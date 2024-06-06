В Биробиджанском гарнизонном военном суде был вынесен приговор призывнику Янковскому И. О., избившему металлическим саморезом сослуживца с целью авторитет в коллективе. Об этом говорится в приговоре суда.

Янковский в части исполнял обязанности старшего радиотелеграфиста. Согласно документу, между ним и механиком состоялся конфликт из-за того, что тот оскорбил мать подсудимого и отказался удалить видеоролик с изображением Янковского. В тот же день Янковский 11 раз ударил сослуживца металлическим саморезом из желания продемонстрировать свой авторитет и нанес легкий вред его здоровью.

Свою вину подсудимый признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде полугодового содержания в дисциплинарной воинской части. Янковский был освобожден от уплаты процессуальных издержек всвязи с "имущественной несостоятельностью".

Фото: Командующий Военно-морскими силами США в Европе и Африке /6-й флот США