Андрей Власов Опубликована сегодня в 10:17

Пермяк наказал зарубежный маркетплейс: суд присудил 495 тысяч за долгую доставку

Житель Перми выиграл суд у финского интернет-магазина и получил компенсацию 495,6 тыс. рублей

Житель Перми подал в суд на финский интернет-магазин Laplandia Market, после того как его несовершеннолетний сын сделал заказы на сайте магазина, но товары так и не были доставлены вовремя. В результате, суд обязал маркетплейс выплатить семье 495,6 тысячи рублей.

Как происходила ситуация

Сын пермяка заказал товары на сумму 80,4 тысячи рублей на сайте Laplandia Market, но доставка затянулась, и покупатели отказались от товара. Они обратились к менеджеру магазина с просьбой вернуть деньги, но оплату так и не получили. В ответ на отказ интернет-магазина вернуть средства, отец несовершеннолетнего покупателя обратился в суд.

"Из-за долгой доставки покупатели отказались от товара и написали менеджеру маркетплейса, чтобы им вернули деньги. Но оплату обратно не получили", — говорится в решении суда.

Решение суда и компенсации

После обращения в суд, решение было вынесено в пользу пермяков. Суд обязал интернет-магазин выплатить 495,6 тысячи рублей. Сумма включает стоимость товара (80,4 тысячи рублей), неустойку (266,8 тысячи рублей), компенсацию морального вреда (10 тысяч рублей) и штраф (138,4 тысячи рублей).

"Суд взыскал с интернет-магазина оплату — 80,4 тысячи рублей, неустойку — 266,8 тысячи рублей, компенсацию морального вреда — 10 тысяч рублей и штраф — 138,4 тысячи рублей", — уточняется в судебном решении.

Частичный возврат и отказ от дальнейших выплат

После обращения в суд, маркетплейс всё же вернул часть оплаты — 259 рублей, но отказался выплачивать остальную сумму. Это стало основанием для судебного разбирательства.

