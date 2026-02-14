Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Запечённое мясо
Артём Соколов Опубликована сегодня в 18:00

Вернула курицу в сковороду к соусу — через 30 минут вышло блюдо, которое просят повторить

Иногда идеальный ужин — это тот, который готовится в одной сковороде и не требует сложной подготовки. Кремовая курица с горчицей и сезонными овощами выглядит изысканно, но на деле собирается примерно за полчаса. Блюдо легко адаптировать под продукты, которые есть под рукой, не жертвуя вкусом и текстурой. Об этом пишет The Guardian.

Универсальная основа для ужина

Автор рецепта Джорджина Хейден предлагает вариант фрикасе с куриными грудками на коже, фиолетовой брокколи и нежным горчичным соусом. Подготовка занимает около пяти минут, а всё приготовление — порядка получаса, что делает рецепт удобным для буднего дня.

"Этот ужин — лучший вариант блюда на одной сковороде: элегантный и насыщенный вкусом, создающий впечатление, будто на него ушло больше времени и усилий, чем есть на самом деле, и универсальный в подаче — с кремовым пюре, воздушным рисом, отварным картофелем; даже кусочки свежего багета отлично подойдут, чтобы собрать кремовый горчичный соус”, — пишет Хейден.

Для приготовления понадобятся четыре куриные грудки по около 160 г каждая, две чайные ложки английской горчицы, столовая ложка оливкового масла, 200 г фиолетовой брокколи, 30 г сливочного масла, четыре зубчика чеснока, чайная ложка сушёного орегано, чайная ложка алеппо-перца, 2,5 столовые ложки муки, 125 мл сухого белого вина, 500 мл куриного бульона и 200 мл сливок. Соль и чёрный перец добавляют по вкусу.

Техника приготовления

Куриные грудки щедро приправляют солью и перцем, затем натирают горчичным порошком и оливковым маслом. Мясо обжаривают кожей вниз на среднем или средне-сильном огне до глубокого золотистого цвета — обычно это занимает 5-8 минут. После подрумянивания курицу временно убирают со сковороды: полностью доводить до готовности на этом этапе не нужно.

В ту же посуду добавляют сливочное масло, уменьшают огонь и обжаривают чеснок с орегано и большей частью алеппо-перца. Затем вмешивают муку, формируя ароматную пасту — основу будущего соуса. Постепенно вливают белое вино, добиваясь гладкой и пузырящейся текстуры.

После этого добавляют куриный бульон и доводят соус до кипения. Куриные грудки возвращают в сковороду кожей вверх, накрывают крышкой и тушат около восьми минут. Далее вливают сливки, добавляют подготовленную брокколи и готовят ещё 6-8 минут, пока овощи не станут мягкими, а курица полностью не пропарится внутри.

Вариации и подача

Если нет горчичного порошка, можно использовать любую любимую горчицу — особенно хорошо подходит цельнозерновая. Вместо фиолетовой брокколи подойдут стебли мангольда, нарезанная каволо неро или небольшая морковь, разрезанная пополам. Рецепт допускает гибкость и позволяет ориентироваться на сезонные продукты.

Соус получается густым и шелковистым, с мягкой остротой и травяным ароматом. Его удобно подавать с картофельным пюре, рисом или даже свежим хлебом, который впитывает сливочно-горчичную основу.

Автор Артём Соколов
Артём Соколов — бренд-шеф и технолог (РГУТИС). Эксперт по ресторанному консалтингу, итальянской кухне и концепции Slow Food. Опыт в индустрии — 13+ лет.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

