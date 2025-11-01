Ватные палочки лишают слуха: врачи рассказали, почему ими нельзя чистить уши

Регулярная чистка ушей ватными палочками, которую многие считают частью обязательной гигиены, может нанести больше вреда, чем пользы. Об этом в беседе с RT рассказала врач Александра Филёва.

"Кожа внутри слухового прохода очень нежная и легко травмируется. Самое серьёзное повреждение — это перфорация барабанной перепонки вследствие неосторожного движения палочкой. Это может привести к стойкому ухудшению слуха", — пояснила специалист.

Почему ватные палочки вредны

Вопреки распространённому мнению, ватные палочки не удаляют серу, а лишь продвигают её глубже в слуховой проход. В результате формируются плотные серные пробки, которые со временем могут вызывать боль, чувство заложенности, шум в ушах и снижение слуха.

По словам врача, ватная палочка — не инструмент для ухода, а потенциальный источник травмы. Даже лёгкое неосторожное движение может повредить чувствительные ткани, вызвать воспаление или прободение барабанной перепонки.

Кроме того, избыточное удаление серы нарушает естественный баланс микрофлоры и делает уши более уязвимыми для инфекций.

Роль ушной серы

Многие стремятся очистить уши до "стерильного" состояния, не зная, что ушная сера — естественная защита слухового прохода. Она препятствует проникновению бактерий, пыли и влаги, а также способствует самоочищению уха.

"Ушная сера является естественным защитным барьером, излишки которого выводятся из уха самостоятельно", — отметила Александра Филёва.

Организм устроен так, что движение челюсти во время разговора и жевания помогает сере постепенно выходить наружу. Поэтому вмешательство чаще всего не требуется.

Безопасный уход за ушами: советы врача

Не использовать ватные палочки и любые острые предметы. Мыть уши под душем, аккуратно промывая только ушную раковину и начало слухового прохода. Вытирать уши полотенцем или салфеткой, не проникая глубоко. Не применять перекись водорода без рекомендации врача, особенно при подозрении на воспаление. Обращаться к ЛОР-врачу при чувстве заложенности, зуде или болях.

"Правильный уход за ушами подразумевает отказ от попыток очищать слуховой проход посторонними предметами", — подчеркнула специалист.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: чистить уши ежедневно ватными палочками.

Последствие: травма кожи и образование серных пробок.

Альтернатива: ограничиться промыванием под душем и лёгкой чисткой внешней части уха.

• Ошибка: использовать спички, булавки или ватные жгутики.

Последствие: воспаление или повреждение перепонки.

Альтернатива: специальные спреи или капли, назначенные врачом.

• Ошибка: самостоятельно пытаться достать пробку.

Последствие: ушная боль, нарушение слуха.

Альтернатива: обратиться в ЛОР-кабинет для профессиональной очистки.

Как работает самоочищение уха

Внешний слуховой проход выстлан особым эпителием, клетки которого медленно продвигаются наружу, захватывая частицы серы и пыли. Этот процесс происходит постоянно и незаметно. У здорового человека глубокие отделы уха не нуждаются в чистке - достаточно элементарной гигиены наружной части.

При попытке вмешаться этот механизм нарушается, и сера начинает скапливаться внутри, образуя пробку. Поэтому регулярная "чистка до блеска" только усиливает проблему.

Плюсы и минусы отказа от ватных палочек

Плюсы Минусы Снижается риск травм и воспалений Первое время может ощущаться лёгкий дискомфорт из-за непривычки Уши сохраняют естественную защиту Некоторым людям может потребоваться врачебное очищение 1-2 раза в год Улучшается слух и снижается риск пробок Необходима внимательность к ощущениям при гигиене

Мифы и правда

• Миф: уши нужно чистить каждый день.

Правда: уши самоочищаются, а частая чистка вредна.

• Миф: ватные палочки безопасны, если быть осторожным.

Правда: даже мягкий наконечник может травмировать кожу и перепонку.

• Миф: сера — признак грязи.

Правда: это естественный защитный секрет, который должен присутствовать в ухе.