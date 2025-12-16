Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 18:35

Думала, серую кухню уже не спасти — одно решение изменило всё

Многоуровневое тёплое освещение добавляет уюта на кухне — Тесс Абрахам-Махт

Серая кухня может выглядеть аккуратно и "по-новому", но зимой она нередко кажется холодной и безжизненной. Хорошая новость в том, что для ощущения уюта не обязательно затевать ремонт и менять гарнитур. Достаточно нескольких точечных решений, которые добавят тепла, света и характера. Об этом сообщает автор Тесс Абрахам-Махт.

Смените фурнитуру и "соберите" образ

Хром и глянцевый никель часто усиливают стерильность, особенно на фоне серых фасадов. Более глубокие покрытия вроде тёмного никеля или нелакированной латуни визуально "согревают" пространство и делают его более домашним. Важно, что такой апгрейд обычно не требует сложных работ: достаточно заменить ручки и накладки, чтобы кухня заиграла иначе.

"Мелочи становятся большими", — говорит Кэролин Файф Бевер из Foundry House.

Добавьте тёплый свет и сделайте его многоуровневым

Атмосфера кухни во многом зависит от света. Одна потолочная лампа с холодным оттенком легко превращает помещение в место, где хочется поскорее закончить готовку, а не собираться с друзьями. Лучше комбинировать разные источники: подвесы, бра, настольную лампу на столешнице или подсветку в зоне полок — и выбирать тёплые лампы.

"Крутое светодиодное освещение — один из главных проблем для создания холодной и стерильной среды", — говорит Файф Бевер.

Впустите винтаж и вещи с историей

Стерильность часто появляется там, где всё выглядит одинаково новым. Один-два предмета с характером — старый поднос, керамика ручной работы, находка с блошиного рынка — создают ощущение жизни и индивидуальности. Такие детали особенно уместны на кухне, потому что это место общения, а не витрина.

"Мы проводим на кухне чрезмерно много времени с семьёй и друзьями, поэтому важно, чтобы это пространство отражало личность и историю как самого дома, так и семьи, которая в нём живёт.", — говорит Мелисса Санабрия из Sanabria & Co.

Добавьте природные материалы и зелень

Дерево, плетение и растения мгновенно смягчают серую гамму. Замените часть пластиковых аксессуаров на деревянные доски и ложки, поставьте пару горшков на подоконник или добавьте кашпо на открытые полки. Натуральные фактуры дают ощущение тепла даже без ярких цветов.

Используйте текстиль для объёма и комфорта

Серым кухням часто не хватает именно текстуры. Дорожка под ногами, плетёные стулья, джутовый ковёр, римские шторы или кафе-занавески сделают помещение "жилым" и уютным. Текстиль ещё и помогает мягче распределять свет, особенно в пасмурные дни.

"Длинная дорожка приносит комфорт под ногами и мгновенно смягчает пространство, а шторы кафе прекрасно фильтруют свет и добавляют окнам индивидуальный слой", — отмечает Джейми Лин Смит из Smith Home Studios.

Добавьте окрашенные детали без капитальных работ

Краска — один из самых быстрых способов оживить нейтральную кухню. Это может быть арка, одна ниша, участок стены или даже внутренняя часть шкафов, если хочется неожиданного акцента. Важно выбрать оттенок, который будет поддерживать общий стиль, а не спорить с ним — тогда эффект получится тёплым, а не хаотичным.

