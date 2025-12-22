Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Запечённый кролик
Запечённый кролик
© freepik.com by timolina is licensed under public domain
Главная / Еда
Артём Соколов Опубликована сегодня в 9:32

Секретное правило вымачивания, чтобы новогодний ужин был идеальным: это вам не обычный рецепт

Запекание кролика при 200 градусах сохраняет его диетические свойства — повар

Мясо кролика всё чаще появляется в домашнем меню тех, кто стремится питаться сбалансированно и без лишних калорий. Оно легко усваивается, отличается нейтральным вкусом и хорошо сочетается с овощами и соусами. В запечённом виде кролик может стать не только полезным, но и по-настоящему праздничным блюдом. Об этом сообщает сайт 1000. menu.

Почему кролик подходит для здорового питания

Кроличье мясо считается диетическим продуктом с высоким содержанием белка и минимальным количеством жира. Его часто рекомендуют людям, следящим за фигурой, а также тем, кто восстанавливается после нагрузок или просто хочет разнообразить рацион. При правильной обработке кролик получается мягким и сочным, без характерной сухости, которой многие опасаются.

Запекание в духовке позволяет сохранить питательные свойства мяса и избежать лишнего масла. В сочетании с грибами и сливочным соусом блюдо приобретает насыщенный, но при этом сбалансированный вкус. Такой вариант подойдёт как для семейного ужина, так и для особого случая.

Подготовка мяса и маринование

Один из ключевых этапов приготовления — вымачивание кролика. Мясо помещают в холодную воду на несколько часов или на ночь, периодически меняя воду. Этот приём особенно важен, если кролик взрослый: он помогает сделать волокна мягче и убрать возможную жёсткость. Вымачивать можно как целую тушку, так и уже нарезанные порционные куски.

Перед приготовлением мясо промывают, обсушивают и маринуют. Для маринада используют соль, чёрный перец, чеснок, орегано, базилик, мускатный орех и растительное масло. Кролика тщательно перемешивают со специями и оставляют минимум на час. Маринад не только придаёт аромат, но и делает мясо более нежным после запекания.

Соус, сборка и запекание

Пока мясо маринуется, подготавливают остальные ингредиенты. Лук мелко нарезают, морковь натирают на крупной тёрке и слегка обжаривают. Грибы отваривают почти до готовности, чтобы они сохранили текстуру в духовке. Для соуса смешивают сметану и сливки, при необходимости добавляя немного воды, чтобы консистенция была текучей, но не слишком жидкой.

Кролика быстро обжаривают на сковороде до лёгкой золотистой корочки — это помогает "запечатать" сок внутри мяса. В форму для запекания выкладывают слой овощей, затем грибы, сверху размещают куски кролика. Всё заливают сливочным соусом и посыпают тёртым твёрдым сыром. Форму накрывают фольгой и отправляют в духовку при температуре около 200 градусов.

Запекание занимает в среднем около часа, в зависимости от возраста кролика. За 10-15 минут до готовности фольгу снимают, чтобы сыр и мясо слегка подрумянились. Подают блюдо горячим, дополняя его овощами или лёгким гарниром.

В результате получается нежное, ароматное и сытное блюдо, которое подходит даже для детского меню. Этот рецепт показывает, что полезная еда может быть по-настоящему вкусной и не требовать сложных кулинарных приёмов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Запекание утки с картофелем в рукаве позволяет получить сочное мясо — повар вчера в 0:25
Чтобы утка на праздник получилась сочной, всегда пользуюсь этим трюком: жаль, что не знал раньше

Утка, запечённая в рукаве с картофелем, сочетает сочное мясо, насыщенный аромат и простоту приготовления — удачное решение для праздничного стола.

Читать полностью » Энтони Бурден использовал бурбон для карамелизации батата 20.12.2025 в 23:14
Сначала готовила "на пробу" — теперь требуют каждый год: липкий батат свёл гостей с ума

Засахаренный батат по рецепту Энтони Бурдена — простой гарнир из пяти ингредиентов, который легко становится главным хитом зимнего стола.

Читать полностью » Утку нужно засаливать на 24-48 часов для сочности и хрустящей корочки — кулинары 20.12.2025 в 19:32
Перестала запекать утку неправильно — вот как добилась идеальной корочки и сочного мяса

Узнайте, как приготовить утку в духовке, чтобы она получилась идеальной — сочной и с хрустящей корочкой. Следуйте этим простым секретам!

Читать полностью » Ягодная кислотность компенсирует жирность утиного мяса — повара 20.12.2025 в 15:48
Секрет утки не в маринаде: один приём делает мясо сочным и хрустящим

Утиная грудка с ягодным соусом давно стала классикой. Разбираемся, почему это сочетание работает безотказно и не выходит из моды.

Читать полностью » Салат из пекинской капусты, крабовых палочек и кукурузы готовится за 20 минут — повар 20.12.2025 в 11:22
Готовил неправильно: теперь всегда режу именно так — салат получается нежным и воздушным

Лёгкий салат с пекинской капустой, крабовыми палочками и кукурузой готовится за минуты и подходит как для будней, так и для семейных застолий.

Читать полностью » Шеф-повар улучшила вкус недозрелых помидоров солью и сахаром 20.12.2025 в 7:06
Неспелые помидоры больше не портят блюдо: добавляю 2 щепотки — вкус меняется на глазах

Неспелые помидоры можно сделать вкуснее без сложных приёмов: шеф-повар объяснила, как помогают соль и сахар и почему томаты не стоит охлаждать.

Читать полностью » За 24 часа малосольная скумбрия станет вкусной и ароматной — кулинары 20.12.2025 в 3:46
Готовлю малосольную скумбрию всего за 24 часа — свежий вкус для праздничного стола

Хотите удивить гостей на Новый год? Приготовьте малосольную скумбрию — быстро, вкусно и без лишних усилий. Рецепт, который порадует вас и ваших близких.

Читать полностью » Бефстроганов подают с картофельными драниками как альтернативой пюре и пасте — кулинары 19.12.2025 в 22:59
Знакомый бефстроганов заиграл по-новому — всё решает подача

Классический бефстроганов и картофельные драники объединяются в одном блюде. Как сохранить вкус, текстуру и баланс без сложных приёмов.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Жим на наклонной скамье реже включают в тренировки — тренеры
Культура и шоу-бизнес
Врачи запретили Бари Алибасову употреблять алкоголь на Новый год — Mash
Спорт и фитнес
Отказ от строгих ограничений в праздники снизил риск переедания — Мокари диетолог
Мир
Из-за конфликта с Таиландом в Камбодже эвакуированы более 525 тыс. человек — Khmer Times
Красота и здоровье
Щедрость снизила уровень стресса и воспаления — Лиана Вэнь врач
Мир
Из Лувра за четыре минуты похитили драгоценности на 88 млн евро — BFMTV
Спорт и фитнес
Матч с "Детройт Ред Уингз" стал для Овечкина восьмым подряд без заброшенных шайб
Красота и здоровье
Две чайные ложки сахара ослабляют полезный эффект кофе — врачи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet