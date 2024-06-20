В Ростове у 39-летнего мужчины после перенесенного коронавируса появились симптомы поражения мозга: невнятная речь, нарушение координации и боль в спине. Исследования показали повреждение мозжечка, сообщает Вечерняя Москва.

Врач-инфекционист Елена Мескина рассказала, что такие неврологические последствия наблюдались на протяжении всей пандемии. Коронавирус может вызывать микротромбозы, особенно у пожилых людей, гипертоников и диабетиков.

Для профилактики осложнений рекомендуется контроль хронических заболеваний, активный образ жизни и вакцинация. Вакцинированные переносят коронавирус в более легкой форме, снижая риск осложнений.

Фото: flickr.com/Gustavo Basso (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)