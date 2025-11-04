Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© eso.org by ESO/Igor Chekalin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Наука
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 17:04

Реликтовое излучение шепчет секреты: почему Вселенная была горячее, и что это значит для нас

Университет Кэйо подтвердил охлаждение Вселенной через анализ света квазара

Японские астрономы совершили важное открытие, которое подтверждает ключевые положения нашей теории об эволюции Вселенной. Когда учёные заглядывают в глубокое прошлое космоса, они предполагают, что миллиарды лет назад Вселенная должна была быть значительно горячее, чем сегодня. Именно это фундаментальное предсказание и удалось блестяще подтвердить исследовательской группе из Университета Кэйо.

Команда под руководством Тацуи Котани и профессора Томохару Оки провела уникальное измерение температуры космического пространства в далёком прошлом. Вместо того чтобы изучать современное состояние Вселенной, они измерили температуру реликтового излучения — своеобразного эха Большого взрыва — в тот момент, когда оно только начинало свой путь к нам семь миллиардов лет назад.

Космическая машина времени

Суть открытия заключается в том, что астрономам удалось измерить температуру Вселенной в её "среднем возрасте". Полученное значение составило 5,13 градуса выше абсолютного нуля (±0,06 К), что почти вдвое превышает современную температуру космического пространства, равную 2,7 К.

"Это не просто любопытный факт, а фундаментальное предсказание теории Большого взрыва", — отмечают исследователи.

Это подтверждает ключевое положение космологии: Вселенная постепенно остывает по мере своего расширения, и чем дальше в прошлое мы заглядываем, тем hotter она должна быть.

Сравнение температур Вселенной в разные эпохи

Временной период Температура (Кельвины) Метод измерения
Современная эпоха 2,7 К Прямые измерения реликтового излучения
7 миллиардов лет назад 5,13 ± 0,06 К Анализ света квазара через ALMA
Ранняя Вселенная Свыше 3000 К Теоретические расчёты и моделирование

Технологический прорыв в астрономии

Особую ценность этому достижению придаёт необычайно высокая точность измерений. Исследователи использовали архивные данные Атакамской большой миллиметровой/субмиллиметровой антенной решетки (ALMA) в Чили — одного из самых необычных астрономических инструментов современности.

Учёные анализировали свет от далёкого квазара, который путешествовал к нам семь миллиардов лет. По пути этот свет взаимодействовал с реликтовым излучением, оставляя характерные "отпечатки", которые и позволили определить температуру космоса в ту далёкую эпоху.

"Это самое точное измерение, когда-либо полученное на таком промежуточном расстоянии в истории Вселенной", — подчёркивают авторы исследования.

До сих пор учёные имели точные данные о температуре как очень ранней Вселенной, так и современной, но промежуточный период оставался малоизученным. Новое измерение заполняет этот важный пробел.

А что если…

Если бы результаты измерений противоречили предсказаниям Стандартной космологической модели, это могло бы поставить под сомнение наши фундаментальные представления о развитии Вселенной. Однако полученные данные идеально соответствуют теоретическим прогнозам.

Три факта о реликтовом излучении

  1. Космический палимпсест - реликтовое излучение является своеобразным "отпечатком" ранней Вселенной, несущим информацию о первых моментах после Большого взрыва.

  2. Равномерное распределение - это излучение практически одинаково во всех направлениях, что свидетельствует о ранней Вселенной.

  3. Температурные флуктуации - крошечные отклонения температуры в разных участках неба (порядка 0,001%) позволили сформироваться будущим галактикам и скоплениям.

Значение для современной космологии

Открытие японских учёных имеет значение для проверки Стандартной модели космологии. Эта теоретическая система даёт конкретные, проверяемые предсказания о том, как должна вести себя Вселенная на разных этапах своей эволюции.

Результаты измерения температуры, проведённые группой Тацуи Котани, практически идеально соответствуют этим предсказаниям. Это укрепляет уверенность учёных в том, что наше понимание космологической эволюции имеет под собой твёрдую основу.

Часто задаваемые вопросы

Почему Вселенная остывает?
По мере расширения пространства фотоны реликтового излучения теряют энергию, что проявляется как снижение температуры. Этот процесс аналогичен охлаждению газа при его расширении.

Как можно измерить температуру в прошлом?
Свет от далёких объектов путешествует к нам миллиарды лет. Изучая его взаимодействие с реликтовым излучением на пути, можно определить, какой была температура Вселенной в момент испускания этого света.

Что такое абсолютный ноль?
Абсолютный ноль (-273,15°C) — это минимально возможная температура, при которой прекращается тепловое движение молекул. Температура в 5,13 К соответствует примерно -268°C.

Исторический контекст

Открытие реликтового излучения в 1965 году Арно Пензиасом и Робертом Вильсоном стало одним из важнейших подтверждений теории Большого взрыва. За последующие десятилетия с помощью космических аппаратов COBE, WMAP и Planck были составлены детальные карты этого излучения, позволившие уточнить многие параметры Вселенной. Однако все эти измерения относились либо к современной эпохе, либо к очень ранним этапам космоса. Работа японских исследователей заполняет важный пробел, предоставляя точные данные о "среднем возрасте" Вселенной.

Это достижение демонстрирует, как современные астрономические технологии позволяют заглядывать в прошлое с беспрецедентной точностью, превращая теоретические предсказания в экспериментально подтверждённые факты. Такие исследования не только укрепляют наши знания о Вселенной, но и открывают новые горизонты для проверки фундаментальных физических теорий.

