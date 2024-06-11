Во вторник спасатели обнаружили обломки самолёта, в котором находились Саулос Чилима, вице-президент Малави, и девять сопровождавших его лиц. Все они погибли. Говорится в сообщении кенийской радиостанции Capital FM.
"Смерть Чилимы и девяти людей, находившихся на борту самолёта, подтверждена. Фрагменты самолёта были обнаружены спасателями почти через сутки после того, как он исчез с радаров", — передаёт радиостанция.
По данным министерства обороны Малави, самолёт перестал отслеживаться утром в понедельник, 10 июня. Вскоре после вылета из Лилонгве, столицы страны, на север, самолёт "пропал с радаров".
После сообщения о произошедшем президент страны Лазарус Чаквера отменил свою запланированную поездку на Багамские острова.
Впервые Чилима занял пост вице-президента Малави в мае 2014 года. В 2020 году его вновь назначили на эту должность. До начала своей карьеры в политике Чилима занимал ключевые руководящие должности в различных филиалах многонациональных компаний в Малави.
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