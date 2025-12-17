Мышцы на порошке: креатин обещает быстрый рост, но молодые платят скрытую цену

Креатин остаётся одной из самых популярных спортивных добавок, и сегодня его всё чаще принимают не только взрослые атлеты, но и подростки. Молодые люди рассчитывают с его помощью быстрее стать сильнее, выносливее и улучшить результаты тренировок. При этом вокруг креатина по-прежнему много споров — от сомнений в пользе до опасений за безопасность. Об этом сообщает издание The Conversation.

Почему креатин так популярен среди молодёжи

Креатин — это природное соединение, которое накапливается в мышцах и участвует в выработке энергии при кратковременных и интенсивных нагрузках, таких как спринт или силовые упражнения. Небольшое его количество синтезируется в организме, однако основная часть поступает с пищей, прежде всего с мясом и морепродуктами. Около 95 % всех запасов креатина сосредоточено именно в мышцах.

Опросы показывают, что креатин употребляют до 72 % спортсменов-мужчин в возрасте 17-18 лет. Чаще всего его принимают молодые мужчины, активно занимающиеся спортом и стремящиеся быстрее прогрессировать. При этом ожидания от добавки нередко оказываются завышенными, особенно если игнорируются базовые факторы — тренировки, питание и сон.

Что известно о пользе креатина

Наиболее изученной формой добавки считается моногидрат креатина. Он стабилен, хорошо усваивается и чаще всего используется в научных исследованиях. Данные показывают, что приём креатина способен повышать эффективность силовых тренировок, улучшать показатели мощности и способствовать росту мышц при регулярных нагрузках.

Кроме того, креатин может ускорять восстановление после занятий. Именно поэтому его нередко рассматривают в контексте того, как креатин улучшает силу и восстановление у людей, регулярно занимающихся спортом.

Появляются и данные о пользе за пределами тренажёрного зала. Некоторые исследования указывают на возможное положительное влияние креатина на когнитивные функции, включая память и внимание. У пожилых людей его рассматривают как потенциальное средство для замедления потери мышечной массы и поддержки нервной системы.

Безопасность и рекомендуемые дозировки

Обычный рацион обеспечивает поступление примерно 1-2 г креатина в день, чего достаточно для поддержания базового уровня в мышцах. Для их насыщения используют либо фазу загрузки с высокими дозами в течение недели, либо более плавный вариант с приёмом небольшого количества добавки на протяжении нескольких недель.

Оба подхода считаются эффективными. Фаза загрузки позволяет быстрее заметить эффект, но чаще вызывает временный дискомфорт со стороны желудочно-кишечного тракта. Более постепенный приём переносится легче. В дальнейшем для поддержания уровня креатина достаточно 3-5 г в день.

Исследования показывают, что приём креатина в рекомендуемых дозах безопасен даже при длительном использовании. Самым распространённым побочным эффектом остаётся увеличение массы тела за счёт задержки воды в мышцах. Этот эффект носит временный характер и исчезает после прекращения приёма добавки.

Креатин и подростки: на что обратить внимание

Несмотря на обширную базу данных по взрослым, исследований с участием подростков пока немного. Имеющиеся данные указывают, что креатин, вероятно, безопасен для молодых людей при строгом соблюдении дозировок — обычно в диапазоне 0,1-0,3 г на килограмм массы тела в день.

Основной риск связан не с самим веществом, а с неправильным использованием добавок. Исследования показывают, что лишь небольшая часть молодых спортсменов хорошо понимает, как именно следует применять спортивное питание. Это повышает вероятность злоупотреблений и побочных эффектов.

Кроме того, важно учитывать, что добавки не дают "волшебного" результата. Многие средства спортивного питания не оправдывают ожиданий, и показательно, что учёные подтвердили бесполезность L-карнитина для сжигания жира, несмотря на его популярность.

В итоге специалисты сходятся во мнении, что для подростков и молодых людей ключевыми остаются регулярные тренировки, сбалансированное питание и полноценный сон. Креатин может быть вспомогательным инструментом, но раннее увлечение добавками способно отвлечь от формирования действительно важных и устойчивых привычек, которые и определяют долгосрочный прогресс.