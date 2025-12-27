Бискотти с клюквой и фисташками получается с первого раза: секрет прячется в одном шаге выпечки

У каждого праздничного сезона есть свой "фирменный" аромат — у кого-то это корица, у кого-то ваниль, а у кого-то орехи с кислинкой клюквы. Таким неизменным хитом уже давно стало одно печенье, которое многие пекут из года в год. Речь о клюквенно-фисташковом бискотти, рассчитанном на уютные вечера с кофе, чаем или горячим шоколадом. Об этом сообщает Allrecipes.

Почему именно это бискотти стало фаворитом

Бискотти — традиционное итальянское печенье продолговатой формы, которое чаще всего делают специально "под макание": оно хорошо держит текстуру и раскрывается в напитках. В популярной рождественской версии акцент делают на миндальном экстракте, который добавляет ореховую глубину, а также на фисташках и сушёной клюкве — за счёт них печенье получается ярким по вкусу и контрастным по структуре.

В отзывах к рецепту отмечают удачный баланс: хруст есть, но без чрезмерной твёрдости, из-за которой классическое бискотти иногда кажется слишком "сухим". Многие также любят, что результат повторяемый: если придерживаться шагов, печенье получается стабильным по текстуре и внешнему виду.

"Я делаю их каждый год на Рождество. Мои друзья, семья и сотрудники их обожают. Это особое угощение.", — говорит участница сообщества Allrecipes Лия Старк.

Как готовить, чтобы всё получилось с первого раза

В рецепте советуют начать с разогрева духовки до 148 °C и застелить противень пергаментом — так заготовки не прилипнут и их проще будет переносить после первой выпечки. Сначала соединяют сахар и оливковое масло, затем добавляют яйца, ваниль и миндальный экстракт. Сухие ингредиенты — муку, разрыхлитель и соль — смешивают отдельно и вводят постепенно, чтобы тесто получилось однородным. В конце вручную вмешивают клюкву и фисташки, чтобы не размолоть начинку и сохранить "вкрапления".

Дальше тесто делят на два "бревна" размером примерно 30,5x5,1 см — и выкладывают на противень. Тесто может быть липким, поэтому практичный приём из отзывов простой: слегка смочить руки водой перед формовкой. После первой выпечки заготовкам дают остыть около 10 минут и уменьшают температуру духовки до 135 °C.

Затем "брёвна" нарезают по диагонали ломтиками толщиной примерно 1,9 см — и отправляют на вторую выпечку. Именно она делает печенье сухим и характерно хрустящим: ломтики подсушиваются, а вкус становится более собранным. Такой формат удобен и для подарков, и для праздничного стола: красная клюква и зелёные фисташки выглядят особенно уместно зимой.