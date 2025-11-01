Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ватные палочки
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 13:13

Ватные палочки лишают слуха: врачи рассказали, почему ими нельзя чистить уши

Врач Александра Филёва предупредила об опасности чистки ушей ватными палочками

Регулярная чистка ушей ватными палочками, которую многие считают частью обязательной гигиены, может нанести больше вреда, чем пользы. Об этом в беседе с RT рассказала врач Александра Филёва.

"Кожа внутри слухового прохода очень нежная и легко травмируется. Самое серьёзное повреждение — это перфорация барабанной перепонки вследствие неосторожного движения палочкой. Это может привести к стойкому ухудшению слуха", — пояснила специалист.

Почему ватные палочки вредны

Вопреки распространённому мнению, ватные палочки не удаляют серу, а лишь продвигают её глубже в слуховой проход. В результате формируются плотные серные пробки, которые со временем могут вызывать боль, чувство заложенности, шум в ушах и снижение слуха.

По словам врача, ватная палочка — не инструмент для ухода, а потенциальный источник травмы. Даже лёгкое неосторожное движение может повредить чувствительные ткани, вызвать воспаление или прободение барабанной перепонки.

Кроме того, избыточное удаление серы нарушает естественный баланс микрофлоры и делает уши более уязвимыми для инфекций.

Роль ушной серы

Многие стремятся очистить уши до "стерильного" состояния, не зная, что ушная сера — естественная защита слухового прохода. Она препятствует проникновению бактерий, пыли и влаги, а также способствует самоочищению уха.

"Ушная сера является естественным защитным барьером, излишки которого выводятся из уха самостоятельно", — отметила Александра Филёва.

Организм устроен так, что движение челюсти во время разговора и жевания помогает сере постепенно выходить наружу. Поэтому вмешательство чаще всего не требуется.

Безопасный уход за ушами: советы врача

  1. Не использовать ватные палочки и любые острые предметы.

  2. Мыть уши под душем, аккуратно промывая только ушную раковину и начало слухового прохода.

  3. Вытирать уши полотенцем или салфеткой, не проникая глубоко.

  4. Не применять перекись водорода без рекомендации врача, особенно при подозрении на воспаление.

  5. Обращаться к ЛОР-врачу при чувстве заложенности, зуде или болях.

"Правильный уход за ушами подразумевает отказ от попыток очищать слуховой проход посторонними предметами", — подчеркнула специалист.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: чистить уши ежедневно ватными палочками.
Последствие: травма кожи и образование серных пробок.
Альтернатива: ограничиться промыванием под душем и лёгкой чисткой внешней части уха.

Ошибка: использовать спички, булавки или ватные жгутики.
Последствие: воспаление или повреждение перепонки.
Альтернатива: специальные спреи или капли, назначенные врачом.

Ошибка: самостоятельно пытаться достать пробку.
Последствие: ушная боль, нарушение слуха.
Альтернатива: обратиться в ЛОР-кабинет для профессиональной очистки.

Как работает самоочищение уха

Внешний слуховой проход выстлан особым эпителием, клетки которого медленно продвигаются наружу, захватывая частицы серы и пыли. Этот процесс происходит постоянно и незаметно. У здорового человека глубокие отделы уха не нуждаются в чистке - достаточно элементарной гигиены наружной части.

При попытке вмешаться этот механизм нарушается, и сера начинает скапливаться внутри, образуя пробку. Поэтому регулярная "чистка до блеска" только усиливает проблему.

Плюсы и минусы отказа от ватных палочек

Плюсы Минусы
Снижается риск травм и воспалений Первое время может ощущаться лёгкий дискомфорт из-за непривычки
Уши сохраняют естественную защиту Некоторым людям может потребоваться врачебное очищение 1-2 раза в год
Улучшается слух и снижается риск пробок Необходима внимательность к ощущениям при гигиене

Мифы и правда

Миф: уши нужно чистить каждый день.
Правда: уши самоочищаются, а частая чистка вредна.

Миф: ватные палочки безопасны, если быть осторожным.
Правда: даже мягкий наконечник может травмировать кожу и перепонку.

Миф: сера — признак грязи.
Правда: это естественный защитный секрет, который должен присутствовать в ухе.

