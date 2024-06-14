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Врач Чухачева: две-три порции сырников закроют среднюю дневную норму белка
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:25

Врач Чухачева: две-три порции сырников закроют среднюю дневную норму белка

Врач-диетолог Ольга Чухачева рассказала, что среднестатистическому человеку необходимо около 70 граммов белка в день, что соответствует двум-трем порциям сырников из нежирного творога, большому стейку из индейки или 500 граммам котлет. Она отметила, что в сырниках содержится 18-20 граммов белка на 100 граммов, в стейках из индейки — 24 грамма, а в котлетах — 12-15 граммов на 100 граммов продукта, сообщает Газета.Ру.

Чухачева также посоветовала использовать метод тарелки для удобства распределения белков в рационе и предпочесть постные источники белка для уменьшения рисков сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: commons.wikimedia.org/Dr. Bernd Gross (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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