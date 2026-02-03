Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Кантри интерьер
© freepik.com is licensed under Public domain
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 19:41

Дерево, лен и керамика меняют атмосферу дома — кантри создаёт ту самую “тихую гавань”

Кантри в интерьере — это способ устроить дома тихую гавань, где внимание уходит от городского шума к тактильным вещам и тёплым деталям. Здесь ценят не идеальность, а ощущение жизни: лёгкую небрежность, историю предметов и натуральные материалы. Такой стиль помогает замедлиться и сделать пространство по-настоящему "обжитым". Об этом пишет дизайнер Емилия Гинзбург на Т-Ж.

Что такое кантри и почему он выглядит "живым"

Кантри вырос из тоски по простоте и естественности: вместо глянца и пластика — дерево с сучками, камень, керамика, лен и хлопок. Важна не бедность, а осознанная простота, где вещи выбирают за характер и пользу. Поэтому в таком интерьере нормально видеть плед на кресле, стопку книг у окна, кувшин с сухими травами и открытые полки с посудой. Визуально это создаёт чувство домашней безопасности: тёплые оттенки и природные фактуры мозг считывает как комфорт.

Классика и современная версия

Классическое кантри чаще ассоциируют с грубоватым деревом, клеткой, коваными деталями и массивной мебелью — оно особенно органично в загородном доме. В квартире такой прямой перенос может дать диссонанс, поэтому чаще выбирают современное кантри: меньше тяжёлой отделки, больше лёгкости, аккуратнее мебель и спокойнее сочетания.

Из чего собирается кантри-интерьер

Основа — натуральность: дерево, камень, глина, ковка, керамика, шерсть, мешковина. Приветствуются следы времени — патина, потёртости, небольшие сколы, но всё должно оставаться крепким и безопасным. Большую роль играет ручная работа: вышивка, пледы, корзины, керамика, лоскутные вещи — они добавляют индивидуальность и "душу". Ещё один принцип — открытое хранение: в кантри предметы не прячут полностью, но визуальный порядок держат за счёт единого стиля корзин, банок и группировки по цвету.

Цвет, свет и текстиль

Палитра строится на приглушённых природных тонах: бежевом, кремовом, песочном, терракоте, мягких пастельных оттенках. Белый — скорее молочный или сливочный, а яркие цвета допустимы дозированно и в "припылённом" виде. Свет нужен тёплый и мягкий, без офисной холодности; лучше работают тканевые абажуры, торшеры, кованые или деревянные светильники, свечи. Текстиль — ключ: шторы, скатерти, подушки, дорожки и коврики задают уют и позволяют менять настроение по сезону.

Как адаптировать кантри под городскую квартиру и не ошибиться

В небольших помещениях важно не перегрузить пространство: массивная мебель и горы декора легко создадут тесноту. Тогда выручает точечный подход — добавить характер через шторы, ковёр, керамику, пару винтажных предметов и тёплый свет, а хранение сделать более практичным. В отделке хорошо работает частичная вагонка на нижней трети стены, фактурная штукатурка, обои с некрупным принтом, панели "под дерево". От пластика, хрома, глянца и слишком современного света лучше уходить или маскировать их текстилем и локальными светильниками.

Главная ловушка кантри — превратить дом в музей деревенского быта или "чердак" из случайных вещей. Уют появляется там, где есть баланс: немного аутентичных деталей, понятная функциональность и достаточно свободного места для жизни.

Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

