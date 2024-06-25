За последнюю неделю в России зафиксировано снижение числа случаев заболевания COVID-19 на 15,6% и уменьшение госпитализаций на 19,6%, по данным федерального оперативного штаба по контролю за инфекцией. Отмечено, что в 25 регионах произошло увеличение госпитализаций, тогда как в 21 регионе наблюдается рост числа заражений.

Согласно информации штаба, за прошедшую неделю выздоровели 8 436 пациентов с COVID-19, что на 21,5% меньше, чем на предыдущей неделе. Кроме того, зарегистрирован 41 смертельный случай, сообщает ТАСС.

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