Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 19:26

Тонкие как протон, длинные как световые годы: космические струны угрожают привычному ходу времени

Космические струны теоретически могут искривлять время — физики

Во Вселенной могут существовать почти незаметные "шрамы", оставшиеся со времён её рождения. Физики считают, что эти структуры способны не только пролить свет на первые мгновения космоса, но и теоретически указать путь к путешествиям во времени. Речь идёт о космических струнах — гипотетических объектах, чьё влияние на пространство и время до сих пор остаётся предметом научных споров. Об этом сообщает издание Popular Mechanics.

Следы ранней Вселенной

В самые первые мгновения после Большого взрыва Вселенная находилась в состоянии экстремальной плотности и энергии. Затем произошла быстрая инфляция, во время которой единая сверхсила разделилась на четыре фундаментальных взаимодействия. Эти резкие переходы могли оставить дефекты в ткани пространства-времени. Подобные структуры физики называют космическими струнами.
По аналогии с трещинами во льду или растяжками на коже, они считаются следами стремительного "остывания" Вселенной. Согласно теоретическим моделям, толщина таких струн сопоставима с размером протона, однако их длина может измеряться световыми годами, а плотность — превосходить любые привычные формы материи. Исследование подобных реликтов важно не только для космологии, но и для понимания того, как формировалась ранняя Вселенная, где, как показывают наблюдения телескопа Джеймса Уэбба, встречаются необычные объекты вроде молодых чёрных дыр.

Искривление пространства и временные петли

Считается, что космические струны могут свободно перемещаться по Вселенной, почти не взаимодействуя с веществом. Однако их масса способна заметно искривлять пространство-время. В определённых конфигурациях это искривление теоретически допускает появление замкнутых времениподобных кривых — траекторий, которые возвращают объект в собственное прошлое.

"Две бесконечные параллельные космические струны, проходящие друг мимо друга, могли бы создать условия для машины времени", — говорит профессор физики и астрономии Кен Олум из Университета Тафтса.

Подобные решения не противоречат общей теории относительности Эйнштейна и перекликаются с идеями о кротовых норах и других экзотических свойствах пространства-времени.

Теория против реальности

Несмотря на математическую состоятельность моделей, практическая реализация таких сценариев остаётся недостижимой. Для движения по временной петле потребовались бы скорости, близкие к скорости света, а значит — колоссальные энергетические ресурсы. Кроме того, ключевая модель предполагает существование бесконечно длинных струн, создать которые физически невозможно.

"Никто не может создать нечто бесконечное, а значит, такую ситуацию воспроизвести нельзя", — подчёркивает Олум.

Тем не менее, сами идеи замкнутых времениподобных кривых продолжают развиваться, в том числе в контексте обсуждений того, как избежать логических противоречий, подобных парадоксу путешествий во времени.

Поиски космических струн сегодня

Главный вопрос остаётся открытым: существуют ли космические струны на самом деле. Надежду на ответ дают наблюдения гравитационных волн. Проект NANOGrav анализирует мельчайшие колебания пространства-времени, отслеживая сигналы от миллисекундных пульсаров. В последние годы учёные зафиксировали аномальный сигнал, который не полностью совпадает с ожидаемыми эффектами от чёрных дыр.

"Этот сигнал не совсем похож на тот, что мы ждём от чёрных дыр, и именно это делает его особенно интригующим", — отмечает Олум.

Одна из гипотез связывает наблюдение с космическими суперструнами — объектами, предсказанными теорией струн и потенциально более доступными для обнаружения.

Даже если дальнейшие данные не подтвердят существование космических струн, такие результаты помогут уточнить границы теорий и лучше понять структуру Вселенной. А если их существование будет доказано, это способно радикально изменить современную физику и вернуть обсуждение путешествий во времени из области фантастики в рамки серьёзной науки.

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.

