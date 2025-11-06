Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Салат из крабового мяса с огурцом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 19:51

Крабовый салат и фигура: сколько калорий в классике и как снизить их вдвое

Облегчённые версии крабового салата с йогуртом и капустой снижают калорийность почти вдвое

Крабовый салат — настоящая кулинарная классика. Его можно встретить на любом семейном застолье: от Нового года до дачного обеда. Простые ингредиенты, лёгкий вкус и приятные воспоминания делают его одним из самых популярных салатов в России. Но вместе с тем он нередко оказывается "тяжёлым" для фигуры. Разберёмся, сколько калорий скрывается в любимом блюде и как приготовить его более полезным — без потери вкуса.

Сколько калорий в классическом крабовом салате

Традиционный вариант готовится из крабовых палочек, консервированной кукурузы, риса, яиц и майонеза. Именно соус делает салат особенно калорийным. Если рассматривать рецепт, близкий к ресторанному стандарту, то на 100 граммов готового блюда приходится:

  • калорийность: 150-160 ккал;

  • белки — 4,3 г;

  • жиры — 10,5 г;

  • углеводы — 9,7 г.

Главные источники калорий — майонез и крабовые палочки (они содержат крахмал и растительные масла). Но хорошая новость в том, что калорийность можно снизить почти вдвое, если заменить или уменьшить жирные ингредиенты.

Как снизить калорийность блюда

Чтобы сделать салат легче, нужно изменить баланс компонентов. Чем больше в миске лёгких овощей, тем ниже итоговая энергетическая ценность. Вот простые приёмы:

  1. Уменьшите количество риса или уберите его вовсе — он повышает калорийность и делает блюдо плотным.

  2. Замените майонез на смесь из греческого йогурта и ложки лимонного сока.

  3. Выбирайте кукурузу без сахара. Разница между сладкой и обычной — до 20 ккал на 100 г. Проверяйте состав на этикетке.

  4. Используйте свежие овощи - огурцы, капусту, зелень. Они увеличат объём блюда без лишних калорий.

  5. Следите за качеством крабовых палочек. Лучше, если в составе сурими стоит на первом месте, а не крахмал.

"Самый простой способ сделать любимый салат полезнее — заменить майонез йогуртом и добавить больше овощей", — отмечает диетолог Анна Кузьмина.

Облегчённый вариант: крабовый салат с молодой капустой

Этот вариант подойдёт для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от любимого вкуса. Капуста придаёт свежесть и объём, а калорийность падает почти в полтора раза.

Ингредиенты:
• капуста молодая — 500 г
• крабовые палочки — 200 г
• кукуруза — 150 г
• майонез или йогурт — 80 г
• соль — по вкусу

Как готовить:

  1. Нашинкуйте капусту, посолите и слегка помните руками.

  2. Нарежьте крабовые палочки кубиком.

  3. Добавьте кукурузу, перемешайте и заправьте.

Калорийность готового салата — около 105 ккал на 100 г.
БЖУ: белки — 3 г, жиры — 7 г, углеводы — 6,6 г.

Если заменить майонез на йогурт, показатель можно снизить до 80 ккал. Для пикантности подойдёт немного дижонской горчицы или лимонного сока.

Праздничная альтернатива: слоёный крабовый салат

Слоёная подача не только эффектна, но и помогает контролировать порцию. В этом рецепте нет риса — блюдо выглядит лёгким и аккуратным.

Ингредиенты:
• крабовые палочки — 200 г
• кукуруза — 1 банка
• свежие огурцы — 2 шт.
• яйца — 5 шт.
• майонез — 3 ст. л.
• соль, перец, укроп — по вкусу

Как готовить:

  1. Отварите яйца, отделите желтки для украшения, остальное нарежьте.

  2. Огурцы очистите от сердцевины, нарежьте кубиком, посолите и слейте лишний сок.

  3. Измельчите крабовые палочки.

  4. В сервировочном кольце выложите слоями: яйца, огурцы, крабовые палочки, кукурузу. Каждый слой слегка смажьте майонезом и приправьте.

  5. Украсьте желтком и веточкой укропа.

Калорийность — 130 ккал на 100 г,
БЖУ: белки — 5 г, жиры — 10 г, углеводы — 5 г.

Совет: для лёгкой версии замените часть майонеза йогуртом, а яйца — только белками. Так салат станет почти в два раза менее жирным.

Таблица сравнения калорийности

Вариант салата Калорийность (ккал/100 г) Белки Жиры Углеводы
Классический (с рисом, майонезом) 150-160 4,3 10,5 9,7
С молодой капустой 105 3 7 6,6
Слоёный с огурцом 130 5 10 5
Без майонеза (йогурт) 80-90 4 4 7

Ошибки и решения

  • Ошибка: использовать сладкую кукурузу из банки.
    Последствие: лишние 20-30 ккал.
    Альтернатива: кукуруза в собственном соку или свежий початок.

  • Ошибка: избыток майонеза.
    Последствие: рост жирности и калорийности почти вдвое.
    Альтернатива: соус на основе йогурта с лимоном и горчицей.

