Диван как новый — за 40 минут и без химчистки: простой способ на выходные
Диван — одно из самых любимых мест в доме. Мы отдыхаем на нём после работы, смотрим фильмы, читаем книги, а иногда и обедаем. Поэтому нет ничего удивительного в том, что со временем даже самый дорогой и красивый диван теряет свежий вид. Пыль, шерсть животных, следы напитков и закусок — всё это постепенно оседает в тканях. Хорошая новость в том, что почистить диван можно самостоятельно, без вызова химчистки, и уложиться меньше чем за час.
Чтобы любимое место оставалось чистым и уютным, важно не только правильно проводить генеральную уборку, но и знать, как ухаживать за обивкой между большими чистками.
Как часто нужно чистить диван
Глубокую чистку рекомендуется проводить дважды в год — весной и осенью. Но если в доме есть животные, дети или диван используется ежедневно, стоит пылесосить его хотя бы раз в неделю. Для тех, кто проводит на диване меньше времени, достаточно ежемесячного ухода. Регулярное внимание поможет сохранить форму подушек и предотвратить появление неприятного запаха.
Что понадобится для чистки
• пылесос с насадкой для мебели;
• сухая щётка;
• микрофибровые салфетки;
• бумажные полотенца;
• мягкое моющее средство (жидкость для посуды);
• пищевая сода;
• при необходимости — энзимный или паровой очиститель.
Подготовительный этап
Прежде чем приступить, обязательно изучите ярлык на обивке. На нём указаны коды ухода:
-
W - разрешено использование только водных растворов;
-
W/S - допускаются как водные, так и химические средства;
-
S - только химическая чистка;
-
X - пылесос без применения жидкостей.
Зная этот код, вы избежите повреждения ткани.
Пошаговая чистка мыльным раствором
-
Удалите пыль и мусор. Пропылесосьте диван, не забывая про щели между подушками, декоративные швы и подлокотники. Прилипшие частички можно предварительно ослабить сухой щёткой.
-
Обработайте пятна. Если появилось свежее загрязнение, промокните его бумажным полотенцем. Затем разведите несколько капель моющего средства в тёплой воде, вспеньте раствор и мягко обработайте пятно. Не мочите ткань чрезмерно — достаточно лёгкого увлажнения. После высыхания при необходимости повторите.
-
Удалите остатки мыла. Если после высыхания на ткани осталась плёнка, протрите влажной салфеткой и высушите снова.
При старых пятнах можно использовать чистящее средство на основе растворителей, но обязательно протестируйте его на незаметном участке.
Чистка дивана с помощью соды
Сода — универсальное средство, особенно если диван впитал запахи или слегка потускнел.
-
Убедитесь, что ткань сухая. Если обивка влажная, подсушите её феном на холодном режиме.
-
Посыпьте поверхность. Равномерно распределите тонкий слой соды по дивану и оставьте минимум на 20 минут. За это время сода впитает лишнюю влагу, запахи и микробы.
-
Пропылесосьте. После ожидания тщательно уберите остатки порошка из всех щелей и складок.
Этот способ подходит для регулярного освежения между большими уборками.
Использование пароочистителя
Если в доме есть животные или диван требует серьёзного обновления, пароочиститель станет отличным помощником.
-
Подготовьте прибор. Залейте воду или раствор с энзимами, которые устраняют запахи. Можно заменить раствор смесью уксуса и воды.
-
Обработайте все поверхности. Медленно проведите насадкой по подушкам, спинке и подлокотникам. Особое внимание уделите пятнам.
-
Высушите. После чистки снимите подушки и дайте им полностью просохнуть. Если погода позволяет, можно вынести их на солнце — ультрафиолет дополнительно продезинфицирует ткань.
Как продлить чистоту
Даже если глубокая чистка проводится редко, важно поддерживать чистоту:
• регулярно пылесосьте диван;
• сразу удаляйте пятна, не давая им въедаться;
• накрывайте подлокотники съёмными чехлами;
• периодически проветривайте комнату, чтобы избежать затхлости.
Как избавиться от неприятных запахов
Если после чистки диван всё ещё пахнет, поможет уксус. Смешайте одну часть белого уксуса с тремя частями тёплой воды и слегка распылите по поверхности. После высыхания проведите "содовую" чистку и завершите процесс лёгким распылением дезодоратора с цитрусовыми нотами.
"Главное — не заливать ткань водой, а действовать аккуратно и точечно", — пояснила эксперт по уборке Мелисса Мэйкер.
Сравнение способов чистки
|Метод
|Время
|Подходит для
|Эффект
|Мыльный раствор
|30-40 мин
|лёгкие пятна, общий уход
|свежесть и мягкость ткани
|Сода
|20-30 мин
|устранение запаха
|дезинфекция и сухая чистка
|Пароочиститель
|40-50 мин
|сильные загрязнения
|глубокое очищение и стерилизация
Советы шаг за шагом
-
Сначала уберите всё с дивана.
-
Пропылесосьте с насадкой.
-
Определите вид ткани.
-
Проведите тест на скрытом участке.
-
Выберите подходящий способ чистки.
-
Обязательно просушите обивку.
Ошибки и их последствия
-
Ошибка: использовать горячую воду.
Последствие: усадка ткани.
Альтернатива: тёплая вода и мягкое моющее средство.
-
Ошибка: натирать пятна круговыми движениями.
Последствие: размывание цвета.
Альтернатива: аккуратно промакивать ткань.
-
Ошибка: собирать диван, пока он влажный.
Последствие: появление плесени.
Альтернатива: полная просушка подушек и чехлов.
А что если диван из кожи?
Для кожаных диванов подойдёт мягкое мыло или специализированный кондиционер для кожи. После чистки обязательно нанести защитное средство, чтобы материал не пересыхал и не трескался.
Плюсы и минусы домашних методов
|Плюсы
|Минусы
|доступность и экономия
|требует времени
|отсутствие химии
|не подходит для всех тканей
|возможность чистить часто
|риск переувлажнения при ошибках
FAQ
Как выбрать чистящее средство для дивана?
Смотрите на ярлык: если указан код W или W/S, подойдут водные растворы, для S — только химические.
Можно ли чистить пароочистителем бархат?
Нет, бархатные и велюровые ткани боятся влаги и температуры — используйте сухую чистку.
Сколько стоит профессиональная чистка дивана?
В среднем от 2000 до 5000 рублей в зависимости от материала и размера.
Что лучше для удаления запахов — сода или уксус?
Для лёгких запахов достаточно соды, для стойких — уксусный раствор.
Можно ли использовать ароматизаторы для мебели?
Да, но только после полного высыхания ткани.
Мифы и правда
-
Миф: чем больше воды, тем чище диван.
Правда: избыток влаги только вредит ткани и может вызвать плесень.
-
Миф: сода портит обивку.
Правда: при сухом применении сода безопасна и помогает избавиться от запахов.
-
Миф: пароочиститель подходит для любого дивана.
Правда: некоторые ткани (например, шёлк или бархат) нельзя подвергать термообработке.
3 интересных факта
-
Считается, что в диване живёт больше пыли, чем в ковре.
-
Обивка впитывает запахи кухни быстрее, чем шторы.
-
Регулярное пылесосение снижает количество аллергенов почти на 40%.
