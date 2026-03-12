Творожный капкан на ночь: привычный ужин заставляет тело запасать лишние килограммы

Вечерний творог может стать неожиданным катализатором жировых отложений для определенных групп людей, подчеркивая тонкую биохимию инсулинового ответа. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина предупреждает: при инсулинорезистентности или некомпенсированном диабете такой ужин провоцирует накопление жира из-за нарушения транспорта глюкозы в клетки. Для здоровых индивидов творог безопасен за три-четыре часа до сна, когда кальций усваивается оптимально. Об этом сообщает MosTimes.

Творог характеризуется низким гликемическим индексом, но высоким инсулинемическим, стимулируя секрецию инсулина даже без резкого скачка сахара в крови. У пациентов с инсулинорезистентностью клетки игнорируют гормон, оставляя глюкозу в русле для преобразования в липиды. По словам Соломатины, это ускоряет отложение запасов вместо использования энергии.

"Но есть категория людей с инсулинорезистентностью. А творог имеет низкий гликемический индекс, но достаточно высокий, инсулинемический, то есть он стимулирует выработку инсулина. У человека, у которого клетки нечувствительны к инсулину, теряется способность инсулина "протащить" глюкозу в клетку", — пояснила Елена Соломатина.

Как отметила эксперт, у здоровых людей инсулин эффективно захватывает глюкозу, снижая ее уровень в крови и предотвращая риск диабета. Соломатина рекомендует сочетать творог с зеленью или некрахмалистыми овощами для баланса. Такой подход минимизирует риски, сохраняя пользу высокобелкового ужина.