряную "семечку" — губернатору Александру Мору вручили в московском парке "Зарядье".

Почему Тюмень стала лауреатом

Организаторы премии подчеркивают, что регион должен демонстрировать экономически ощутимые результаты, поскольку креативные индустрии подчиняются Министерству экономического развития. Тюменская область представила впечатляющие показатели: вклад сектора в валовой региональный продукт достигает 200 млрд рублей.

Губернатор Александр Моор отметил, что регион традиционно ассоциируется с нефтегазовой отраслью, но современные вызовы требуют нестандартных решений: добыча трудноизвлекаемых запасов и продвижение продукции на рынке невозможны без творческого подхода. Он подчеркнул, что традиционные культурные символы, такие как тюменский махровый ковер, становятся основой для новых идей в архитектуре, моде и гастрономии.

Креативная экономика как стратегическое направление

Развитие креативных индустрий встроено в "Стратегию-2030". В регионе создана инфраструктура управления — кинокомиссия, клуб продюсеров, штаб по развитию креативных направлений. Тюмень формирует новые пространства для работы и общения творческих команд, среди них квартал на улице Дзержинского, который стал площадкой для проектов и идей.

Важная часть программы — обучение предпринимательским компетенциям и система грантовой поддержки. Это позволяет местным креаторам переходить от творческих инициатив к устойчивым бизнес-моделям. По словам губернатора, опыт других регионов — от Москвы до Якутии — также учитывается, а взаимодействие региональных команд усиливает общий потенциал отрасли.

Что ждёт креативную сферу в 2026 году

После получения награды Александр Моор заявил, что Тюменская область готовит серию стажировок для управленческих команд из разных регионов страны. Планируется, что эти программы станут новой площадкой для обмена практиками и формирования единого подхода к развитию отрасли.

Региональные власти уверены: через несколько лет креативная экономика сможет конкурировать с традиционными индустриями, а в некоторых сферах — даже опережать их.