  • Ошибка: добавление риса ради объёма.
    Последствие: углеводы без пользы.
    Альтернатива: добавить больше капусты, огурца, зелени.

А что если…

…нужно блюдо для фуршета? Слоёный салат можно оформить в стаканчики или тарталетки.
…вы придерживаетесь ПП? Используйте отварные белки и йогуртовую заправку.
…хочется остроты? Добавьте немного перца чили или соуса табаско — он "разбудит" вкус без лишних калорий.

Плюсы и минусы крабового салата

Плюсы Минусы
Простота и скорость приготовления Часто содержит слишком много майонеза
Универсальный вкус — нравится всем Мало белка, если без морепродуктов
Доступные ингредиенты Сурими уступает по питательности настоящему крабу
Можно легко адаптировать под ПП Высокая калорийность при классической заправке

FAQ

Сколько калорий в одной порции (150 г) классического салата?
Примерно 230-240 ккал.

Можно ли приготовить без майонеза?
Да, заправка из греческого йогурта, лимонного сока и горчицы придаст свежесть и снизит калорийность почти вдвое.

Как выбрать качественные крабовые палочки?
Читайте состав: сурими — первый ингредиент, без усилителей вкуса и излишков крахмала. Цвет — нежно-розовый, не ярко-красный.

Мифы и правда

  • Миф: крабовый салат — лёгкое блюдо.
    Правда: классический вариант калориен из-за майонеза и риса.

  • Миф: кукуруза не влияет на калорийность.
    Правда: сладкая кукуруза добавляет до 20 лишних калорий.

  • Миф: чем больше палочек, тем полезнее.
    Правда: крабовые палочки — переработанный продукт, а не источник белка как морепродукты.

3 интересных факта

  1. Крабовый салат появился в СССР в конце 70-х, когда в продаже появились первые крабовые палочки.

  2. Самый популярный вариант — с кукурузой и рисом, хотя в Японии салаты с сурими часто сочетают с огурцом и водорослями.

  3. В лёгких диетических меню крабовый салат часто заменяет ужин благодаря мягкому вкусу и простоте порционирования.

Читайте также

Рецепт куриной грудки с ананасами и сыром в духовке от кулинаров обеспечивает нежность сегодня в 13:21
Запекаю курицу с ананасами и сыром — 30 минут, и ресторанный ужин дома: жаль, раньше не знал

Нежная куриная грудка под ананасом и сыром — идеальное сочетание сладости и сливочности. Простое блюдо, которое выглядит и пахнет по-праздничному.

Читать полностью » Королевские креветки на гриле с чесноком и средиземноморскими травами сохраняют сочность при приготовлении сегодня в 13:19
Беру королевские креветки и розмарин — жарю на гриле 2 минуты: вкус моря взрывает мозг

Королевские креветки на гриле — сочное и ароматное блюдо с чесночным маринадом и средиземноморскими травами. Идеально для ужина и диетического меню.

Читать полностью » Кролик запекается в духовке с маринадом из майонеза и горчицы для сохранения сочности сегодня в 12:17
Мариную кролика в майонезе — запекаю в духовке: результат вау, семья в восторге

Нежный и сочный кролик, запечённый в духовке с майонезом и горчицей. Изысканное блюдо, которое превращает обычный ужин в праздничный.

Читать полностью » Слоёное тесто с творогом превращается в конвертики после 25 минут в духовке сегодня в 12:14
Раньше готовил неправильно: слоёное тесто и творог превращаются в идеальный завтрак за 30 минут

Хрустящие конвертики с нежной творожной начинкой — простая домашняя выпечка, которая превращает обычное утро в маленький праздник.

Читать полностью » Салат Царский с сёмгой готовится с добавлением икры и майонеза для гармоничного сочетания ингредиентов сегодня в 11:12
Смешиваю сёмгу с сыром и яйцами — салат выходит нежным и сытным: гости в шоке от простоты и вкуса

Яркий и изысканный салат с сёмгой, креветками и икрой. Лёгкий в приготовлении, но по-настоящему царский по вкусу и внешнему виду.

Читать полностью » Салат с шампиньонами и фасолью обжаривается на растительном масле для насыщенного вкуса и аромата сегодня в 11:09
Добавляю чеснок в салат с шампиньонами — семья заметила перемены сразу: аромат такой, что не устоять

Сытный и ароматный салат с фасолью и шампиньонами. Простой рецепт с обжаренными овощами и пикантными огурчиками для уютного домашнего ужина.

Читать полностью » Крабовый салат с плавленым сыром получается сытным и легким сегодня в 10:06
Крабовый салат с плавленым сыром готовлю так — теперь всегда на праздниках: это вам не обычная закуска

Нежный и свежий крабовый салат с плавленым сыром и овощами. Идеальное блюдо, чтобы порадовать гостей и добавить яркости к любому столу.

Читать полностью » Домашний рецепт пирожного Муравейник включает песочное тесто и грецкие орехи сегодня в 10:04
Смешиваю крошку с орехами — десерт Муравейник исчезает со стола за минуты

Домашнее пирожное "Муравейник" — сладкий вкус детства. Хрустящее тесто, сгущёнка и орехи создают нежный десерт, который всегда удаётся.

Читать полностью »

