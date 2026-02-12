Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Уличная купель зимой
Уличная купель зимой
© NewsInfo.Ru by Артём Кожин is licensed under public domain
Главная / Недвижимость
Артём Кожин Опубликована сегодня в 3:27

Дача перестаёт спать зимой: решения, которые превращают холодный участок в уютный дом круглый год

Интерес к жизни за городом продолжает набирать обороты, и тишина собственного участка все чаще становится привлекательной не только летом, но и в холодное время года. Современные материалы и инженерные решения позволяют сделать дачу уютной даже в морозы, не жертвуя ощущением близости к природе. Возможностей для этого сегодня значительно больше, чем кажется на первый взгляд. Об этом сообщает ForumHouse.

Тепло под контролем: современные системы отопления

Комфорт загородного дома в холодный сезон во многом зависит от того, насколько продуман вопрос отопления. Современные газовые и электрические котлы с функцией удаленного управления позволяют поддерживать в доме плюсовую температуру даже во время отсутствия хозяев. Это защищает систему от размораживания и избавляет от необходимости приезжать в промерзшее помещение. Перед поездкой достаточно изменить настройки, и дом встретит теплом — особенно если заранее учтены нюансы выбора системы, о которых часто забывают при строительстве и эксплуатации отопление загородного дома.

Для дач с нерегулярным посещением часто выбирают комбинированные варианты. В общей зоне устанавливают закрытый камин, а остальные комнаты оснащают электрическими конвекторами. Такие приборы объединяют в единую систему, которой можно управлять дистанционно. Это решение не требует серьезных вложений и при этом дает гибкость в использовании, позволяя быстро прогреть помещения к приезду.

Купание на свежем воздухе даже зимой

Уличная купель с подогревом становится все более популярным элементом загородного участка. Особенно востребованы деревянные купели фурако, в которых вода нагревается дровяной печью. Они рассчитаны на одновременное купание нескольких человек и позволяют наслаждаться процедурой даже в холодную погоду.

Чтобы сделать пребывание в купели комфортным в ветреные дни, конструкцию дополняют мобильными экранами. Их изготавливают из рам с заполнением прозрачным профилированным монолитным поликарбонатом. Такой материал хорошо защищает от ветра, не создавая тени, и при этом остается легким и устойчивым к внешним воздействиям.

Терраса, которой не страшны холод и осадки

Открытые террасы выглядят эффектно, но с наступлением осени их использование становится ограниченным. Остекление решает эту проблему, сохраняя ощущение простора и защищая от непогоды. Полноценные панорамные системы доступны не всем, поэтому многие выбирают более практичный вариант — обшивку профилированным поликарбонатом.

Этот материал выдерживает снеговые и ветровые нагрузки, сохраняет прозрачность и не боится ультрафиолета. Свет проходит свободно, не затемняя помещения дома, а сама терраса остается визуально легкой и открытой. Уход за такой конструкцией минимален и не требует специальных средств.

Обогрев террасы в холодное время

Остекление само по себе не решает вопрос температуры, поэтому террасы часто дополнительно обогревают. Один из вариантов — установка электрических конвекторов или инфракрасных обогревателей. Также популярны газовые уличные приборы, которые быстро прогревают закрытое пространство.

При грамотной настройке такие решения помогают не только повысить комфорт, но и сократить расходы на энергоносители, особенно если использовать современные режимы регулировки и автоматизации, позволяющие снизить потери тепла и нагрузку на систему энергосбережение в доме.

Зимний сад как источник уюта

Оранжерея или зимний сад стирают границы между сезонами и создают особую атмосферу в доме. Для растений важно обилие света, поэтому такие помещения чаще всего располагают с южной стороны и оснащают светопрозрачной крышей и стенами.

Все чаще для этих целей используют профилированный монолитный поликарбонат. Он пропускает необходимый спектр света, не утяжеляет конструкцию и гармонично сочетается с разными материалами. Современные системы автополива и датчики микроклимата позволяют поддерживать оптимальные условия даже в отсутствие хозяев.

