Серый интерьер теряет влияние: насыщенные цвета и ручная работа меняют настроение квартиры

Дом снова становится местом силы и отдыха, куда хочется возвращаться после насыщенного дня. В интерьерах на первый план выходит не блеск и минимализм, а ощущение тепла, фактуры и истории. Всё больше людей выбирают пространства, которые будто обнимают и защищают от суеты внешнего мира. Об этом сообщает Apartment Therapy.

Возвращение к ремесленным традициям

По данным исследования The State of Home Design 2026, почти половина опрошенных специалистов отмечает рост интереса к направлению "Уютный крафтсман": 43% дизайнеров назвали его одним из самых перспективных трендов. Этот стиль воспринимается как своеобразная "comfort food" в мире интерьеров — знакомая, тёплая и вызывающая чувство спокойствия эстетика.

Корни крафтсман уходят в начало XX века и тесно связаны с движением "Искусства и ремёсла". Для него характерны простые, честные линии, внимание к ручной работе и функциональности, а также обилие натурального дерева. В таком доме можно представить витраж у входной двери, тёплый свет, отражающийся в деревянном полу, и камин, вокруг которого выстраивается вся композиция гостиной. Текстиль насыщенных оттенков и мебель из тёмного дерева создают атмосферу уюта и лёгкой ностальгии.

Подобный подход перекликается с идеями направления, где дерево, лен и керамика меняют атмосферу дома, а натуральные материалы формируют ощущение "тихой гавани" даже в городской квартире. Популярность ремесленной эстетики менялась на протяжении десятилетий, однако её главная идея — ценность природных фактур и ручного труда — остаётся актуальной и сегодня.

Как адаптировать стиль в современном жилье

Даже если вы живёте в типовой квартире или городском таунхаусе, элементы "Уютного крафтсман" легко интегрировать без капитального ремонта. Один из самых простых шагов — добавить мебель из тёплого дерева. Это могут быть винтажное кресло, массивный сундук или журнальный столик с выраженной текстурой. Подобные предметы часто находят в комиссионных магазинах или на блошиных рынках, где они приобретают новую жизнь.

Важно не только само дерево, но и ощущение слоистости интерьера. Пледы, плотные шторы, подушки с фактурной обивкой помогают создать ту самую "обжитость", за которую ценят стиль крафтсман. Он не стремится к идеальной стерильности — наоборот, допускает лёгкую асимметрию и индивидуальность. Если же пространство кажется слишком пустым или лишённым характера, стоит обратить внимание на то, как один слой декора превращает комнату в пространство с характером и историей, добавляя глубину без масштабных переделок.

Цвета и узоры 2026 года

Цветовая палитра будущего года гармонично поддерживает эту тенденцию. Согласно опросу, 36% дизайнеров выделяют глубокий оттенок эспрессо, а также тёплые тона красного дерева, "мартини" и бархатцев. Эти насыщенные, природные цвета особенно выразительно смотрятся в сочетании с древесиной и натуральными тканями. Тёплая коричневая гамма постепенно вытесняет холодные серые решения, возвращая пространству мягкость и глубину.

Интерьеры в духе "Искусств и ремёсел" традиционно богаты орнаментами. В 2026 году 29% дизайнеров планируют активно использовать растительные и анималистичные мотивы — характерный приём, который ассоциируется с наследием Уильяма Морриса. Ввести такие акценты можно постепенно: через декоративные подушки, пледы или перетяжку небольшого предмета мебели. Текстурированная шенилл, которая также входит в число модных материалов, подойдёт для самостоятельных проектов и подчеркнёт глубину цвета.

Тем, кто готов к более заметным переменам, стоит обратить внимание на обои в стиле крафтсман для прихожей или уютного уголка квартиры. Ещё один способ подчеркнуть характер дома — восстановить деревянную обшивку, если она сохранилась под слоями отделки. Такие решения помогают вернуть пространству индивидуальность, не жертвуя современным комфортом.

В итоге "Уютный крафтсман" — это не просто ностальгия по прошлому, а стремление к осмысленному и тёплому интерьеру. Он объединяет натуральные материалы, продуманную функциональность и выразительные детали. Именно поэтому в 2026 году всё больше людей будут выбирать дом, в котором чувствуется история и забота о каждом элементе.