Теплица с огурцами
Иван Трухин Опубликована сегодня в 14:23

Щит от заморозков: Пленка или агроволокно – что лучше защитит нежные всходы

Весна для огородников — это время оживления, когда каждый день прибавляет по несколько градусов, а грядки просятся в "одежду". Как говорила знакомая, в прошлом месяце, когда термометр упал до нуля, она чуть не потеряла все всходы. Приходится решать, какие укрывные материалы использовать для защиты растений от возвратных заморозков. Одни предпочитают пленку, другие — агроволокно. Как не запутаться в этом выборе? Разберемся.

"Агроволокно обеспечивает равномерный воздухообмен, что критично, особенно в жаркие дни. Если хотите предотвратить заплесневение, то укрывать растения следует именно им", — подметила агроном Наталья Полетаева.

Агронóm, эксперт по растениеводству Наталья Полетаева

Цели укрытия растений

Выбор укрывного материала зависит от целей. Например, в начале весны укрытие служит для прогрева почвы, а позже — для защиты уже всходов от возможных морозов. Необдуманное укрытие может привести к перегреву или недостатку кислорода, чего точно не нужно растениям.

Наиболее популярными материалами являются пленка и агроволокно. Каждый из них имеет свои характеристики и потребности: пленка лучше удерживает тепло, а агроволокно позволяет воздуху свободно проходить. Подумайте, что именно нужно вашим растениям в этот непростой период.

Преимущества агроволокна

Агроволокно, или спанбонд, — это легкий, прочный и дышащий материал, который сохраняет тепло и позволяет воде проходить. Варирующие плотности (от 10 до 600 г/кв.м) обеспечивают различный уровень защиты, что важно при выборе для конкретных условий, будь то урожай или только посевы.

Поскольку материал не подвержен воздействию гнильных бактерий и грибков, риски для всходов снижаются. На рынке представлено множество цветовых решений, но белый, как правило, используется для защиты от перегрева, а черный — для более быстрого прогрева почвы.

Плюсы и минусы пленки

Пленка — еще один распространенный выбор для садоводов. Она весьма дешевая и, при аккуратной эксплуатации, служит до 5 лет. В отличие от агроволокна, она сильно удерживает тепло, создавая парниковый эффект, что критически важно при внезапных морозах. Однако пленка не пропускает воздух, и это может привести к образованию конденсата — под ней растения могут "сгореть".

Также пленка не так устойчива к температурным перепадам, что вызывает необходимость в своевременном проветривании, чтобы избежать избытка влаги. Для крупных капель теплиц это становится критично, часто проветривание — обязательный процесс при использовании пленки.

Комбинированные методы укрытия

В условиях весенней влажности и холодов комбинация агроволокна и пленки может стать оптимальным решением. Укрывной материал ложится на дуги, создавая воздухопроницаемое пространство, что позволяет подключить преимущества обоих материалов без недостатков. Это особенно актуально, если погода вдруг переменчива.

Также важно учитывать наличие в пленке УФ-стабилизаторов, которые значительно продляют жизнь материала. Понимание характеристик помогает избежать распространенных ошибок и выбрать правильное укрытие, которое не только защитит, но и значительно ускорит рост растений.

"Применение комбинированного укрытия позволяет не только нарастить теплосбережение, но и избежать проблем с конденсатом, что критически важно для ряда растений", — объяснила эксперт по агрономии Елена Малинина.

Агронóm, практик органического земледелия Елена Малинина

FAQ

Как часто нужно проветривать растения под пленкой?
Ответ: Лучше проветривать ежедневно, особенно при больших температурных перепадах для наилучшего состояния растений.
Какой укрывной материал лучше для ранних посевов?
Ответ: Для быстрого прогрева почвы лучше использовать черную пленку или плотное агроволокно.
Можно ли одновременно использовать пленку и агроволокно?
Ответ: Да, комбинированный вариант увеличивает шансы на успешное укрытие растений при переменчивых условиях погоды.
Как выбрать плотность агроволокна?
Ответ: В зависимости от вашей цели — если речь о защите, выбирайте плотность 40-60 г/кв.м, для прогрева безопаснее использовать более легкие варианты.

Проверено экспертом: агроном Наталья Полетаева

Автор Иван Трухин
Иван Трухин — ученый-агроном (Вятский ГАТУ) с 35-летним стажем. Эксперт по защите растений, селекции плодово-ягодных культур и почвоведению.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