Освещение участка в темное время суток

Короткий световой день делает уличное освещение особенно важным. Оно не только повышает безопасность, но и подчеркивает ландшафтный дизайн. Для дорожек используют встраиваемые светильники и болларды, для сада — прожекторы и гирлянды, а декоративные элементы украшают газоны и цветники.

Светильники часто объединяют в интеллектуальные системы с разными сценариями работы. Благодаря этому участок остается привлекательным и функциональным в любое время года.

Продление дачного сезона сегодня не требует сложных решений. Современные технологии и материалы позволяют создать комфортную среду, в которой загородная жизнь остается уютной и насыщенной независимо от погоды.

Автор Артём Кожин
Артём Кожин — инженер-строитель (УГНТУ), эксперт по технадзору с 20-летним опытом. Специалист по энергоэффективным технологиям и аудиту зданий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Красивая смета ничего не значит: как отличить надежных подрядчиков от халтурщиков 10.02.2026 в 18:15

Эксперт по ремонту Александр Белов рассказал NewsInfo как распознать добросовестного подрядчика по строительству.

Читать полностью » Распылю это на постель — и простыни ровные без утюга: простой трюк удивил результатом 10.02.2026 в 17:05

Распыление уксуса на постельное бельё помогает убрать складки, нейтрализовать запахи и поддерживать чистоту — простой приём, который набирает популярность.

Читать полностью » Вязаные крючком вещи портятся после первой стирки — если не знать один нюанс 10.02.2026 в 12:28

Как правильно стирать вязаные крючком изделия, чтобы они не сели и не потеряли форму: простой и безопасный уход для долговечности вещей.

Читать полностью » Домашний кинотеатр легко испортить одной деталью: свет, который убивает эффект погружения 10.02.2026 в 1:23

Освещение в домашнем кинотеатре влияет на комфорт и восприятие фильма. Разбираем решения, которые создают атмосферу и усиливают эффект погружения.

Читать полностью » Этот дом начинает мстить после заселения: проектные ошибки, которые разрушают жизнь годами 09.02.2026 в 19:40

Проектирование нового дома требует холодного расчета и внимания к деталям. Как учесть привычки семьи, распределить бюджет и избежать ошибок на старте.

Читать полностью » Ковёр пахнет даже после уборки: домашние средства, которые убирают запах с корнем 09.02.2026 в 18:08

Узнайте, как домашние средства, такие как сода, уксус и бура, помогают избавиться от запахов в коврах и сохранять свежесть без покупки новых покрытий.

Читать полностью » Синдром мертвой комнаты: почему в двушке теснее, чем в студии 09.02.2026 в 15:55

Лишние метры в двухкомнатной квартире часто становятся для пожилых людей не благом, а источником стресса и складом забытых вещей, мешающих свободно дышать.

Читать полностью » Если спальня кажется пустой и холодной — вы выбрали не тот цвет: что будет в моде в 2026 09.02.2026 в 12:04

Спальня 2026 года приобретает характер благодаря насыщенным и тёплым оттенкам, создающим уют и современность в каждой детали.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Запах, который включает мозг на полную: смесь масел неожиданно усилила память и внимание
Красота и здоровье
Перед глазами поплыли точки и нити — сначала испугался, а причина оказалась совсем другой
Красота и здоровье
Ростки на картофеле оказались не приговором — главное знать одно правило
Авто и мото
Сдача на права может пойти по новым правилам — обсуждается важное изменение
Туризм
Прошёл контроль — и будто попал в другую эпоху: древний город оживает на глазах
Наука
Летать, менять сюжет и просыпаться по желанию: осознанные сны превращают ночь в альтернативную жизнь
Авто и мото
Полупустой бак в холода становится опасным: изнутри начинается разрушение топливной системы
Питомцы
Питомец реагировал без причины — выяснилось, нос собаки считывает то, что скрыто от людей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet