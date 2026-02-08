Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Лосось, предназначенный для употребления в пищу
© commons.wikimedia.org by Marlith is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 7:21

Лосось и сливки превратились в ужин мечты: готовлю за 30 минут — вкус как в ресторане

Иногда хочется ужин "как в ресторане", но без лишней суеты, горы посуды и долгих приготовлений. Кремовая паста с лососем и горошком как раз про такой формат: нежный сливочный соус, яркий лимон, свежий укроп и сочные кусочки рыбы — и всё это реально собрать за полчаса. Рецепт построен так, чтобы одновременно запечь лосося, сварить пасту и быстро сделать соус на плите. Об этом пишет Дженна Хелвиг.

Почему эта паста выглядит празднично, а готовится за 30 минут

Секрет блюда — в правильном балансе вкусов. Сливки и пармезан дают насыщенность, но лимонный сок и цедра добавляют свежесть, чтобы паста не казалась тяжёлой. Укроп делает аромат "чистым" и немного весенним, а зелёный горошек добавляет сладость и лёгкую текстуру, которая хорошо сочетается с лососем.

Лосось здесь запекается одним филе на противне — это проще, чем жарить кусочки на сковороде, и помогает сохранить сочность. Пока рыба в духовке, на плите спокойно готовятся лингвини и соус, поэтому блюдо собирается без спешки.

Лосось, лимон и укроп: сочетание, которое почти не проигрывает

Лосось сам по себе жирный и насыщенный, поэтому ему нужен контраст. В рецепте его дают сразу несколькими способами: лимонный сок, лимонная цедра и свежий укроп. В результате вкус получается ярким, но не резким, а сливочный соус становится более "лёгким" по ощущению, хотя остаётся густым и шелковистым.

Горошек здесь играет роль маленькой сладкой паузы: он разбавляет сливочность и делает пасту не монотонной. Даже замороженный горошек отлично подходит — его достаточно разморозить и добавить в конце.

Как готовится паста с лососем и горошком: логика по шагам

Духовку разогревают до примерно 218°C и застилают противень пергаментом. Параллельно ставят большую кастрюлю с подсоленной водой для пасты.

Лосось выкладывают на противень, подсаливают и запекают около 10 минут — до непрозрачности и состояния, когда рыба легко расслаивается вилкой. В это же время варят лингвини, а после слива обязательно оставляют стакан воды от пасты: она поможет довести соус до нужной консистенции.

Соус готовят на сковороде: оливковое масло прогревают с тонко нарезанным чесноком до аромата, затем добавляют сливки и доводят до лёгкого томления. Важный момент — лимонный сок вмешивают уже после снятия с огня. Это нужно, чтобы соус не "сломался" и остался гладким.

Дальше в соус добавляют пармезан, укроп, цедру лимона и соль. После этого в сковороду отправляют пасту и горошек, перемешивают и при необходимости подливают немного воды от варки — чтобы всё стало кремовым, но не слишком густым.

Лосось аккуратно разделяют на средние кусочки, кожу убирают и добавляют рыбу к пасте. Подают блюдо с дополнительным пармезаном и укропом.

Полезные мелочи, которые делают результат лучше

В рецепте подчёркивается: лимонный сок обязательно добавлять вне огня — это важная деталь для стабильного соуса. А если вы используете свежий горошек, его можно закинуть прямо в воду к пасте на последние две минуты варки, чтобы он стал мягким, но не потерял цвет.

Такой подход особенно удобен для будней: паста получается "дорогой" на вкус, но по факту требует только духовки, одной кастрюли и одной сковороды.

Как подготовить заранее и хранить остатки

Лосось можно запечь заранее — до одного дня, а потом просто разломать и добавить в пасту перед подачей. Остатки блюда хранят в холодильнике до двух дней. Разогревать лучше аккуратно, добавив немного воды или сливок, чтобы соус снова стал шелковистым и не превратился в плотную массу.

Автор Павел Лебедев
Павел Лебедев — шеф-повар и технолог (РТУ МИРЭА). Эксперт в ресторанном консалтинге и качестве продуктов. 15+ лет опыта в индустрии HoReCa.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

