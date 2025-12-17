Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Спортсмен принимает креатин после тренировки
Спортсмен принимает креатин после тренировки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Илья Мельников Опубликована сегодня в 17:15

Мышцы на порошке: креатин обещает быстрый рост, но молодые платят скрытую цену

Креатин повысил силовые показатели при интенсивных тренировках — The Conversation

Креатин остаётся одной из самых популярных спортивных добавок, и сегодня его всё чаще принимают не только взрослые атлеты, но и подростки. Молодые люди рассчитывают с его помощью быстрее стать сильнее, выносливее и улучшить результаты тренировок. При этом вокруг креатина по-прежнему много споров — от сомнений в пользе до опасений за безопасность. Об этом сообщает издание The Conversation.

Почему креатин так популярен среди молодёжи

Креатин — это природное соединение, которое накапливается в мышцах и участвует в выработке энергии при кратковременных и интенсивных нагрузках, таких как спринт или силовые упражнения. Небольшое его количество синтезируется в организме, однако основная часть поступает с пищей, прежде всего с мясом и морепродуктами. Около 95 % всех запасов креатина сосредоточено именно в мышцах.

Опросы показывают, что креатин употребляют до 72 % спортсменов-мужчин в возрасте 17-18 лет. Чаще всего его принимают молодые мужчины, активно занимающиеся спортом и стремящиеся быстрее прогрессировать. При этом ожидания от добавки нередко оказываются завышенными, особенно если игнорируются базовые факторы — тренировки, питание и сон.

Что известно о пользе креатина

Наиболее изученной формой добавки считается моногидрат креатина. Он стабилен, хорошо усваивается и чаще всего используется в научных исследованиях. Данные показывают, что приём креатина способен повышать эффективность силовых тренировок, улучшать показатели мощности и способствовать росту мышц при регулярных нагрузках.

Кроме того, креатин может ускорять восстановление после занятий. Именно поэтому его нередко рассматривают в контексте того, как креатин улучшает силу и восстановление у людей, регулярно занимающихся спортом.

Появляются и данные о пользе за пределами тренажёрного зала. Некоторые исследования указывают на возможное положительное влияние креатина на когнитивные функции, включая память и внимание. У пожилых людей его рассматривают как потенциальное средство для замедления потери мышечной массы и поддержки нервной системы.

Безопасность и рекомендуемые дозировки

Обычный рацион обеспечивает поступление примерно 1-2 г креатина в день, чего достаточно для поддержания базового уровня в мышцах. Для их насыщения используют либо фазу загрузки с высокими дозами в течение недели, либо более плавный вариант с приёмом небольшого количества добавки на протяжении нескольких недель.

Оба подхода считаются эффективными. Фаза загрузки позволяет быстрее заметить эффект, но чаще вызывает временный дискомфорт со стороны желудочно-кишечного тракта. Более постепенный приём переносится легче. В дальнейшем для поддержания уровня креатина достаточно 3-5 г в день.

Исследования показывают, что приём креатина в рекомендуемых дозах безопасен даже при длительном использовании. Самым распространённым побочным эффектом остаётся увеличение массы тела за счёт задержки воды в мышцах. Этот эффект носит временный характер и исчезает после прекращения приёма добавки.

Креатин и подростки: на что обратить внимание

Несмотря на обширную базу данных по взрослым, исследований с участием подростков пока немного. Имеющиеся данные указывают, что креатин, вероятно, безопасен для молодых людей при строгом соблюдении дозировок — обычно в диапазоне 0,1-0,3 г на килограмм массы тела в день.

Основной риск связан не с самим веществом, а с неправильным использованием добавок. Исследования показывают, что лишь небольшая часть молодых спортсменов хорошо понимает, как именно следует применять спортивное питание. Это повышает вероятность злоупотреблений и побочных эффектов.

Кроме того, важно учитывать, что добавки не дают "волшебного" результата. Многие средства спортивного питания не оправдывают ожиданий, и показательно, что учёные подтвердили бесполезность L-карнитина для сжигания жира, несмотря на его популярность.

