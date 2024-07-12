Заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов погиб в ДТП на Чуйском тракте. Авария произошла в результате столкновения двух легковых автомобилей, Toyota Camry и LADA Largus.

В ДТП погибли два человека, включая Локтюшова, и пострадали еще трое, среди которых один ребенок. Водитель Toyota находится в коме, а все пострадавшие были доставлены в больницу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, которое взял под контроль прокурор региона.

Локтюшов занимал свою должность с декабря 2018 года, сообщает ТАСС.

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