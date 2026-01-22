Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Космические сигналы в песке
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 17:55

Космос бомбардировал Землю миллионы лет — и пляжный песок всё это время молча вёл счёт ударам

Космические лучи записали историю Земли в зёрнах пляжного песка — PNAS

Пляжный песок оказался куда более разговорчивым, чем можно было представить. Внутри обычных на вид песчинок учёные нашли следы космического воздействия, способные рассказать о жизни поверхности Земли миллионы лет назад. Эти микроскопические сигналы помогают восстановить процессы, которые невозможно увидеть ни в окаменелостях, ни в слоях горных пород. Об этом сообщает издание Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Песчинки как хроника открытого неба

Каждое зёрнышко песка может хранить информацию о том, как долго оно находилось под открытым небом. Исследователи обнаружили, что кристаллы циркона, скрытые в прибрежных песках Австралии, фиксируют воздействие космических лучей. Эти высокоэнергетические частицы непрерывно достигают поверхности Земли и оставляют в минералах едва заметный, но измеримый след.

Циркон выбран не случайно. Это один из самых устойчивых минералов, способный переживать многократные циклы разрушения, переноса и повторного осаждения. Даже при диаметре менее одной десятой миллиметра такие кристаллы сохраняют внутри себя химическую "память" о времени, проведённом на поверхности, что особенно важно для регионов с крайне медленными темпами эрозии, подобных тем, где реки сохраняют древнее русло.

Космогенный криптон и геологические часы

Основой метода стал редкий благородный газ — криптон, который образуется в цирконе под действием космических лучей. По мере накопления этого газа учёные могут определить, сколько времени минерал находился близко к поверхности, прежде чем оказался погребён под новыми слоями осадков.

Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences. Ведущий автор работы подчёркивает значение подхода:

"История нашей планеты показывает, что климат и тектонические силы могут влиять на поведение ландшафтов в течение очень длительного времени", — сказал ведущий автор доктор Максимилиан Дрёльнер.

Метод позволяет заглянуть в эпохи, значительно превышающие временные рамки традиционных геологических инструментов, и проследить медленные, но устойчивые изменения земной поверхности.

Когда ландшафт замирает

Особый интерес вызвали участки, где тектоническая активность минимальна, а уровень моря долгое время остаётся высоким. В таких условиях осадочные породы почти не перемещаются, а минералы могут лежать у поверхности миллионы лет без значительных изменений.

"Внося изменения в природные системы, мы можем ожидать изменений в том, как осадочные породы накапливаются в речных бассейнах и вдоль береговой линии", — отмечает профессор Крис Киркленд из Университета Кертина.

Ранее подобные периоды геологического "затишья" было крайне сложно зафиксировать. Космогенный криптон позволяет увидеть их напрямую и оценить влияние на устойчивость ландшафта.

Значение для ресурсов и будущих исследований

Работа имеет и прикладной аспект. Австралия известна крупными месторождениями минеральных песков, и понимание того, как долго осадок сохраняется у поверхности, помогает точнее оценивать потенциал таких районов и дополняет современные подходы к поиску ресурсов, включая методы, где датчики выявляют полезные ископаемые с воздуха.

"Длительное хранение осадка позволяет устойчивым минералам постепенно накапливаться, в то время как менее стабильные материалы разрушаются", — поясняет Майло Бархэм.

Чем дольше циркон остаётся под воздействием открытого неба, тем выше вероятность концентрации ценных минералов в осадочных слоях. Это открывает новые возможности как для геологической реконструкции прошлого, так и для поиска ресурсов в будущем.

В итоге обычный пляжный песок превращается в уникальный архив, способный рассказать о древних ландшафтах, климате и тектонике Земли без масштабных раскопок и бурения.

Автор Наталья Орлова
Наталья Орлова — астрофизик (МГУ), эксперт ГАИШ МГУ с 14-летним стажем. Специалист по исследованию переменных звезд и фотометрии. Исследователь сверхновых.

