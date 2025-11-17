Дальний Восток выходит на новый уровень: к запуску готовы десятки креативных проектов

Трёхмесячная работа акселератора в сфере креативных индустрий завершилась для Приморья масштабной презентацией новых инициатив, которые готовы перейти из стадии разработки к запуску. Об этом сообщает издание PrimaMedia, подчёркивая, что регион получил сразу несколько десятков бизнес-проектов, способных укрепить локальную творческую экономику.

Результаты акселератора и формат проекта

Акселератор "Архитекторы будущего" объединил 260 участников из 16 направлений креативных индустрий. За три месяца его работы эксперты помогали группам развивать идеи, выстраивать бизнес-модели и готовить концепции к практической реализации. По итогам программы сформировано 60 проектов, которые прошли тщательную проработку и готовы к запуску.

Финальная защита состоялась в "Точке кипения" ВВГУ, где представили 18 наиболее сильных инициатив. Среди них — производство дизайнерской мебели, фестивальные форматы, создание документальных фильмов, разработка специй из дальневосточных растений. Проекты демонстрировали разнообразие подходов, от предметного дизайна до аудиовизуального творчества, что позволило оценить широту потенциала креативного сектора региона.

От замысла к реализации

Одним из наиболее обсуждаемых стал проект Ильи Мороза "Легенды Приморья" — серия фильмов о местных мифах и загадочных историях. "Изначально этот проект родился из моего личного интереса, а поддержка экспертов и внимание предпринимателей показали, что эта идея жива, она откликается у людей. Значит, нужно продолжать её развивать", — рассказал он. Его работа была отмечена экспертами как пример удачного сочетания локальной идентичности и современного формата подачи.

Все финалисты получат поддержку Центра креативных индустрий Приморского края. Им предоставят консультации, помощь в продвижении, сопровождение на стадии запуска и доступ к инфраструктуре, позволяющей масштабировать идеи. Такая модель взаимодействия создает основу для устойчивого роста проектов, поскольку снижает нагрузку на начинающих предпринимателей и компенсирует дефицит специализированных компетенций.

Значение инициатив для региона

Заместитель председателя правительства Приморского края Николай Стецко подчеркнул важность закрепления результатов акселератора. Он отметил, что предложенные инициативы охватывают широкий спектр: от разработки новых продуктов до расширения уже существующих проектов и формирования культурных программ. По его словам, регион располагает инструментами поддержки, а предпринимательское сообщество проявляет интерес к новым креативным форматам.

Центр креативных индустрий Приморья, созданный в 2025 году, работает на базе структуры "Мой бизнес" и действует при поддержке краевого министерства экономического развития в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Он формирует среду, в которой творческие инициативы могут получать ресурсы, необходимые для устойчивого развития и последующей коммерциализации.