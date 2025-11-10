Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Паническая атака и боль в груди
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 17:12

Креатинин врет, а цистатин С говорит правду: как разница в анализах выдаст скрытые проблемы с почками

JAMA: несоответствие уровней креатинина и цистатина С сигнализирует о почечной недостаточности

Учёные из медицинского центра NYU Langone Health обнаружили, что разница между концентрацией двух показателей — креатинина и цистатина С — в крови может стать важным сигналом для раннего выявления почечной недостаточности и сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты масштабного исследования опубликованы в журнале JAMA и уже называют прорывом в диагностике болезней почек.

Почему привычные анализы не всегда точны

Многие десятилетия врачи оценивали работу почек по уровню креатинина — вещества, которое образуется при распаде мышечных белков. Однако у этого метода есть существенный недостаток: концентрация креатинина зависит не только от состояния почек, но и от массы тела, возраста, пола и физической активности. У спортсменов, например, показатель часто завышен, а у пожилых людей — наоборот, занижен. Это может маскировать настоящие проблемы с фильтрацией крови.

Цистатин С, напротив, вырабатывается всеми клетками организма и практически не зависит от мышечной массы. Этот белок позволяет получить более объективное представление о том, насколько эффективно почки очищают кровь.

Что показало исследование

Учёные проанализировали данные 861 000 человек из 50 стран, включая результаты анализов и медицинских карт. У каждого участника одновременно измеряли уровень креатинина и цистатина С, а затем наблюдали за их здоровьем в течение 11 лет.

Результаты оказались неожиданными: у значительной части испытуемых, особенно у пожилых людей, уровень цистатина С был на 30 % и более ниже, чем ожидалось по данным креатинина. Это несоответствие указывало на скрытые нарушения работы почек, которые стандартные тесты просто не выявляют.

"Различие между цистатином С и креатинином может служить ранним предупреждением о снижении функции почек и повышенных рисках смерти", — заявили исследователи NYU Langone Health.

Сравнение показателей: креатинин против цистатина С

Критерий Креатинин Цистатин С
Источник образования Распад мышечных белков Все клетки организма
Зависимость от массы тела Высокая Практически отсутствует
Влияние возраста и физнагрузки Существенное Минимальное
Точность при пожилом возрасте Низкая Высокая
Диагностическая ценность Может скрывать ранние нарушения Выявляет даже лёгкое снижение фильтрации
Рекомендации врачей Использовать с осторожностью Использовать совместно с креатинином

Почему важно измерять оба показателя

Одновременный анализ креатинина и цистатина С позволяет врачу не просто оценить функцию почек, но и понять, насколько результаты достоверны. Если между ними возникает значительная разница, это может быть признаком:

  • скрытой почечной недостаточности,

  • повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний,

  • вероятности преждевременной смерти.

По мнению исследователей, такой подход особенно важен для людей старше 60 лет и пациентов с хроническими болезнями, у которых симптомы часто развиваются медленно и остаются незамеченными.

Практическая польза для медицины

Результаты работы подчеркивают необходимость пересмотра стандартов диагностики. Комбинированное измерение двух биомаркеров позволит:

  1. Раннее выявление заболеваний почек до появления симптомов.

  2. Более точную оценку состояния пациентов с диабетом, гипертонией и сердечной недостаточностью.

  3. Повышение эффективности лечения за счёт своевременной коррекции терапии.

"Измерение обоих показателей может стать новым стандартом профилактической медицины, особенно у пожилых людей", — отметили специалисты NYU Langone Health.

Мифы и правда

Миф: креатинин — надёжный и достаточный показатель функции почек.
Правда: он зависит от множества факторов и может быть неточным без учёта цистатина С.

Миф: цистатин С нужен только при тяжёлых заболеваниях.
Правда: его измерение помогает выявить проблемы ещё до клинических проявлений.

Миф: почечные заболевания легко заметить по симптомам.
Правда: на ранних стадиях почки могут страдать бессимптомно, и только анализы показывают нарушения.

FAQ

Что показывает креатинин?
Он отражает, насколько эффективно почки выводят продукты обмена — но и зависит от массы тела и физической формы.

Почему цистатин С считается точнее?
Он универсален и отражает реальную скорость фильтрации почек независимо от мышечной массы.

Кому стоит проверять оба показателя?
Пожилым людям, пациентам с диабетом, гипертонией и хроническими сердечными заболеваниями.

