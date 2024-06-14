В разгар пандемии COVID-19 американские военные начали секретную кампанию по противодействию "растущему влиянию Китая на Филиппинах". Её целью было посеять сомнения в безопасности и эффективности вакцин и другой жизненно необходимой помощи, поставляемой Китаем, показало расследование Reuters.

Агентство ссылается на высокопоставленного чиновника Министерства обороны США, который рассказал, что американские военные через фальшивые интернет-аккаунты в соцсетях, выдавая себя за филиппинцев, критиковали качество медицинских масок, тестов и китайской вакцины Sinovac inoculation, поставляемой на Филиппины.

Представители Трампа и Байдена на запросы Reuters не дали комментариев о подпольной программе США.

Представитель Министерства здравоохранения Филиппин заявил, что "выводы агентства Reuters заслуживают расследования и слушания соответствующими органами вовлечённых стран". Действия США возмутили и некоторых американских экспертов в области общественного здравоохранения, которые заявили, что Вашингтон подверг опасности население Филиппин ради потенциальной геополитической выгоды.

"Я не думаю, что это оправдано. Я крайне встревожен и разочарован тем, что правительство США пошло на это", — прокомментировал информацию специалист по инфекционным заболеваниям Медицинской школы Гейзеля в Дартмуте Дэниел Люси.

Люси отметил, что все китайские вакцины были одобрены Всемирной организацией здравоохранения. Он подчеркнул, что подрыв доверия к одной вакцине порождает недоверие ко всем остальным, что могло поставить под угрозу жизни многих людей во время пандемии.

Производитель вакцины Sinovac не ответил на запрос Reuters.

Ранее профессор МГУ Шабров усомнился, что Трамп захочет остановить конфликт на Украине.

Фото: Freepik.