Краш-тест на 35 км/ч показал больше травм — меньшая скорость оказалась опаснее

Не всегда более высокая скорость означает более тяжёлые последствия аварии. Неожиданный эксперимент показал, что при определённых условиях удар на меньшей скорости может оказаться опаснее для пассажиров. Такой вывод сделали после сравнительных испытаний, которые уже повлияли на будущие стандарты оценки безопасности. Об этом сообщает ADAC.

Новый взгляд на привычные краш-тесты

Долгое время считалось очевидным: чем быстрее движется автомобиль в момент столкновения, тем серьёзнее травмы. Однако немецкий автомобильный клуб ADAC продемонстрировал, что картина может быть сложнее. В ходе эксперимента специалисты сравнили результаты фронтального удара на скорости 50 км/ч и 35 км/ч и получили неожиданные данные.

Испытания проводились на автомобиле MG3. Если ранее модель уже проходила стандартный тест Euro NCAP с ударом о жёсткое препятствие на скорости 50 км/ч, то теперь машину направили в деформируемый барьер на 35 км/ч. Такой формат ближе к реальным городским авариям, когда сталкиваются два автомобиля, а не автомобиль и неподвижная стена.

Несмотря на более мягкие условия, нагрузка на грудную клетку манекенов оказалась выше именно при 35 км/ч. Это особенно важно для пожилых пассажиров, у которых риск травм грудной области традиционно выше. Результаты показали, что снижение скорости не всегда автоматически означает меньшую опасность.

Почему меньшая скорость может быть опаснее

Ключевая причина связана с работой систем пассивной безопасности. Во время удара на 35 км/ч в тестируемом автомобиле не сработали преднатяжители ремней безопасности. Эти устройства предназначены для того, чтобы перед столкновением подтянуть ремень и зафиксировать тело, а затем частично ослабить нагрузку в момент удара, снижая воздействие инерции.

Когда преднатяжители не активируются, тело пассажира продолжает движение вперёд практически без предварительной фиксации. В результате нагрузка на грудную клетку возрастает, поскольку ремень начинает удерживать человека уже в момент активной фазы удара. Именно это и привело к более высоким показателям травмоопасности в эксперименте ADAC.

Ситуация подчёркивает, насколько автопроизводители ориентируются на конкретные методики испытаний. Ранее уже отмечалось, что конструкции кузова усиливаются в зонах, соответствующих условиям тестов Euro NCAP. Теперь стало очевидно, что оптимизация может касаться и алгоритмов работы электронных систем безопасности.

Изменения в стандартах Euro NCAP

С 2026 года фронтальный удар на скорости 35 км/ч станет частью программы Euro NCAP. Новый тест призван лучше отражать реальные городские аварии, которые происходят ежедневно. В условиях плотного трафика и невысоких скоростей именно такие столкновения наиболее распространены.

Кроме того, в испытаниях будет использоваться больше манекенов разного роста и веса. Это позволит оценить, как автомобиль защищает не только условного "среднего" взрослого, но и людей различной комплекции. Подход становится более комплексным и ориентированным на реальную картину ДТП.

Изменения затронут и аспекты, важные для спасателей. Внимание уделят работе электрических дверных ручек и возможности открыть багажник после аварии. Также максимальные пять звёзд будут присваиваться только тем автомобилям, у которых сохраняется работоспособность окон даже после воздействия воды.