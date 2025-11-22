Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Коробка с ленточкой
Коробка с ленточкой
Андрей Власов Опубликована сегодня в 0:26

Югра готовит сюрпризы: какие подарки стали хитом перед Днём матери

В Югре стали популярны нейрофотосессии без выезда в студию — продавцы

Подготовка к Дню матери в Югре началась заранее, и местные продавцы уже вывели на рынок новые форматы подарков. По данным URA. RU, в продаже появились необычные дизайнерские боксы, сладкие композиции и цифровые решения, ориентированные на современные вкусы покупателей.

Подарочные наборы

В тренде остаются готовые боксы, оформленные в плотные дизайнерские коробки.

"В наборы могут входить как сладости, так и косметика с аксессуарами", — следует из публикации на площадке онлайн-объявлений.

Состав таких подарков варьируется: от чайных наборов и полотенец до открыток и косметических масок. Продавцы подбирают элементы таким образом, чтобы подарок выглядел цельно и подходил для домашнего праздника.

Покупатели выбирают боксы за их универсальность: они подходят для любого возраста, легко адаптируются под вкус конкретного человека и не требуют дополнительного оформления. Такой формат стал особенно востребован в небольших городах, где предложение специализированных товаров ограничено.

Сладкие композиции

На рынке активно растёт спрос на сладкие подарки. Торговцы предлагают букеты из фруктов и ягод в шоколаде, композиции из популярных конфет, а также порционные десерты с поздравительными надписями. Особое место занимают торты, украшенные под цветочные формы, — они объединяют в себе праздничный вид и гастрономичность.

Некоторые мастера делают сладости в индивидуальных упаковках с фото принтов клиентов. Такой подход позволяет превратить стандартный набор в персонализированный подарок, что особенно важно для семейного праздника. Формат сладких букетов остаётся одним из самых доступных и популярных вариантов.

Цифровые подарки и нейрофотосессии

В этом году одним из заметных трендов стали нейрофотосессии — реалистичные изображения, созданные без выезда в студию. По словам продавцов, снимки формируются на основе актуальных интернет-трендов и позволяют подчеркнуть индивидуальность получателя. На их основе делают также короткие видеоролики или наборы стикеров для мессенджеров.

Такие подарки привлекают тех, кто предпочитает необычные решения. Формат не требует длительной подготовки и позволяет создать эмоциональный и современный подарок, который сочетает элементы творчества и цифровой персонализации.

