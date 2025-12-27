Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Клюква
Клюква
© commons.wikimedia.org by Cjboffoli is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Еда
Артём Соколов Опубликована сегодня в 14:40

Бискотти с клюквой и фисташками получается с первого раза: секрет прячется в одном шаге выпечки

Рождественское бискотти сочетает фисташки и клюкву — Allrecipes

У каждого праздничного сезона есть свой "фирменный" аромат — у кого-то это корица, у кого-то ваниль, а у кого-то орехи с кислинкой клюквы. Таким неизменным хитом уже давно стало одно печенье, которое многие пекут из года в год. Речь о клюквенно-фисташковом бискотти, рассчитанном на уютные вечера с кофе, чаем или горячим шоколадом. Об этом сообщает Allrecipes.

Почему именно это бискотти стало фаворитом

Бискотти — традиционное итальянское печенье продолговатой формы, которое чаще всего делают специально "под макание": оно хорошо держит текстуру и раскрывается в напитках. В популярной рождественской версии акцент делают на миндальном экстракте, который добавляет ореховую глубину, а также на фисташках и сушёной клюкве — за счёт них печенье получается ярким по вкусу и контрастным по структуре.

В отзывах к рецепту отмечают удачный баланс: хруст есть, но без чрезмерной твёрдости, из-за которой классическое бискотти иногда кажется слишком "сухим". Многие также любят, что результат повторяемый: если придерживаться шагов, печенье получается стабильным по текстуре и внешнему виду.

"Я делаю их каждый год на Рождество. Мои друзья, семья и сотрудники их обожают. Это особое угощение.", — говорит участница сообщества Allrecipes Лия Старк.

Как готовить, чтобы всё получилось с первого раза

В рецепте советуют начать с разогрева духовки до 148 °C и застелить противень пергаментом — так заготовки не прилипнут и их проще будет переносить после первой выпечки. Сначала соединяют сахар и оливковое масло, затем добавляют яйца, ваниль и миндальный экстракт. Сухие ингредиенты — муку, разрыхлитель и соль — смешивают отдельно и вводят постепенно, чтобы тесто получилось однородным. В конце вручную вмешивают клюкву и фисташки, чтобы не размолоть начинку и сохранить "вкрапления".

Дальше тесто делят на два "бревна" размером примерно 30,5x5,1 см — и выкладывают на противень. Тесто может быть липким, поэтому практичный приём из отзывов простой: слегка смочить руки водой перед формовкой. После первой выпечки заготовкам дают остыть около 10 минут и уменьшают температуру духовки до 135 °C.

Затем "брёвна" нарезают по диагонали ломтиками толщиной примерно 1,9 см — и отправляют на вторую выпечку. Именно она делает печенье сухим и характерно хрустящим: ломтики подсушиваются, а вкус становится более собранным. Такой формат удобен и для подарков, и для праздничного стола: красная клюква и зелёные фисташки выглядят особенно уместно зимой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Домашний лосось превосходит магазинный по качеству — повар вчера в 9:32
Смешал соль и сахар — и новогодний стол преобразился: гости умоляли сказать рецепт

Домашний солёный лосось из трёх ингредиентов позволяет получить нежную слабосолёную рыбу без добавок и консервантов всего за одни сутки.

Читать полностью » Медленная жарка лука делает вкус начинки сэндвиича более цельным — Tasting Table вчера в 5:17
Обычный сэндвич "встал на уровень выше" из-за одной добавки: не соус, не специи — работает другое

Откройте секрет, как карамелизированный лук становится универсальным усилителем вкуса для любых сэндвичей. Узнайте, почему он подходит и в холодных, и в горячих блюдах, и как его готовить заранее для экономии времени.

Читать полностью » Рестораны запекают картофель дольками без фольги — кулинары вчера в 1:40
Картофель дольками не хрустит из-за одной мелочи — многие её упускают

Почему картофель дольками дома не получается как в ресторане и какие простые правила помогают добиться хрустящей корочки и идеальной текстуры в духовке.

Читать полностью » Для салата с крабовыми палочками требуется нарезка ингредиентов соломкой — повар 25.12.2025 в 16:40
Готовлю его каждые праздники: простой салат с крабовыми палочками, который исчезает со стола первым

Салат с болгарским перцем, крабовыми палочками и помидорами — яркое и быстрое блюдо из доступных ингредиентов, которое подойдёт и для будней, и для праздника.

Читать полностью » Айеша Карри приготовила новогодний коктейль с игристым и гранатом — Associated Press 25.12.2025 в 12:51
Один сироп решает всё: праздничный напиток получается за минуту и пахнет зимой

Освойте простой рецепт праздничного коктейля от Айеши Карри с игристым, гранатом и розмарином! Этот напиток украсит любое семейное застолье.

Читать полностью » Мутное игристое указывает на нарушения хранения — товаровед Рыбакова 25.12.2025 в 8:20
Купил шампанское со скидкой — и праздник был под угрозой: теперь проверяю так

Как выбрать хорошее шампанское среди акций и скидок, по каким признакам распознать некачественный напиток и сколько игристого можно позволить себе в новогоднюю ночь.

Читать полностью » Домашний жульен с курицей и шампиньонами готовят порционно в духовке — кулинары 25.12.2025 в 4:33
Это горячее готовят десятилетиями — и до сих пор не придумали замену

Жульен с курицей и грибами давно стал классикой домашней кухни. Почему это блюдо считают универсальным и за что его ценят кулинары — в подробном разборе рецепта и истории.

Читать полностью » Свинина по-царски в духовке сохраняет сочность за счёт слоя лука — повар 25.12.2025 в 0:21
Раскрываю главный секрет новогоднего стола: как приготовить мясо, от которого все будут без ума

Свинина по-царски в духовке — сочное мясо с грибами, томатами и сыром, которое остаётся одним из самых востребованных блюд для праздников и семейных ужинов.

Читать полностью »

Новости
Наука
В США реконструировали скелет гигантского крокодила длиной 9,5 метра — Nature Communications
Авто и мото
Езда на автомобиле, снятом с учёта, грозит штрафом и лишением прав — автоюристы
Туризм
Оман, Катар и Бахрейн предлагают альтернативу отдыху в ОАЭ — эксперты туриндустрии
Спорт и фитнес
Интенсивные аэробные тренировки ускорили сжигание жира после нагрузки — учёные
Красота и здоровье
Мозг переходит в экономный режим при внезапной остановке мыслей — MEDIKFORUM.RU
Красота и здоровье
Кабачки снижают калорийность рациона и помогают худеть — врач Сергей Агапкин
Красота и здоровье
Полный отказ от алкоголя связали с повышенным риском деменции — MedForum
Красота и здоровье
Длительное пребывание дома повышает риск тревожности и депрессии — Эдуард Мавлютов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet