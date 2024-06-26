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Стоимость солнцезащитных кремов выросла в России на 14%: средняя цена составляет 788 рублей
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:07

Стоимость солнцезащитных кремов выросла в России на 14%: средняя цена составляет 788 рублей

За последний год в России солнцезащитные кремы с SPF подорожали на 14%, достигнув средней стоимости в 788 рублей, а цены на крема для загара выросли на 9% до 598 рублей.

Также увеличились стоимости пляжных аксессуаров: сланцев на 11% до 1089 рублей и пляжных полотенец на 9% до 681 рубля.

Причины подорожания этой продукции включают: рост цен со стороны мировых брендов на 7-10%, изменения курса валют и повышение стоимости логистики.

Фото: visualsonline.cancer.gov/Bill Branson (public domain)

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