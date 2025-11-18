От обнажённой натуры до беременных тел: Met Gala 2026 готовит дресс-код, который заставит задуматься

Тема Met Gala 2026 в этом году обещает стать особенно захватывающей для всех ценителей моды и искусства. Институт костюма Метрополитен-музея вновь откроет свои двери для звезд, дизайнеров и коллекционеров, а дресс-код бала будет посвящён теме "Искусство костюма" ("Costume Art"). Гала-вечер пройдет 4 мая, и он станет не просто событием, где демонстрируются новые наряды, но и платформой для глубокого осмысления связи моды с телом.

Новые галереи и взгляд на моду

Посетители бала первыми смогут оценить новые галереи Condé Nast, расположенные рядом с главным залом и занимающие площадь более 1100 квадратных метров. Эти пространства открываются вместе с выставкой "Искусство костюма", задуманной Эндрю Болтоном, главным куратором Института костюма. Проект нацелен на то, чтобы показать, что мода — это не только одежда, но и тело, на котором она представлена.

"То, что объединяет все кураторские отделы и галереи музея, — это мода, или одетое тело. Это общая нить, проходящая через весь музей, что и было первоначальной идеей выставки, это озарение: я знаю, что нас часто считали "падчерицей" [музея], но на самом деле одетое тело находится на первом плане в каждой галерее, которую вы посещаете. Даже обнаженная натура никогда не "голая". Она всегда несет в себе культурные ценности и идеи", — пояснил Болтон.

Выставка рассматривает тело как центр коллекции музея, предлагая три ключевых направления: классическое и обнажённое тело, тела, часто остающиеся без внимания (стареющие, беременные), и универсальное анатомическое тело. Такой подход позволяет увидеть, как мода взаимодействует с человеческим образом, влияя на восприятие и эстетические нормы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбрать яркий, но бессодержательный костюм.

Последствие: образ будет выбиваться из концепции выставки.

Альтернатива: добавить смысловой слой — символику, детали, отсылающие к форме тела или художественным практикам. Ошибка: игнорировать материалы.

Последствие: образ потеряет структуру или будет выглядеть перегруженным.

Альтернатива: использовать текстуры, подчеркивающие естественные линии — например, полупрозрачный тюль или скульптурный нейлон. Ошибка: делать ставку только на макияж.

Последствие: визуальный акцент не будет сочетаться с костюмом.

Альтернатива: соединить макияж с элементами костюма, например, повторить цвет или форму аксессуаров.

А что если…

Что если трактовать тело не буквально, а как образ? Например, вдохновиться архитектурой, природными формами, цифровой эстетикой. Многие дизайнеры применяют такие подходы: создают костюмы-скульптуры, используют 3D-печать, по-новому формируют силуэт.

FAQ

Сколько стоит создание костюма для Met Gala?

Стоимость может варьироваться от нескольких тысяч долларов до эксклюзивных нарядов haute couture, где цена достигает шестизначных сумм.

Что лучше: минимализм или сложные конструкции?

Оба подхода подходят для темы. Важно, чтобы образ раскрывал идею телесности и подчеркивал художественный замысел.

Мифы и правда

• Миф: тема Met Gala ограничивает фантазию.

Правда: она задаёт художественную основу, внутри которой возможно практически всё.

• Миф: нужно обязательно использовать дорогие материалы.

Правда: идею можно воплотить и с помощью базовых тканей, если работа с формой выполнена грамотно.

• Миф: дресс-код всегда публичен заранее.

Правда: организаторы часто держат детали до последнего.

Интересные факты