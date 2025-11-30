Пациентов подключали к ИВЛ при COVID-19 — но состояние всё равно ухудшалось: причина оказалась не там, где искали

Во время разгара пандемии COVID-19 врачи по всему миру пытались понять, почему часть пациентов, подключённых к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, не выживали, несмотря на доступ к современным методам лечения. Эта проблема долго оставалась неясной: медики видели ухудшение состояния, но не могли объяснить, что именно приводит к летальному исходу. Новые данные специалистов позволили пересмотреть прежние представления о механизмах гибели больных и выявить скрытые факторы риска. Об этом сообщает Царьград.

Почему пациенты на ИВЛ погибали чаще, чем ожидалось

В первые месяцы пандемии врачи наблюдали парадокс: пациентов подключали к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, чтобы облегчить дыхание и поддержать функции организма, однако часть из них всё равно погибала. Первоначально считалось, что причиной становится исключительно вирус, разрушающий легочную ткань. Но позже оказалось, что картина сложнее.

Большинство тяжёлых пациентов имели хронические заболевания лёгких ещё до заражения COVID-19. Многие курили, страдали бронхиальной астмой, перенесли пневмонию в прошлом или имели другие патологии дыхательной системы. Вирус лишь обострял существующие проблемы, провоцируя стремительное ухудшение состояния.

Дополнительным фактором риска становилось развитие вторичной инфекции. Пациенты, подключённые к ИВЛ, были более уязвимы к бактериальным осложнениям, которые возникали на фоне ослабленного иммунитета и длительного пребывания в условиях интенсивной терапии. Бактериальная пневмония становилась финальной точкой, нарушающей работу организма.

Как хронические заболевания повышали смертность

Американские специалисты отмечают, что у многих погибших пациентов COVID-19 был не единственным фактором ухудшения состояния. У тех, кто имел хроническую обструктивную болезнь лёгких, астму, фиброз или последствия перенесённых инфекций, легочная ткань была ослаблена. Попадая в такой организм, вирус вызывал более сильный воспалительный ответ.

При этом тяжёлый воспалительный процесс изменял структуру альвеол, нарушая их способность переносить кислород. Когда такие пациенты попадали в реанимацию, их лёгкие часто требовали максимальной поддержки, и даже продвинутые методы вентиляции не всегда могли компенсировать масштаб поражения.

Также важно, что часть пациентов поздно обращалась за помощью. Падение насыщения кислородом не всегда ощущается сразу, и многие приходили в больницу уже на стадии выраженной дыхательной недостаточности. Это уменьшало шансы на успешное восстановление.

Как ИВЛ помогает — и почему иногда вредна

Аппарат искусственной вентиляции лёгких спасает жизнь, когда пациент не может дышать самостоятельно. Он насыщает кровь кислородом и выводит углекислый газ, беря на себя часть функций лёгких. Однако длительное использование ИВЛ имеет побочные эффекты, которые могут ухудшать состояние.

При необходимости высоких давлений вентиляции лёгочная ткань растягивается и травмируется. Это может привести к вентилятор-индуцированному повреждению лёгких — состоянию, когда сама терапия становится дополнительным фактором воспаления. Особенно уязвимыми оказываются пациенты с уже повреждёнными лёгкими.

Кроме того, нахождение в реанимации предполагает использование инвазивных процедур, что увеличивает риск проникновения бактерий. Любое снижение иммунитета делает пациента более восприимчивым к инфекциям, и в таких условиях бактерии быстро развиваются, вызывая тяжёлую пневмонию.

Влияние сопутствующих заболеваний и стрессовых нагрузок

COVID-19 обострял не только дыхательные патологии. У многих пациентов были сердечно-сосудистые нарушения, хронические воспалительные процессы, метаболические проблемы. Всё это снижало способность организма бороться с вирусом. Чем больше сопутствующих заболеваний, тем выше риск тяжёлого течения.

Отдельную роль играл психофизиологический стресс. Изоляция, страх перед болезнью, нарушения сна и питание на фоне тревоги ухудшали функционирование иммунной системы. Именно сочетание множества факторов делало болезнь непредсказуемой даже у тех, кто перед заражением чувствовал себя удовлетворительно.

Сравнение основных причин летальности при COVID-19

Чтобы лучше понять, почему пациенты с тяжёлым течением умирали чаще, важно сравнить ключевые механизмы осложнений.

Вирусные факторы:

массивное поражение лёгочной ткани; резкий воспалительный ответ организма; снижение насыщения кислородом; высокая нагрузка на иммунитет.

Хронические заболевания:

патологии дыхательной системы; проблемы сердца и сосудов; нарушения обмена веществ; последствия прежних инфекций.

Факторы реанимации:

риск вентилятор-индуцированного повреждения; угроза бактериальной инфекции; длительная неподвижность; ослабление иммунитета.

Сравнение показывает, что летальный исход редко связан с одним фактором — чаще это сочетание нескольких процессов.

Советы шаг за шагом: как снизить риск тяжёлого течения

Контролируйте хронические заболевания.

Поддержание стабильного состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем снижает риск осложнений. Следите за насыщением кислородом.

При первых признаках недомогания полезно использовать пульсоксиметр, чтобы вовремя заметить падение сатурации. Раннее обращение за медицинской помощью.

При длительной температуре, одышке, боли в груди или сильной слабости лучше не ждать улучшения. Следите за водным балансом и отдыхом.

Организм быстрее справляется с вирусом, если получает полноценный сон и достаточное количество жидкости. Соблюдайте рекомендации врачей по лечению.

Некоторые препараты могут быть назначены заранее, чтобы сдержать воспалительный процесс. Психологическая поддержка.

Снижение тревожности улучшает работу иммунной системы и ускоряет восстановление.

Популярные вопросы о летальности при COVID-19

Почему пациенты на ИВЛ умирали чаще?

Чаще всего из-за сочетания осложнений: хронические заболевания, бактериальные инфекции и тяжёлое поражение лёгких.

Всегда ли смерть была вызвана вирусом?

Нет. Во многих случаях ведущую роль играли вторичные инфекции и обострение имеющихся патологий.

Можно ли предотвратить тяжёлое течение?

Частично — да. Раннее обращение, контроль заболеваний и своевременное лечение существенно снижают риск.