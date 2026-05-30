Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 18:27

Спишут автоматом: одно привычное действие на шведском столе теперь обойдется туристам в 60 евро

Мировая круизная индустрия, долгое время предлагающая путешественникам концепцию безграничного "все включено", вступила в новый этап коммерческого прагматизма. Costa Cruises, один из крупнейших игроков рынка, приняла решение о введении штрафов за вынос еды из шведского стола в каюты. С 26 мая 2026 года пассажиры будут обязаны выплачивать 60 евро (порядка 5 000 рублей) за каждую попытку перекуса на борту вне ресторанной зоны.

"Это не просто нововведение, а продажа старых привычек. Отказ от выноса еды — это как попытка контролировать то, как мы расслабляемся на отдыхе", — подметил экономист Михаил Титов.

Скрытые причины запрета

Официальные лица Costa Cruises утверждают, что введение штрафа связано с заботой о безопасности пассажиров. Однако аналитики уверены, что за этим находятся более приземленные соображения. Главный редактор "Турпрома" Александр Гордиец отмечает, что уменьшение расходов и поиск скрытых доходов — главные стимулы для компании. Он утверждает, что данный шаг продиктован необходимостью сократить затраты на уборку и утилизацию еды.

Во-первых, круизные компании стараются снизить расходы на услуги персонала. Новый закон о "плате за уборку" активно внедряется из-за нехватки кадров на борт. Вынос еды приводит к лишним затратам на уборку, отвлекая стюардов от их основных обязанностей и нарушая санитарные нормы, что в свою очередь создает риски для здоровья пассажиров.

Во-вторых, такая мера призвана бороться с перерасходом продуктов. Шведский стол, как правило, приводит к избыточному набору еды, которая затем выбрасывается. Запрет на вынос еды позволит сократить запасы, что, в свою очередь, повлияет на объемы закупаемых продуктов и общие расходы компании.

Урон репутации Costa Cruises

Реакция общественности не заставила себя ждать. Туристы активно обсуждают нововведение на форумах и в социальных сетях, и негативные отзывы уже начинают сказываться на имидже бренда. Многие пассажиры жалуются на то, что такое строгое регулирование превращает круиз в зону контроля, где за каждую мелочь приходится расплачиваться.

"Компания теряет лояльность клиентов, которые привыкли к более свободной атмосфере на круизах. Штрафы за вынос еды ставят под сомнение качество сервиса и готовность бренда заботиться о своих пассажирах", — говорит Гордиец. По его словам, такая мелочная экономия может оттолкнуть множество постоянных клиентов Costa Cruises.

В результате, в долгосрочной перспективе такое решение может обернуться значительными потерями для компании. Пассажиры все больше рассматривают альтернативные круизы, которые не накладывают строгих ограничений на привычные действия.

FAQ

Вопрос: Почему Costa Cruises вводит штрафы за вынос еды?
Ответ: Штрафы введены в целях соблюдения санитарных норм и снижения расходов на уборку и перерасход продуктов.
Вопрос: Какова сумма штрафа за вынос еды?
Ответ: Стоимость штрафа составляет 60 евро (примерно 5 000 рублей).
Вопрос: Платная доставка еды в номер освобождает от штрафа?
Ответ: Да, услуги круглосуточной доставки еды не подпадают под действие новых санкций.
Вопрос: Как пассажиры реагируют на новое правило?
Ответ: Реакция общественности негативная; множество пассажиров выражают недовольство в социальных сетях и на форумах.

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

