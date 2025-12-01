Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Древний череп — ключ к эволюции человека
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 1:37

Они хотели выделиться из толпы: зачем древние жители Мексики меняли форму головы

В Мексике обнаружен череп с уникальной деформацией — Гонсалес

На археологическом объекте Балкон-де-Монтесума исследователи обнаружили уникальное свидетельство культурных практик, которое меняет представление о жизни древних жителей северной Уастеки. Подробный анализ мужского черепа, найденного в Восточной Сьерра-Мадре, показал, что здесь существовала собственная традиция преднамеренной деформации головы. Она не соответствует ни одной из ранее известных для региона техник и впервые документирована в поселении такого типа. Работа специалистов Национального института антропологии и истории раскрывает, как формировались локальные культурные особенности и как они соотносились с другими мезоамериканскими традициями.

Как учёные исследовали череп и что удалось установить

Останки принадлежат мужчине старше 40 лет, жившему между 400 и 900 годами н. э. Антрополог Хесус Эрнесто Веласко Гонсалес провёл комплекс лабораторных исследований двух образцов, найденных на разных этапах раскопок. Его выводы особенно важны, потому что эта практика модификации черепа в Балконе-де-Монтесума ранее не фиксировалась.

Изучение стало частью масштабного проекта по обновлению археологических данных региона. Современные методы — от детального анализа старых каталогов до новых раскопок — позволили сопоставить многочисленные находки и выявить ранее незамеченные особенности человеческих останков. Именно так удалось установить, что зафиксированная форма деформации представляет собой вертикальный таблитчатый тип, но с редкой модификацией верхней части, создающей почти параллелепипедальную форму головы.

Почему эта деформация уникальна

Традиционные варианты таблитчатой деформации в Уастеке обычно придают черепу вытянутый, конусообразный вид. Однако в данном случае компрессионная плоскость проходит от лямбды через затылочный угол к сагиттальному шву, и именно это создаёт характерный "квадратный" профиль головы. Такой вариант ранее не был описан в регионе.

Интересно, что аналогичные техники прослеживаются в Веракрусе — в археологическом комплексе Эль-Сапоталь — и позднее у майя. Но различия существенны: там лоб уплощён сильнее, а общая высота черепа больше. Эти нюансы поставили перед учёными вопрос о возможных культурных контактах между географически удалёнными территориями.

Чтобы проверить гипотезу о миграциях или переселениях, специалисты провели анализ стабильных изотопов кислорода, изучив коллаген и биоапатит костей второго исследованного человека. Метод определяет регион проживания на основе химического состава воды и пищи, поступавшей в организм.

Результаты оказались решающими: человек родился и всю жизнь прожил в Восточной Сьерра-Мадре. Это исключает связь с Эль-Сапоталем и другими южными территориями. Следовательно, техника модификации черепа — локальное изобретение, а не следствие переселения.

"Материалы, полученные с 2010 года по настоящее время, позволили провести гораздо более подробный анализ и существенно расширить первоначальные интерпретации", — подчеркнула директор Тонанцин Сильва Карденас.

Таблица "Сравнение"

Параметр Уастека (ранее известные формы) Балкон-де-Монтесума
Форма черепа Коническая, вытянутая Полиэдрическая, квадратная
Компрессионная плоскость Лобная или окципитальная От лямбды к сагиттальному шву
Аналоги Местные традиции Параллели с Эль-Сапоталь и майя
Происхождение Подтверждённые региональные образцы Локальная техника без миграций

Как учёные работали: пошаговый подход

  1. Провели обновлённые раскопки и отобрали новые образцы.

  2. Пересмотрели каталоги находок 1990-х годов, сопоставив старые данные с современными.

  3. Выполнили лабораторное исследование костных тканей и морфологии черепа.

  4. Применили анализ стабильных изотопов для определения происхождения человека.

  5. Сравнили результаты с материалами из других мезоамериканских регионов.

Такой подход напоминает работу с двумя "уровнями данных": археологическими структурами и биохимией, что особенно востребовано в биоантропологии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: предполагать миграции без изотопных исследований.
    Последствие: неверная реконструкция культурных связей.
    Альтернатива: применять анализ биоапатита и коллагена, как в данном проекте.
  • Ошибка: классифицировать деформацию по поверхностным признакам.
    Последствие: смешение разных техник и пропуск уникальных вариантов.
    Альтернатива: детальная морфометрия черепа с учётом топографии швов.
  • Ошибка: игнорировать ранее собранные каталоги.
    Последствие: утрата исторической преемственности исследований.
    Альтернатива: сочетать новые раскопки и старые данные.

