Крабовый салат и фигура: сколько калорий в классике и как снизить их вдвое

Крабовый салат — настоящая кулинарная классика. Его можно встретить на любом семейном застолье: от Нового года до дачного обеда. Простые ингредиенты, лёгкий вкус и приятные воспоминания делают его одним из самых популярных салатов в России. Но вместе с тем он нередко оказывается "тяжёлым" для фигуры. Разберёмся, сколько калорий скрывается в любимом блюде и как приготовить его более полезным — без потери вкуса.

Сколько калорий в классическом крабовом салате

Традиционный вариант готовится из крабовых палочек, консервированной кукурузы, риса, яиц и майонеза. Именно соус делает салат особенно калорийным. Если рассматривать рецепт, близкий к ресторанному стандарту, то на 100 граммов готового блюда приходится:

калорийность: 150-160 ккал ;

белки — 4,3 г;

жиры — 10,5 г;

углеводы — 9,7 г.

Главные источники калорий — майонез и крабовые палочки (они содержат крахмал и растительные масла). Но хорошая новость в том, что калорийность можно снизить почти вдвое, если заменить или уменьшить жирные ингредиенты.

Как снизить калорийность блюда

Чтобы сделать салат легче, нужно изменить баланс компонентов. Чем больше в миске лёгких овощей, тем ниже итоговая энергетическая ценность. Вот простые приёмы:

Уменьшите количество риса или уберите его вовсе — он повышает калорийность и делает блюдо плотным. Замените майонез на смесь из греческого йогурта и ложки лимонного сока. Выбирайте кукурузу без сахара. Разница между сладкой и обычной — до 20 ккал на 100 г. Проверяйте состав на этикетке. Используйте свежие овощи - огурцы, капусту, зелень. Они увеличат объём блюда без лишних калорий. Следите за качеством крабовых палочек. Лучше, если в составе сурими стоит на первом месте, а не крахмал.

"Самый простой способ сделать любимый салат полезнее — заменить майонез йогуртом и добавить больше овощей", — отмечает диетолог Анна Кузьмина.

Облегчённый вариант: крабовый салат с молодой капустой

Этот вариант подойдёт для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от любимого вкуса. Капуста придаёт свежесть и объём, а калорийность падает почти в полтора раза.

Ингредиенты:

• капуста молодая — 500 г

• крабовые палочки — 200 г

• кукуруза — 150 г

• майонез или йогурт — 80 г

• соль — по вкусу

Как готовить:

Нашинкуйте капусту, посолите и слегка помните руками. Нарежьте крабовые палочки кубиком. Добавьте кукурузу, перемешайте и заправьте.

Калорийность готового салата — около 105 ккал на 100 г.

БЖУ: белки — 3 г, жиры — 7 г, углеводы — 6,6 г.

Если заменить майонез на йогурт, показатель можно снизить до 80 ккал. Для пикантности подойдёт немного дижонской горчицы или лимонного сока.

Праздничная альтернатива: слоёный крабовый салат

Слоёная подача не только эффектна, но и помогает контролировать порцию. В этом рецепте нет риса — блюдо выглядит лёгким и аккуратным.

Ингредиенты:

• крабовые палочки — 200 г

• кукуруза — 1 банка

• свежие огурцы — 2 шт.

• яйца — 5 шт.

• майонез — 3 ст. л.

• соль, перец, укроп — по вкусу

Как готовить:

Отварите яйца, отделите желтки для украшения, остальное нарежьте. Огурцы очистите от сердцевины, нарежьте кубиком, посолите и слейте лишний сок. Измельчите крабовые палочки. В сервировочном кольце выложите слоями: яйца, огурцы, крабовые палочки, кукурузу. Каждый слой слегка смажьте майонезом и приправьте. Украсьте желтком и веточкой укропа.

Калорийность — 130 ккал на 100 г,

БЖУ: белки — 5 г, жиры — 10 г, углеводы — 5 г.

Совет: для лёгкой версии замените часть майонеза йогуртом, а яйца — только белками. Так салат станет почти в два раза менее жирным.

Таблица сравнения калорийности

Вариант салата Калорийность (ккал/100 г) Белки Жиры Углеводы Классический (с рисом, майонезом) 150-160 4,3 10,5 9,7 С молодой капустой 105 3 7 6,6 Слоёный с огурцом 130 5 10 5 Без майонеза (йогурт) 80-90 4 4 7

Ошибки и решения

Ошибка: использовать сладкую кукурузу из банки.

Последствие: лишние 20-30 ккал.

Альтернатива: кукуруза в собственном соку или свежий початок.

Ошибка: избыток майонеза.

Последствие: рост жирности и калорийности почти вдвое.

Альтернатива: соус на основе йогурта с лимоном и горчицей.

Ошибка: добавление риса ради объёма.

Последствие: углеводы без пользы.

Альтернатива: добавить больше капусты, огурца, зелени.

А что если…

…нужно блюдо для фуршета? Слоёный салат можно оформить в стаканчики или тарталетки.

…вы придерживаетесь ПП? Используйте отварные белки и йогуртовую заправку.

…хочется остроты? Добавьте немного перца чили или соуса табаско — он "разбудит" вкус без лишних калорий.

Плюсы и минусы крабового салата

Плюсы Минусы Простота и скорость приготовления Часто содержит слишком много майонеза Универсальный вкус — нравится всем Мало белка, если без морепродуктов Доступные ингредиенты Сурими уступает по питательности настоящему крабу Можно легко адаптировать под ПП Высокая калорийность при классической заправке

FAQ

Сколько калорий в одной порции (150 г) классического салата?

Примерно 230-240 ккал.

Можно ли приготовить без майонеза?

Да, заправка из греческого йогурта, лимонного сока и горчицы придаст свежесть и снизит калорийность почти вдвое.

Как выбрать качественные крабовые палочки?

Читайте состав: сурими — первый ингредиент, без усилителей вкуса и излишков крахмала. Цвет — нежно-розовый, не ярко-красный.

Мифы и правда

Миф: крабовый салат — лёгкое блюдо.

Правда: классический вариант калориен из-за майонеза и риса.

Миф: кукуруза не влияет на калорийность.

Правда: сладкая кукуруза добавляет до 20 лишних калорий.

Миф: чем больше палочек, тем полезнее.

Правда: крабовые палочки — переработанный продукт, а не источник белка как морепродукты.

