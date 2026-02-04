Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Аксессуары заколки в волосах
Аксессуары заколки в волосах
Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 12:58

Заколка-крабик делает образ “как у IT-girl” — но у неё есть неприятный побочный эффект

Заколка-"крабик" уже несколько лет остаётся главным аксессуаром для волос: её любят за простоту, скорость и способность моментально сделать образ "как у IT-girl". Её носят и звёзды вроде Кендалл Дженнер и Розалии, и модные инфлюенсеры из TikTok — причём не только дома, но и как полноценную часть стайлинга. Но вместе с популярностью появился логичный вопрос: действительно ли такие заколки могут ломать волосы и портить их. Об этом пишет Сosmopolitan.

Почему аксессуар может вредить волосам

Любой инструмент, который помогает быстро сделать трендовую причёску, потенциально способен повредить длину, особенно если пользоваться им неправильно. Это касается и гладко зачёсанных укладок, и любых вариантов, где пряди сильно натягиваются назад: постоянное напряжение со временем приводит к ломкости, а в тяжёлых случаях — даже к выпадению.

Заколка в этом смысле не исключение. Если фиксировать волосы слишком туго, носить её часами без перерыва или постоянно делать одну и ту же укладку, нагрузка распределяется неравномерно, и отдельные участки волос начинают страдать сильнее остальных.

Какие заколки считаются самыми травмирующими

Особую осторожность советуют соблюдать с металлическими заколками. У таких моделей часто бывают острые или плохо обработанные края, которые цепляются за волосы и тянут их при снятии. Это может провоцировать секущиеся кончики и постепенно ослаблять пряди.

Крабики тоже способны навредить, если пользоваться ими слишком агрессивно. При частом и слишком плотном зажиме они создают точки давления, из-за чего волосы ломаются или начинают сильнее натягиваться у корней.

Как носить заколку безопасно и не портить длину

Главный принцип — минимум насилия над волосами. Лучше избегать резких движений и не закреплять пряди каждый раз в одном и том же месте, чтобы не перегружать одну зону.

Чтобы укладка была более щадящей, автор советует:

  1. аккуратно собрать волосы;
  2. мягко "скрутить" их по направлению к голове;
  3. закрепить заколкой так, чтобы причёска держалась уверенно, но не была чрезмерно тугой.

Важно, чтобы заколка не тянула корни и не создавалось ощущение постоянного напряжения — это один из самых частых факторов ломкости.

На какие модели лучше делать ставку

При выборе стоит смотреть не только на внешний вид, но и на конструкцию. Более безопасными считаются заколки с гладкими краями и аккуратной обработкой, чтобы они не цеплялись за волосы и не повреждали их структуру при снятии.

Если аксессуар ощущается тяжёлым, сильно давит или оставляет заломы, это сигнал, что он либо слишком тугой, либо просто не подходит по форме и размеру. В таком случае лучше заменить модель на более мягкую и удобную.

Автор Марина Ковальчук
Марина Ковальчук — имиджмейкер, дизайнер (МГУТУ, London College of Fashion) с 12-летним стажем. Эксперт по капсульному гардеробу и устойчивой моде.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

