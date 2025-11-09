Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чистка кухонной столешницы содой и лимоном alt
Чистка кухонной столешницы содой и лимоном alt
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 9:34

Теперь на моей кухне порядок и блеск – научилась беречь столешницу от износа

Как ухаживать за кухонной столешницей: не режьте продукты и не используйте абразивы

Кухонная столешница — это не только рабочая поверхность, но и важный элемент интерьера, который придает стиль и комфорт в кухне. Однако, несмотря на свою прочность, столешницы подвергаются воздействию влаги, высоких температур и механических повреждений. Чтобы сохранить их привлекательный внешний вид и продлить срок службы, важно соблюдать несколько простых правил ухода. Избегайте распространенных ошибок, которые могут привести к преждевременному износу.

1. Нарезка продуктов прямо на столешнице

Одна из самых частых и губительных ошибок — это резка продуктов прямо на столешнице. Несмотря на то что это может показаться удобным и быстрым решением, такой подход быстро испортит поверхность и приведет к появлению царапин, особенно на столешницах из дерева, пластика или искусственного камня.

Даже мелкие порезы нарушают защитный слой материала, что создаёт идеальные условия для размножения бактерий и плесени. Лучше всегда использовать разделочные доски, что значительно уменьшит риск повреждения столешницы.

2. Использование неподходящих средств для уборки

Кислотосодержащие чистящие средства и металлические щетки могут быстро разрушить поверхность столешницы, особенно если она сделана из натурального или искусственного камня.

  • Кислотные средства разъедают камень, оставляя матовые пятна и разрушая защитный слой.
  • Абразивные вещества царапают поверхность, делая её тусклой и шероховатой.

Для уборки всегда используйте мягкие губки или тряпки и специальные моющие средства, предназначенные для конкретного типа материала. Например, для камня или дерева есть отдельные средства, которые помогут избежать повреждений.

3. Небрежное отношение к влаге

Пролитая вода, кофе или сок могут привести к неприятным последствиям. Длительное воздействие влаги разрушает поверхность и приводит к разбуханию деревянных столешниц, образованию пятен на пластиковых и повреждению структуры камня.

После каждого приготовления пищи или использования столешницы важно немедленно протирать поверхность насухо мягкой тканью.

4. Применение жестких абразивов

Даже если столешница кажется прочной, использование жестких абразивных чистящих средств может привести к серьёзным повреждениям. Царапины, потертости и матовые пятна - вот что будет результатом использования порошков и жестких щеток.

Для безопасной очистки используйте мягкие губки, микрофибровые тряпки или жидкие моющие средства, которые не повреждают поверхность.

5. Пренебрежение защитой от солнечных лучей

Прямые солнечные лучи могут стать причиной выцветания столешницы, особенно если она изготовлена из дерева или пластика. Ультрафиолет разрушает верхний слой материала, выжигает цвет и делает его тусклым.

Чтобы избежать этого, важно защищать столешницу от солнечных лучей, особенно если кухня расположена на солнечной стороне.

Рекомендации:

  • Завешивайте окна шторами или жалюзи, чтобы уменьшить воздействие ультрафиолета.
  • Для защиты можно использовать декоративные покрытия, которые отражают солнечные лучи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: нарезка продуктов на столешнице.
    Последствие: появление царапин, загрязнение, развитие бактерий.
    Альтернатива: использование разделочной доски.
  • Ошибка: использование абразивных чистящих средств.
    Последствие: потертости и повреждение покрытия.
    Альтернатива: мягкие губки и специализированные моющие средства.
  • Ошибка: оставление влаги на столешнице.
    Последствие: разбухание, пятна и повреждения материала.
    Альтернатива: своевременно протирать поверхность насухо.

Таблица: что делать и чего избегать в уходе за столешницей

Ошибка Последствие Альтернатива
Нарезка без доски Царапины, бактерии Использование разделочной доски
Жесткие чистящие средства Потертости, царапины Мягкие губки, жидкие моющие средства
Влага на столешнице Разрушение материала, пятна Протирание насухо после использования
Солнечные лучи Выцветание, повреждение материала Завешивание окон шторами или жалюзи

Частые вопросы

Можно ли мыть столешницу с помощью обычного моющего средства для посуды?
Да, но только если оно не содержит сильных химикатов или абразивных частиц. Лучше использовать специализированные средства.

Как часто нужно протирать столешницу для сохранения её внешнего вида?
Регулярно, каждый раз после готовки или использования, особенно если на поверхности остались жидкости.

Как защитить деревянную столешницу от влаги?
Используйте водоотталкивающее средство или регулярно наносите защитные масла и воски.

Мифы и правда

Миф: можно использовать любые средства для чистки столешницы.
Правда: специальные моющие средства продлевают срок службы и не повреждают поверхность.

Миф: столешницу можно не защищать от солнечных лучей.
Правда: ультрафиолет разрушает материалы и вызывает выцветание.

Миф: любые царапины можно убрать с помощью абразивов.
Правда: абразивы только усугубляют повреждения, лучше использовать мягкие средства.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Избавилась от хаоса на кухне — простые шаги, которые реально работают сегодня в 1:18

Как поддерживать порядок на кухне без лишних усилий? Узнайте, как простые привычки могут создать чистоту и комфорт на кухне.

Читать полностью » Избавилась от плесени на плитке всего за 30 минут — проверенные методы сегодня в 0:15

Избавиться от известкового налета и плесени на плитке можно с помощью простых и доступных средств. Узнайте, как эффективно поддерживать чистоту в ванной без лишних затрат.

Читать полностью » Всё кипело и брызгало — но теперь микроволновка сверкает без единой капли химии вчера в 23:19

Микроволновая печь быстро загрязняется: капли жира, остатки пищи, неприятный запах. Разбираемся, как безопасно и эффективно очистить СВЧ от любых загрязнений — без вреда для покрытия и с минимальными усилиями.

Читать полностью » Плитка казалась безнадёжной — одно средство вернуло ей блеск за 10 минут вчера в 22:11

После ремонта плитка часто остаётся в разводах, пыли и следах от клея или затирки. Узнайте, как правильно очистить кафель и керамогранит, не повредив поверхность.

Читать полностью » Выбрасывала кожуру годами — а теперь она заменяет половину бытовой химии: вот что нужно сделать вчера в 21:51

Не спешите выбрасывать мандариновые корки — из них можно приготовить натуральное чистящее средство, которое заменит бытовую химию и наполнит дом цитрусовым ароматом.

Читать полностью » Пахнут даже после стирки? Использую всего один раствор — и полотенца снова как новые вчера в 20:11

Кухонные полотенца — незаменимая вещь, но именно они быстрее других загрязняются и накапливают бактерии. Правильный уход помогает продлить срок службы ткани и сохранить чистоту без лишних усилий.

Читать полностью » Исследование показало: продуманная система хранения сокращает хаос и повышает эффективность стирки вчера в 19:42
Не белая и не скучная: прачечная, которая работает на вас и радует глаз

Прачечная больше не «серый угол». Цвет, свет и умные системы хранения превращают стирку в спокойный ритуал. Собрали лучшие приёмы — от ниши до полноценной комнаты.

Читать полностью » Организационные решения для обуви помогают продлить срок службы пар на 30% вчера в 18:31
Туфли, кроссовки и сапоги живут своей жизнью? Значит, пора организовать им дом

От корзин до встроенных систем — лучшие способы хранить обувь красиво и удобно, чтобы ни одна пара не мешала и каждая находилась на своём месте.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Перестал цвести — не корми, а сделай это: через месяц белые паруса спатифиллума снова взлетят
Садоводство
Выкапывала георгины неправильно — теперь знаю, почему весной они не прорастали
Авто и мото
Haval Jolion, Belgee X70 и Haval M6 — лидеры продаж среди кроссоверов в России
Еда
Это вам не обычный десерт: торт с печеньем савоярди и клубникой готов за час — жаль, раньше не знал
Спорт и фитнес
Почему я выбрала занятия на пуантах и как это улучшило мою физическую форму
Еда
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — жаль, раньше не знал о таком вкусе: тает во рту мгновенно
Наука
Мировое исследование: люди тратят 37% времени на сон и отдых, 26% — на работу
Красота и здоровье
Храп, дыхание ртом и скрежет зубами разрушают здоровье во сне — Марк Бурхенн
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet