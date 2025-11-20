Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Астрахань причал теплоход Москва-137 2020-02
Астрахань причал теплоход Москва-137 2020-02
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 9:55

Квартира за 10 тысяч — а итог вдвое больше: во сколько реально обходится жизнь в Астрахани

Жить в южном городе может казаться проще и дешевле, чем в крупных мегаполиях, однако расчёты показывают куда более приземлённую картину стоимости повседневных расходов. На это указывает анализ, проведённый специалистами Астраханского союза промышленников и предпринимателей (АСПП). Эксперты изучили основные статьи затрат горожан и пришли к выводу, что структура расходов остаётся стабильной, хотя сезонные колебания по-прежнему ощутимы.

Жильё и коммунальные расходы

По оценке аналитиков, аренда однокомнатной квартиры в Астрахани обходится в 10-13 тысяч рублей в месяц. Это средний показатель для каспийской столицы, где рынок долгосрочной недвижимости развивается равномерно, без резких скачков стоимости. Коммунальные платежи добавляют к этой сумме ещё 3000-5500 рублей, а в зимний сезон могут достигать 7000 рублей из-за роста нагрузки на системы отопления и горячего водоснабжения.

Эксперты отмечают, что именно коммунальные тарифы становятся одной из наиболее чувствительных статей бюджета, особенно для семей, проживающих в домах старого фонда. Тем не менее общий уровень затрат остаётся сопоставимым с предыдущими годами, что свидетельствует о стабильности тарифной политики.

Транспорт и связь

Передвижение по городу также формирует заметную часть городских расходов. Стоимость одной поездки в общественном транспорте составляет 30-45 рублей, в зависимости от маршрута и перевозчика. Те, кто выбирает проездные, могут рассчитывать на месячную карту за 1740 рублей, что позволяет существенно снизить расходы активным пассажирам.

Телефония и интернет обходятся жителям в 250-850 рублей ежемесячно. Разница зависит от выбранного оператора, пакета услуг и скорости подключения. По данным АСПП, именно эта статья расходов в последние годы меняется чаще других из-за обновления тарифных предложений.

Продукты и повседневные траты

Эксперты оценили и базовую потребительскую корзину. Цена хлеба в магазинах варьируется от 70 до 90 рублей, литр молока стоит 80-120 рублей, килограмм картофеля — 40-80 рублей. Стоимость мяса остаётся наиболее высокой из обязательных расходов: цены начинаются от 600 рублей за килограмм.

Из отчёта следует, что разброс цен внутри продуктовой группы остаётся заметным, что связано с различиями в поставках и сезонностью. Тем не менее общая структура трат не вышла за рамки привычных значений, что позволяет говорить о контролируемой динамике стоимости жизни.

Умеренная стабильность

АСПП подчёркивает, что оценка стоимости жизни позволяет не только фиксировать текущие цифры, но и планировать дальнейшее развитие городской инфраструктуры и социальной поддержки. Регулярный мониторинг расходов помогает выявлять наиболее уязвимые зоны в структуре бюджета семьи и прогнозировать изменение потребительского спроса.

