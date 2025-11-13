Теракт не случился: как ФСБ обезвредило угрозу в Екатеринбурге за рекордное время

12 ноября в Екатеринбурге прошли масштабные антитеррористические учения, организованные силами ФСБ. Место проведения — ККТ "Космос". Основная цель учений — отработка действий по предотвращению террористических актов и минимизации последствий таких происшествий.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ, учения включали в себя моделирование различных сценариев, в которых силы и средства группировки, состоящей из представителей органов власти региона, местного самоуправления и правоохранительных органов, совершенствовали алгоритмы межведомственного взаимодействия в условиях террористической угрозы. Важнейший акцент был сделан на слаженность действий всех служб и оперативность их реакции.

Все этапы прошли согласно плану

Реализация первоочередных мер по нейтрализации угрозы контролировалась оперативным штабом, который следил за последовательностью выполнения задач. В результате учений все цели были достигнуты, а действия участников полностью соответствовали установленным условиям.

Как подчеркнули в силовом ведомстве, такие учения — это неотъемлемая часть системы обеспечения безопасности региона. Они помогают повысить эффективность борьбы с террористической активностью и дают возможность тренировать оперативные структуры для быстрого реагирования в реальных ситуациях. Важно, что общественная поддержка таких мероприятий играет ключевую роль в обеспечении безопасности.