В итоге специалисты сходятся во мнении, что для подростков и молодых людей ключевыми остаются регулярные тренировки, сбалансированное питание и полноценный сон. Креатин может быть вспомогательным инструментом, но раннее увлечение добавками способно отвлечь от формирования действительно важных и устойчивых привычек, которые и определяют долгосрочный прогресс.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Упражнения стоя укрепляют пресс без коврика — тренеры сегодня в 3:27
Коврик больше не нужен: новая мода на фитнес рушит старые привычки

Пресс можно укрепить без коврика и лежачих упражнений — всего за 10 минут в день. Простые движения стоя помогают вернуть тонус и улучшить осанку.

Читать полностью » Новички завершили первый марафон без травм и перегрузок — тренер Кейн сегодня в 1:10
Секрет марафонцев из Hamptons — попробовала сама и не смогла остановиться

Шесть бегунов готовятся к марафону вместе с тренером Джонатаном Кейном. Они учатся не только выдержке, но и вдохновению, бегая ради доброй цели.

Читать полностью » Ходьба на 2300 шагов в день укрепила сердце и сосуды — NY Post вчера в 23:28
Фитнес навязывал лишнее: меньше шагов — больше эффекта, если знать меру

Нужно ли действительно проходить 10 000 шагов в день и сколько ходьбы достаточно для пользы сердцу и мозгу — что показывают новые исследования.

Читать полностью » Джордан Уил забросил решающую шайбу в дерби Динамо Спартак — ТАСС вчера в 21:53
Хоккей без права на ошибку: Динамо дожало Спартак одной точной шайбой

Динамо продолжает победную серию, обыграв Спартак в московском дерби. Что стоит за этой минимальной, но значимой победой?

Читать полностью » Подтягивания широким хватом укрепляет спину и плечевой пояс — Fit Seven вчера в 21:27
Широчайшие раскрываются, как паруса: всего три движения — и спина шире всех

Секрет сильной и широкой спины — не только в подтягиваниях. Узнайте, как грамотно сочетать тяги, шраги и другие упражнения для максимального эффекта.

Читать полностью » Боль в голени чаще возникает у бегунов при перегрузке мышц — врачи вчера в 19:10
Раньше думала что растяжка бесполезна но одно упражнение всё изменило

Боль в голени мешает тренироваться? Узнайте, как избавиться от шинсплинта, укрепить мышцы и вернуться к бегу без боли — простые шаги для восстановления формы.

Читать полностью » Алексей Батраков и Эдуард Сперцян стали самыми дорогими футболистами РПЛ — Transfermarkt вчера в 18:23
РПЛ на зимней паузе: лидеры таблицы и их "рыночная цена" удивляют всех

Самые дорогие футболисты РПЛ сезона 2025/26 возглавили неожиданный рейтинг Transfermarkt, а таблица лидеров продолжает удивлять.

Читать полностью » Отказ от сравнения с другими укрепил дисциплину — Дуэйн Джонсон вчера в 17:21
Новогодняя мотивация умирает к февралю: приём, который держит в зале, когда азарт угас

Почему новогодние обещания не работают и какой простой совет Дуэйна Джонсона помогает сохранить мотивацию в тренировках на весь год.

Читать полностью »

Новости
Происшествия
В школе в Горках-2 ранее уже было нападение с ножом, но меры безопасности не ввели — Осторожно, новости
Питомцы
Клонирование домашних животных имеет успех лишь в 16% случаев — The Conversation
Россия
Число цифровых преступлений в России снизилось на 9,5 процента — Михаил Мишустин
Россия
В России заблокировали 14 млн номеров в 2025 году — Дмитрий Угнивенко
Красота и здоровье
Гонконгский грипп распространился в России — Анча Баранова
СКФО
В Ставрополе запретят кормить белок после роста укусов — Mash
Наука
Лунная пыль скрывает ресурсы от спутников — SwRI
Россия
Привязка IMEI к SIM-картам позволит смягчить ограничения мобильной связи — замглавы Минцифры Угнивенко
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet