Ла-Валетта,Мальта - panoramio
Ла-Валетта,Мальта - panoramio
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 7:59

9 самых маленьких стран мира: что скрывают эти крошечные государства

Мини-государства: маленькие страны с уникальной атмосферой

Если вы думали, что только крупные государства могут привлекать внимание туристов, то эти маленькие страны докажут вам обратное. В мире есть целый ряд крошечных государств, которые обладают уникальной культурой, историей и часто играют важную роль в мировой политике или экономике. Давайте рассмотрим самые маленькие страны мира, некоторые из которых могут удивить даже опытных путешественников.

Базовые утверждения и описания

Малые страны мира часто оказываются менее известными, но они имеют свои уникальные особенности, привлекательные как для туристов, так и для тех, кто интересуется политикой, историей или необычными фактами. Несмотря на их размер, каждая из этих стран имеет свои сильные стороны, и посещение некоторых из них может быть действительно незабываемым опытом.

Таблица "Сравнение"

Страна Площадь (км²) Население Особенности
Ватикан 0,44 499 Центр католической церкви, уникальная библиотека
Монако 2,1 38 515 Налоговый рай, казино и роскошный отдых
Науру 21 11 979 Остров в Тихом океане с уникальным климатом
Сан-Марино 61 33 564 Окружён Италией, средневековая история и безопасность
Лихтенштейн 160 39 974 Горы, коллекции искусства и монархия
Мальдивы 298 528 545 Райские острова, популярные среди туристов

1. Ватикан

  • Площадь: 0,44 км²
  • Население: 499 человек
    Ватикан — это самое маленькое государство в мире, являющееся центром католической религии. Здесь расположена резиденция Папы Римского. Город-государство живёт благодаря пожертвованиям католиков и туристам. В Ватикане находятся уникальные исторические и культурные объекты, такие как Ватиканская апостольская библиотека, где хранятся редкие книги и манускрипты. Здесь можно увидеть древние фолианты, часть которых уже оцифрована и доступна онлайн.

2. Монако

  • Площадь: 2,1 км²
  • Население: 38 515 человек
    Монако — это независимое княжество на Лазурном берегу Средиземного моря, известное своей роскошью и высокими налогами на собственность. Туризм, казино, яхты и автомобильные гонки — основные составляющие этой крошечной страны. Монако также славится мягким климатом и ежегодными престижными мероприятиями, такими как Гран-при Формулы-1.

3. Науру

  • Площадь: 21 км²
  • Население: 11 979 человек
    Науру — это островное государство в Тихом океане, одно из самых изолированных и малонаселённых государств в мире. В отличие от большинства островов, Науру не имеет портов, что делает его посещение довольно сложным. Однако здесь комфортная температура круглый год, и можно насладиться удивительной природой, несмотря на частые засухи и проливные дожди.

4. Сан-Марино

  • Площадь: 61 км²
  • Население: 33 564 человека
    Сан-Марино — республика, полностью окружённая территорией Италии. Это один из старейших и уникальных государств в мире, известный своими историческими памятниками, горами и удивительной безопасностью. В Сан-Марино нет железных дорог, а безопасность обеспечивается всего лишь 50 полицейскими. Это место идеально для тех, кто хочет познакомиться с историей средневековой Европы и насладиться тишиной и природой.

5. Лихтенштейн

  • Площадь: 160 км²
  • Население: 39 974 человека
    Лихтенштейн — княжество, расположенное в Альпах между Швейцарией и Австрией. Эта страна известна не только своими живописными горами, но и коллекциями искусства, собранными княжеской семьей. В Лихтенштейне много музеев и картинных галерей, а также знаменитое на весь мир виноделие. Лихтенштейн — это идеальное место для путешественников, любящих искусство и природу.

6. Мальдивы

  • Площадь: 298 км²
  • Население: 528 545 человек
    Мальдивы — это архипелаг из 26 атоллов в Индийском океане, который стал символом роскошного пляжного отдыха. Каждый год сюда приезжают миллионы туристов, чтобы насладиться прозрачными водами, дайвингом и роскошными курортами. Мальдивы известны своими экзотическими курортами, где можно погрузиться в атмосферу уединения и спокойствия, а также попробовать уникальные блюда местной кухни.

Советы шаг за шагом

  1. Посетите Ватикан, чтобы узнать больше о католической религии, увидеть знаменитые памятники, такие как Сикстинская капелла, и изучить редкие манускрипты в Ватиканской библиотеке.
  2. Приехав в Монако, насладитесь не только красотой Лазурного берега, но и посетите знаменитые казино и знаменитую трассу Гран-при Формулы-1.
  3. В Науру можно исследовать изолированную природу и уникальные ландшафты, несмотря на трудности, связанные с транспортом и погодными условиями.
  4. Путешествуя по Сан-Марино, откройте для себя историческое наследие средневековой Европы и насладитесь его горными пейзажами.
  5. Не упустите шанс увидеть Лихтенштейн с его альпийскими пейзажами и уникальными коллекциями искусства, собранными княжеской семьёй.
  6. На Мальдивах можно не только отдыхать на пляже, но и насладиться активным отдыхом, таким как дайвинг и снорклинг.

А что если…

  • А что если я не знаю, куда поехать из этого списка? Попробуйте выбрать страну в зависимости от ваших интересов — если вам нравится история, посетите Сан-Марино или Ватикан, если природа и уединение — выбирайте Мальдивы или Науру.
  • А что если я хочу совместить несколько направлений? Например, можно начать с посещения Монако для роскошного отдыха и завершить поездку в Лихтенштейне или Сан-Марино, наслаждаясь природой и культурой.

Эти маленькие страны могут предложить уникальные путешествия, полные истории, культуры и природных чудес. Хотя они крошечны по размерам, их значимость и привлекательность для туристов огромны. Выбирайте путешествие, которое соответствует вашим интересам, и наслаждайтесь новым опытом!

