Разбитое лобовое стекло в машине
© freepik.com by jannoon028 is licensed under public domain
Сергей Герасимов Опубликована сегодня в 17:14

Не все трещины на лобовом стекле одинаковы: один тип инспекторы пропускают, за другой — штрафуют

Трещина на лобовом стекле может повлиять на работу подушек безопасности — ГИБДД

Треснутое лобовое стекло для многих водителей давно стало привычной деталью повседневной езды. Камни с дороги, перепады температуры и состояние асфальта делают такие повреждения почти неизбежными. Однако при встрече с инспектором ГАИ именно эта "мелочь" может обернуться штрафом или предписанием. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Разрешено ли ездить с треснутым лобовым стеклом

Однозначного ответа на вопрос о законности езды с трещиной нет — все зависит от того, где именно она появилась и насколько влияет на обзор. Если повреждение расположено в верхней части стекла или сбоку, вне зоны видимости водителя, инспекторы, как правило, относятся к этому спокойно. Аналогичная ситуация и с трещиной с правой стороны на автомобиле с левым рулем: формально обзор не нарушен, а значит и оснований для наказания немного.

Иная картина складывается, когда трещина проходит по центру стекла или в зоне работы водительского дворника. В таких условиях ухудшается видимость, а встречный свет фар и уличные фонари могут давать сильные блики. Это уже считается нарушением требований безопасности, поскольку водитель не может полноценно контролировать дорожную обстановку.

Когда возможен штраф и предписание

Если инспектор считает, что повреждение реально мешает обзору, он вправе оформить административный штраф в размере 500 рублей. Кроме того, может быть выдано предписание об устранении неисправности. На практике такие меры применяются не так часто: сотрудники ГАИ понимают, что замена лобового стекла — затратная процедура, особенно на современных автомобилях с подогревом, датчиками и камерами.

Тем не менее рассчитывать на лояльность всегда не стоит. Формально требования ПДД остаются в силе, и при неблагоприятных условиях трещина может стать поводом для привлечения к ответственности.

Почему проблему часто откладывают

Российские дороги по-прежнему далеки от идеала, и даже новое стекло не застраховано от очередного удара камня. По этой причине многие водители не спешат с заменой, опасаясь повторных расходов. Именно этим объясняется большое количество автомобилей с поврежденными лобовыми стеклами на дорогах.

Однако экономия в данном случае имеет обратную сторону. Трещина со временем может увеличиваться, особенно при перепадах температуры и вибрациях, что еще сильнее ухудшает обзор.

Вопрос не только в штрафе, но и в безопасности

Важно помнить, что в современных автомобилях лобовое стекло — это не просто защита от ветра и осадков. Оно участвует в формировании жесткости кузова и влияет на работу подушек безопасности. При серьезном ДТП треснутое стекло может не выдержать нагрузку, из-за чего система пассивной безопасности сработает не так, как задумано производителем.

Именно этот фактор становится главным аргументом в пользу замены стекла, даже если трещина пока кажется незначительной. В вопросах безопасности лучше не рассчитывать на удачу, а заранее устранить потенциальный риск.