А что если…

…уникальная форма деформации служила знаком локальной идентичности или статусным маркером? Полиэдрическая форма могла визуально выделять представителей определённой социальной группы, так же как головные уборы или украшения у других мезоамериканских народов.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы Минусы
Уточнена культурная история региона Требуются дополнительные образцы для статистики
Подтверждено развитие локальной традиции Мало сохранившихся черепов
Усилена связь биоархеологии и изотопных методов Датировки требуют дальнейшей проверки

FAQ

Как выбирают метод анализа происхождения человека?
Исходят из сохранности материала: если коллаген хорошо сохранился, проводят изотопные исследования кислорода и углерода.

Сколько стоит проведение изотопного анализа?
В лабораториях Мексики и США стоимость варьируется, но исследования относятся к высокотехнологичным и стоят дорого.

Что лучше для изучения деформаций — МРТ или морфометрия?
В биоархеологии морфометрия предпочтительнее: она показывает детали структуры черепа, необходимые для классификации техник.

Мифы и правда

Миф: искусственная деформация всегда связана с миграциями.
Правда: пример Балкон-де-Монтесума показывает локальное развитие практики.

Миф: деформированные черепа — следствие травм.
Правда: это культурная процедура раннего возраста.

Миф: формы деформации универсальны.
Правда: регионы создавали собственные уникальные техники.

Три интересных факта

  • Преднамеренная деформация черепа фиксируется в Мезоамерике более чем у 200 культур.
  • Процесс обычно начинали в младенчестве, используя доски, повязки и специальные колпачки.
  • В некоторых регионах форма головы служила знаком принадлежности к жрецам или элитным семьям.

Исторический контекст

1990-е: первые систематические исследования Балкон-де-Монтесума.

2010-2020-е: возобновление полевых работ и анализ новых находок.

Обнаружение уникального варианта верхней таблитчатой деформации.

Подтверждение локального происхождения практики и расширение карты культурных связей региона.

Читайте также

Вулканические пузырьки CO2 изменяют рифовые экосистемы — CB вчера в 23:17
Пузырьки со дна ведут обратный отсчёт: океан теряет опоры жизни, и рифы уводят с собой тысячи видов

На рифе Папуа — Новой Гвинеи учёные наблюдают уникальное природное явление: выходы вулканического CO₂ показывают, как изменятся коралловые экосистемы.

Читать полностью » Следы древних хищников перевернули представления о выживании после суперизвержения — Поуст вчера в 21:27
Когда пепел накрыл Землю: как древние хищники пережили крупнейшее извержение в истории планеты

Новые находки в ископаемых пластах Небраски проливают свет на то, как крупные хищники сумели пережить древнее извержение Йеллоустоуна и какие тайны оставили после себя.

Читать полностью » Лазерные импульсы изменили свойства графена — журнал Nature Physics вчера в 19:14
Свет заставил вещество подчиняться: графен превратился в послушный металл

Учёные впервые доказали, что свет способен управлять свойствами графена. Это открытие может изменить подход к созданию квантовых материалов будущего.

Читать полностью » Недостаток корма провоцирует у синиц устранение слабых — орнитолог Мишин вчера в 18:45
Зимой увидела синиц у кормушки — и челюсть отвисла: они делают то, о чём редко говорят вслух

В суровые морозы синицы проявляют поведение, которое кажется жестоким, но орнитологи объясняют: за ним стоит не агрессия, а инстинкт выживания в условиях бескормицы.

Читать полностью » У микроорганизма из Хорватии обнаружили уникальное ядро и митохондрии — ученые вчера в 17:10
В пробирке, пылившейся 10 лет, нашли недостающее звено эволюции: как случайность переписала учебники

Чешские биологи случайно обнаружили одноклеточный организм, который оказался настолько уникальным, что потребовал создания нового царства — и переписал историю эукариот.

Читать полностью » Огромные структуры над ядром признаны остатками древнего мира — Nature Geoscience вчера в 15:26
Под мантией дремлют два титана: их пробуждение сулит встречу с миром, стертым в огненном прошлом

Глубоко под Землёй скрываются структуры континентального масштаба, и новое исследование предполагает, что они могут быть остатками древнего океана магмы.

Читать полностью » Ученые нашли стабильные орбиты объектов возле черной дыры Млечного Пути — Флориан Пайсскер вчера в 14:22
Когда черная дыра не поглощает, а сохраняет: новые данные о стабильности объектов вблизи Стрельца A

Открытия в центре нашей галактики показывают, что черная дыра Стрелец A* гораздо менее разрушительна, чем считалось, и даже может способствовать формированию новых звезд.

Читать полностью » Археологи нашли обсидиановое зеркало возрастом 8500 лет в Канхасане — Arkeonews вчера в 14:22
Зеркало, которое не стареет: открытие 8500-летнего обсидианового зеркала меняет представление о неолитической эпохе

Археологи раскрыли новые детали древней истории Канхасана, одного из старейших поселений Центральной Анатолии, с обнаружением уникальных артефактов и городской планировки.

Читать полностью »

